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Новини Суспільство
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Дніпро місто (2157) ОЗУ (155) Філатов (419) Петровський Олександр (31)

Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міській голова міста Дніпро Борис Філатов офіційно звернувся до Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Національного антикорупційного бюро з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Олександром Петровським та Емілем Арутюняном.

Як інформує Цензор.НЕТ, своє звернення він розмістив у фейсбуці. 

Філатов зазначив: "Офіційно. Моє відкрите звернення до Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Національного антикорупційного бюро

Це далеко не перша публічна констатація того, що в Дніпрі діє організоване злочинне угрупування, очолюване Олександром Петровським та Емілем Арутюняном. Роками воно набувало політичного впливу та годувалося з земельних схем та майнових оборудок, проштовхуючи "своїх" людей скрізь — від державних служб і відомств до правоохоронних органів.

Їхні бізнес-інтереси розгорнуті не лише на окупованих територіях нашої держави, а й тісно пов’язані з країною-агресором рф.

Із початком повномасштабного вторгнення риторика підконтрольного Петровському-Арутюняну медійного пулу стала відверто проросійською. Їхні блогери сумнівного штибу разом із "телеканалом" D1 (де, серед іншого, працює низка екс-посадовців часів Януковича) системно тиражують брехливі звинувачення на адресу не лише мерії Дніпра і Офісу Президента, а й українських військових та добровольців.

Вони знімають фальшиві фільми (нібито за авторством закордонних розслідувачів), де не просто перекручують події 2014-го року, а й просувають наративи про неминуче захоплення росією Дніпра та всієї України.

Утім, їхня команда "іноземних журналістів" — не більше, як збіговисько футбольних коментаторів, проросійського непотребу і просто шахраїв, які, за дивним збігом обставин, є тезками реальних розслідувачів і письменників.

Та поки "балакучі голови" розповідають, що "Філатов ображає міжнародних політиків" або "планує покинути місто у разі наступу росіян", бенефіціари їхнього каналу втекли як плюгаві щури, і зараз сидять за кордоном.

Не дуже зрозуміло, як люди, значно молодші 60 років, виїхали за межі країни вже після введення воєнного стану.

Так само загадкою залишається те, як вдалося перетнути кордон членам угрупування, які охороняють їхні шахрайські "колл-центри" для видурювання з людей грошей.

Більше того — чому ці люди провокують міжнародні скандали? Ганьблять наше місто і нашу країну, лупцюючи до непритомного стану людей посеред спокійних європейських міст.

Та так, що тепер австрійські політики наполягають на їхній депортації.

Тож, шановні колеги, вельмиповажні Олексій Мячеславович, Іван Геннадійович, Гізо Трістанович та Ольга Володимирівна, я звертаюся до вас ще раз. Публічно. І прошу:

1. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану.

2. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон молодиків, що були зафільмовані під час бійки у Відні на двох позашляховиках з номерами Дніпропетровської області.

3. Перевірити діяльність телеканалу D1 – ПП "ТРК "РЕГІОН" – щодо розповсюдження проросійської та маніпулятивної інформації і здійснити дії стосовно заборони користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання послуг з ретрансляції / розповсюдження телепрограм / надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Усі офіційні документи з детальним наведенням фактів вже відправлено до ваших відомств.

І після того, як ви отримаєте їх, я також публічно залишаю за собою право бути в курсі перебігу цієї справи.

Будь ласка, зробіть все належне. Після стількох років моїх звернень варто нарешті припинити робити вигляд, що цих людей не існує. Зараз саме час".

Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Які добрі пики, відразу видно, що чесні громадяни.
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03.06.2022 21:36
+35
Зейобіки фасають тільки на пороха, все інше їм не цікаво(
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03.06.2022 21:42
+33
В чому їх не можна просто знищити, як звичайних орків?! І на тому закрити тему?
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03.06.2022 21:46
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Які добрі пики, відразу видно, що чесні громадяни.
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03.06.2022 21:36 Відповісти
В чому їх не можна просто знищити, як звичайних орків?! І на тому закрити тему?
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03.06.2022 21:46 Відповісти
Это подручные Бени. Кто их тронет? Филатов и Корбан сами такими же были.
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03.06.2022 22:01 Відповісти
Да, я опубликовал ЦИТАТУ Луценко, которая находится в открытом доступе на сайте "Зеркала недели", и выложил фотографию "Нарика" с Порошенко, взятую с сайта президента Украины, и за это должен заплатить 357 тысяч в пользу "Нарика" и "Эмиля". Забавно, что имени "Эмиля" я не назвал, но судья разобралась сама, что "Эмиль" - это конкретный подручный "Нарика"! Источник: https://censor.net/ru/b3123399
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03.06.2022 22:34 Відповісти
А ще вам достатньо пройтиись у правого підніжжя першї , з двох відомих дніпропетровських башен і , саме головне навколо них в радіусі 1 км. і "обрящете"...
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03.06.2022 22:39 Відповісти
Мінора вам " в помощь" ...
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03.06.2022 22:41 Відповісти
тоді точно "Наріка" і його підручного посадют, бо він є на фото з Порошенко? А будуть садити тих, хто є на фото з Зеленським? Наприклад ті, що розмінували Чонгар, злили південь, злили "вагнерівців",,,
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03.06.2022 23:12 Відповісти
Петровский уже давно за кордоном, как и Порошенко
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04.06.2022 03:11 Відповісти
Хто не тємі Дніпропетровського бізнесу - той не зрозуміє , не зрозуміє "всей полноти широт" ...
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03.06.2022 22:36 Відповісти
А там бородая бабушка кормится также тому типа никто не видит и не слышит ...
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03.06.2022 22:08 Відповісти
Наоборот, вони кормяЦЦА у бородатой бабушки
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03.06.2022 22:23 Відповісти
Й це єдине що їх зробить краще, виправить- куля.
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04.06.2022 02:05 Відповісти
І що характерно -''ліца чістА украІнскіє'')))), правда трішечки кошернообрізані)))
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03.06.2022 21:46 Відповісти
Серьезно в вашем Израиле каждый второй с таким интерфейсом и прихлопни возмущение свое у меня в Одессе таких духовно с крестом и без трусов 300 тысяч недавно под ногами плескалось так что я профессионально знаю ваш пошив и покрой все вы русские цыгане молдоване и украинцы армяне таджики даже.... а потом чудесное превращение таджика с помощью справочки из Одесской синагоги раз и стал.... рабом Египта .....родословную чай не забыли с чего начиналась ваша обособленная нация народность
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03.06.2022 22:15 Відповісти
і дуже щирі укгаїнці.
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03.06.2022 23:03 Відповісти
Зелебобики, фас!!!
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03.06.2022 21:36 Відповісти
Зейобіки фасають тільки на пороха, все інше їм не цікаво(
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03.06.2022 21:42 Відповісти
петровський, закамуфльований агент фсб... дуже слизька й одіозна особа....
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03.06.2022 21:37 Відповісти
rebjata...u vas voina.....RAZSTREL. vse.
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03.06.2022 21:38 Відповісти
Какіє атвратітєльниє рожи...
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03.06.2022 21:38 Відповісти
Не гарно так мовити про єврейські личка
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03.06.2022 21:44 Відповісти
Ви антісіміт і кацап))))
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03.06.2022 21:48 Відповісти
Дніпро це заповєднік совка і кацапофілів, Коломойша не виключеня

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03.06.2022 21:45 Відповісти
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03.06.2022 21:48 Відповісти
Якщо не монтаж ,то лютий треш!)
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03.06.2022 21:49 Відповісти
не монтаж; але хто злочинець, хто ні - визначає суд. А перед тим - неупереджене слідство.
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03.06.2022 22:03 Відповісти
ну якщо це самий великий злочинець, то у якого Володі в кабінеті сидів, поклавши ноги на стіл пан не злочинець Беня? А хто на його телеканалі проводить один свій марафон? А чому в ОП одні регіонали, які давили Майдан: татаров,єрмак, смірнов, демченко, подоляк та інші?
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03.06.2022 23:07 Відповісти
Був суд. Визнав злочинцем Бутусова. За саме це фото.
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03.06.2022 23:07 Відповісти
та ні, Бутусова злочинцем не визнав, лише бездоказовим наклепником... Саме - бездоказовим.
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03.06.2022 23:30 Відповісти
нет, не монтаж, причем одного подельника он сделал попом той церкви, а другого Вором в законе но послушай, я тебе как коренной днепровец скажу что этот персонаж гораздо честнее чем правящая ОПГ "Ворсовет" и превратившая его в личную частную парковку.
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03.06.2022 22:16 Відповісти
Там и белый за ним слева тоже стоит.
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03.06.2022 23:00 Відповісти
Дожились, мэр города публично обращается к "правоохранителям" с просьбой разобраться с лидерами ОПГ, которое орудует ещё с начала далёких 90-х... 2022-й на дворе
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03.06.2022 21:53 Відповісти
Протягом двох місяців від початку війни СС знешкодила 100% кримінальних злочинців включно з елітними медвежатниками у Третьому Рейху. Це все що потрібно знати про можливості боротьби з кріміналітетом під час дії військового стану. Доречи зрівняння СС з тим руським гімном яке приперлося до України в 2022-му це зневага до СС. Соррі. Це не популярна думка.....
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03.06.2022 21:53 Відповісти
Коли я запропонував це зробити у 2014му,мене обізвали мань'яком та звільнили зі служби,тут все прогнило у цій державі...
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04.06.2022 00:26 Відповісти
Медведчука ТБпомийки з помпою закрили, за критику зелених закрили Еспресо, 5, Прямий, а тут дивним чином нічого не помічають.
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03.06.2022 21:54 Відповісти
Щось ці пики схожі на коломойського!
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03.06.2022 21:56 Відповісти
а це злочин?
Тобі, що, невідомо, що злочинці - як правило, набожні?
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03.06.2022 22:01 Відповісти
Да,он перед тем как тебе карманы вывернуть в церковь сходит.
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03.06.2022 22:45 Відповісти
ну, карати потрібно не перед тим, а після того. "Перед тим" - профілактика, або провокація, якщо є достатні підстави, що в інших повевертав.

