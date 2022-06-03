УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6635 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 671 51
війна (56444) експорт (721) продовольство (165) Кулеба Дмитро (3171)

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту за наявності гарантій від РФ, що вона не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
Чого? Які можуть бути гарантії від цих підорів?
показати весь коментар
03.06.2022 21:31
+24
Пару корит зерна відправимо, а потім Одесу втратимо. Якась короткозорість.
показати весь коментар
03.06.2022 21:36
+24
Это такой способ сдать Одессу.
показати весь коментар
03.06.2022 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого? Які можуть бути гарантії від цих підорів?
показати весь коментар
03.06.2022 21:31 Відповісти
Это такой способ сдать Одессу.
показати весь коментар
03.06.2022 21:42 Відповісти
Так гарантії не від них треба, а напотклад пару есмінців США, можна ще й з Німіцом поставити біля Одеського порту, або навіть краще біля Зміїного, і тоді точно можна розміновувати і везти все шо завгодно 😂
показати весь коментар
03.06.2022 22:19 Відповісти
Кулеба вроде разумный чел. Вся история орды это ложь и обман. Вспомни хотя бы захват пражского аэродрома в 68 году или убийсвто Дудаева.
показати весь коментар
03.06.2022 21:33 Відповісти
Кулеба- помічник главного зрадника.
показати весь коментар
03.06.2022 21:39 Відповісти
Гарантії не від ворогів,а явно від других більш сильних сторін,інакше це шия в петлю і добровільно
показати весь коментар
03.06.2022 21:58 Відповісти
З ким поведешся від того й наберешся.
показати весь коментар
03.06.2022 22:41 Відповісти
Цинічно.Нам треба гроші чи нам шкода потенційних голодуючих?Якщо пошкодувати тих голодуючих,то чи допоможе це нам?І навпаки : плюнути на завивання й не йти на поводу в рятувальників голодуючих.Що буде?Більше грошей від продажу зерна чи від того,що голодуючі завиють так,що нам дадуть стільки грошей,що навіть все те зерно й крихти тієї суми не вартуватиме?Але тоді ми втратимо вигляд милосердних?Просто якась головоломка.Де ті аналітики чи економісти аби все це прорахували?
показати весь коментар
03.06.2022 21:34 Відповісти
немає ніяких "голодуючих".
все це лише афера і застрашування, що хтось там "голодуватиме" з метою того, аби Україна розмінувала порти, це перше, і зробила їх уразливими для росії, бо росія хоче окупувати ще й Одесу. І ООН, по всьому тут грає проти України.
Друге - росія вимагає знаття санкцій в обмін на створення "коридору" для вивезення українського зерна з українських портів. Зняття санкцій з росії допоможе росії запустити на повну свій ВПК й означатиме подальше й ще більше нищення України а ж до повного її руйнування та знищення росією.
А тому, власне, жодної розмови про розмінування українських портів не може навіть бути мови, поки триває війна й поки російські кораблі знаходяться в акваторії Чорного, Азовського та Середземних морів.
Хоче ООН українське зерно? Ок. Давайте військовий контингент на допомогу Україні у війні проти росії. Допоможіть обеззброїти російський флот в Чорному та Середземному морях. Це ж легко насправді зробити, за бажання. Чи кишка тонка? А в Кореї, доречи, в 50-х роках, війська ООН воювали проти агресорів-комуністів з Північної Кореї, Китаю й СРСР. То пригадайте той досвід.
А поки що, вистачить вам з головою й того зерна, котре відправляємо фурами та залізницею через ту ж таки Польщу й інші країни. А ще росія награбоване українське зерно за посередництва Туреччини продає - то питайте в них.
А Україна не може ризикувати своєю безпекою й самим своїм існуванням заради інших країн, кторим на Україну, власне, глибоко наплювати. Бо якби не було наплювати, то давали б нам стільки зброї й допомоги, стільки нам треба, без жодних розмов. Давали б Країні, котра на догоду Світу добровільно роззброїлася та віддала свою ядерну зброю одному з нинішніх гарантів своєї безпеки, котрий виступив проти неї агресором. То про які "гарантії" взагалі може бути мова?
Україна нічого не винна світові, і світ немає жодного морального права звинувачувати Україну бодай хоч в чомусь. Натомість, це Світ винний Україні.
показати весь коментар
03.06.2022 21:57 Відповісти
Сршенно верно,целиком согласен✌
показати весь коментар
03.06.2022 22:02 Відповісти
шо совсем ку-ку ?
показати весь коментар
03.06.2022 21:34 Відповісти
так. з 2019 року в 73% ку ку по повній.
показати весь коментар
03.06.2022 21:37 Відповісти
Ку-ку, кукареку.
показати весь коментар
03.06.2022 21:40 Відповісти
Єдине, що ці ******** можуть надати - це "слово уззкого офіцера". І ціну цього "слова" ми вже бачили під Іловайськом.
показати весь коментар
03.06.2022 21:35 Відповісти
Пару корит зерна відправимо, а потім Одесу втратимо. Якась короткозорість.
показати весь коментар
03.06.2022 21:36 Відповісти
Ви ж не серйозно, я сподіваюся? Чи подобаються танці на граблях?
показати весь коментар
03.06.2022 21:37 Відповісти
Невиліковним ідіотам все одно під яким приводом аби здати країну
показати весь коментар
03.06.2022 21:37 Відповісти
Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу

Відповідь: Ніяк. Скористається. ООН висловить стурбованість і закличе "до миру".
показати весь коментар
03.06.2022 21:38 Відповісти
к ****** невиліковних долбойобів. а ми ще з кацапів сміємося....

показати весь коментар
03.06.2022 21:40 Відповісти
Гарантій від РФ.... ?
показати весь коментар
03.06.2022 21:40 Відповісти
кулеба лише члєн зєкоманди, нажаль(((
показати весь коментар
03.06.2022 21:41 Відповісти
Опять на "грабли" решили наступить? Какие,на хрен могут быть гарантии Мордора ? Кулеба! Ты тоже в дураки записался?
показати весь коментар
03.06.2022 21:44 Відповісти
Навряд чи Кулеба хоче якихось гарантій від кацапстану. Річ, гадаю, про військові конвої кораблями НАТО.
показати весь коментар
03.06.2022 22:29 Відповісти
Під чесне піонерське слово???
Кулєба - ти поц… або падлюка…
показати весь коментар
03.06.2022 21:45 Відповісти
Він зрадник.
показати весь коментар
03.06.2022 21:56 Відповісти
Спочатеку зелебоби прочитають чому кацапів називають кацапами, а потім думають чи вартовід кацапа чекати якихось гарантій.
показати весь коментар
03.06.2022 21:51 Відповісти
От кого гарантии: от льва, что не сожрёт! Вы нас смешите, панове. Конечно, нападёт! На это и надо рассчитывать при разработке операции не только по зерну!
показати весь коментар
03.06.2022 21:51 Відповісти
А почему надо только зерно вывозить? Тогда уже и весь экспорт-импорт через Одессу-Черноморск-Южный надо возобновить. Но ООН волнует не благополучие Украины, а то, чтобы в Африке афроафриканцы с голоду не подохли. Так вот: мы выражаем ООН и африканцам глубокую озабоченность и посылаем их вслед за сруським военным кораблём.
показати весь коментар
03.06.2022 21:52 Відповісти
странная позиция особенно турции
блокируют свободное портовое сообщение
а им все равно...