Але це до їх набожності, до їх віри не має жодного ЮРИДИЧНОГО стосунку.
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03.06.2022 23:34 Відповісти
а що- Letchik, який неодноразово лайкнув тут - вже знесенйи в деактив з фейк?
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03.06.2022 22:33 Відповісти
а чого за Павелка забув?
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03.06.2022 22:00 Відповісти
Много текста. Пора *******.
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03.06.2022 22:00 Відповісти
Пане Філатов, не приберуть зелені цих негідників.
Зелені вже про вибори думають, тому вони їх зараз нагнуть і будуть ще активніше використовувати у своїх спробах звеличення ЛІДОРА.
Також пане Філатов, очікуйте чергової порції лайна від цих покидьків, матеріальних для яких можуть те саме СБУ та менти підкинути.
Десь так
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03.06.2022 22:08 Відповісти
ОПГ "Ворсовет" корбана-филатова жалуется мусорам на конкурирующую ОПГ, кто-то когда-то мог поверить что такое может случиться?
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03.06.2022 22:10 Відповісти
согласен💯
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03.06.2022 22:21 Відповісти
Де СБУ? Що ще занята Медведчуком?
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03.06.2022 22:12 Відповісти
Комментарий от венедиктовой хотелось бы услышать! Ась?
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03.06.2022 22:16 Відповісти
Венедиктова,ваш ёпта выход
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03.06.2022 22:17 Відповісти
Зеля прикроет,не ссыте
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03.06.2022 22:19 Відповісти
Всі місцеві мусора куплені. Як і скрізь вже 30 років поспіль.
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03.06.2022 22:27 Відповісти
Так это же дружбаны и спонсоры БУБОЧКИ, а как говорится: "русские своих не кидают".
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03.06.2022 22:28 Відповісти
Невірно написали, я з Вашого дозволу доповню, потрібно в оригіналі :"гускіє своїх не бгосают".
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03.06.2022 23:08 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює. Вони своїх не порозганяють. Проінструктують, що не час так явно палитись.
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03.06.2022 22:39 Відповісти
Ніхто ДОСІ не звертає уваги, що Павелко і федерація футболу там замішана?
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03.06.2022 23:35 Відповісти
Розстріляти вслєд за русскім корабльом!
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03.06.2022 23:38 Відповісти
это бени кало-мойского зэлиного хозяина -кенты по днепру поэтому их никто не тронет
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04.06.2022 00:06 Відповісти
Часто містами керують не українці, а жидва, криміналітет вірмен, грузинів, азербайджанців і ін. Висновок: Україна в небезпеці від кацапів-фашистів, українських москалів-колаборантів та ще й чужинців, що заправляють у більшості міст. Варто задуматися та діяти.
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04.06.2022 00:35 Відповісти
А що за відео, де якісь наші молодики на позашляховиках у Відні лупцюють когось? Про що Філатова говорить?
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04.06.2022 00:49 Відповісти
Наші гниди не менш небезпечні ніж вказані вами.
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04.06.2022 01:03 Відповісти
Маєте на увазі Зелену банду .
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04.06.2022 09:34 Відповісти
і звісно ж жоден олігарх ту п...ту не підтримує, а от так просто вона взяла з"явилася.
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04.06.2022 01:06 Відповісти
Якщо це правда, то чому би не зробити так щоб цих людей дійсно не існувало? І робити вигляд не доведеться.
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04.06.2022 01:30 Відповісти
Йой. Клони Бені???
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04.06.2022 02:01 Відповісти
Та ну.... Це все не наразі.... Треба зерно вивезти з України, бо "в афріке голод"...
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04.06.2022 06:04 Відповісти
Та они друг друга стоят))) И пыжатся друг на друга для вида, а сами вместе пилят Днепр, пилят бюджет, мутят парковки по 25 грн в час и занимаются рэкетом
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04.06.2022 06:30 Відповісти
Очередной ответ по части не принятия закона о коротком огнестрел никогда и на веки! Хохлы не спать! К бою!!!
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04.06.2022 07:23 Відповісти
Ну і до чого тут Зеленський , відморозиться як завжди .
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04.06.2022 09:36 Відповісти
Прифронтова зона,люди прпадають,Філатов що не годен організувати пропажу
цих бандюг,даже ніхто після цього не вспомнить.
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04.06.2022 15:12 Відповісти
за фото с патриархом суд может проявить к ним снисхождение.
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09.06.2022 01:17 Відповісти
 
 