конвой военных судов нато и/или других хорошо вооруженных морских военных судов
обеспечивает вывоз зерна
другая часть охраняет часть моря и часть суден прямо в порту одессы
чтобы рашка даже не пыталась что то там делать
показати весь коментар
03.06.2022 21:53 Відповісти
ГАРАНТИЯ
показати весь коментар
03.06.2022 21:55 Відповісти
Даже не думайте разминировать,уже крымский перешеек разминировали,Мелитополю и Херсону писец настал мгновенно
показати весь коментар
03.06.2022 21:55 Відповісти
Зе мусить здати Одесу! Патріоти мішають! Кулеба - давай ще одні домовленості з москалями!!!)))
показати весь коментар
03.06.2022 21:56 Відповісти
Это открытое предательство!
США просит?Британия?Польша?
Что за новый друг РФ?Сколько Джавелинов поставила РФ?Гаубиц?
Шо за доверительные отношения?
Неужели в Украине спецслужб не осталось?
показати весь коментар
03.06.2022 21:57 Відповісти
******* 21:57 . Опять тревога
показати весь коментар
03.06.2022 21:58 Відповісти
Блин... Индии пофиг на голод в Африке, рэфия запретила экспорт зерна, а с какого хрена Украина, находящая в состоянии войны, с разрушенными городами и пострадавшей экономикой должна спасать от голода негров... Загадка какая то. Кто-то сильно наварится на украинском зерне, когда на него взлетит цена
показати весь коментар
03.06.2022 22:02 Відповісти
Пiсля втрати Олеси скажуть а ми тут до чого це рашка нас надурила.....а ми ж ïй довiрились.....
показати весь коментар
03.06.2022 22:12 Відповісти
Путину и России нельзя доверять ни в чём и никогда!!
показати весь коментар
03.06.2022 22:21 Відповісти
Россия и хочет, чтобы Украина расчистила путь для десанта России. Украина может только уничтожить корабли РФ, а по другому никак!
показати весь коментар
03.06.2022 22:34 Відповісти
Зелені ідіоти не заспокоються, поки не здадуть країну...
показати весь коментар
03.06.2022 22:41 Відповісти
Когда договариваешься с врагом, договором закончишь.
Один договор, после другой, а там и Стамбул-1.
Про злодеяния оккупантов скоро замолчат, мешают договариваться.
показати весь коментар
03.06.2022 22:42 Відповісти
Пропоную давати зерно тим країнам, котрі допомагають Україні. Це буде хоч якась подяка нашим друзям.Зерно через Польщу можна вивозити. А віри кацапам після того, що вони зарікалися ніколи не напасти на Україну більше немає. Смерть кацапам!
показати весь коментар
03.06.2022 22:51 Відповісти
Експорт морем - ви взагалі думаєте??? Росіяни завжди брешуть і вірити їм не можна. А будь-який договір з Росією сенсу не має в принципі. Росія його порушить у будь-який момент.

Вже не кажучи за те що вони банально зараз розкрадають наше майно на окупованих територіях - а ми замість того щоб воювати у Білгороді та БРАТИ СИЛОЮ РЕПАРАЦІЮ гробимо свій Сєвєродонецьк. І це я не про речі простих людей, а про склади, заводи, метали, зерно...
Тому ні.

Треба чекати. І коли ціна піде у верх, а у нас будуть кращі позиції аж тоді заробляти гроші. Ну а до того часу чекаємо ATACMS.
показати весь коментар
03.06.2022 22:58 Відповісти
Я спросил мошенники они или нет. Они сказали, что нет.
показати весь коментар
03.06.2022 23:15 Відповісти
ви ще Одесу прої6іть, зелені підори, повісимо на Хрещатику.
показати весь коментар
03.06.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 00:21 Відповісти
Україна готова відновити експорт за наявності ГАРПУН.
показати весь коментар
04.06.2022 01:24 Відповісти
Зелена сволота озмінували кримсьй перешийок, а тепер "дабро пажалавать в адесу"
показати весь коментар
04.06.2022 06:07 Відповісти
России и россиянам верить нельзя, никогда! Даже, если они подпишут какие-то бумаги! Только сила или другие страны могут быть гарантией неиспользования россией открываемых коридоров! Мы помним Иловайск, хватит!
показати весь коментар
04.06.2022 06:30 Відповісти
Так ось чому П'ять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море. ФОТОрепортаж
показати весь коментар
04.06.2022 06:49 Відповісти
Гарантіі від московіі? кулеба, ти дурень, чи "ввімкнув дурня"?!
показати весь коментар
04.06.2022 09:16 Відповісти
 
 