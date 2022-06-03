Понад 6 500 українців виїхали до США за програмою "Єднання заради України"
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За американською програмою допомоги "Єднання заради України", трохи більше 6500 українців прибули до США станом на 1 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки з посиланням CBS News. Американський телеканал отримав дані від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS).
Заявки на прийом українців, переміщених через війну, подали понад 45 тисяч американців, яким потрібно було взяти на себе фінансові зобов’язання за утримання запрошених з України. Це – наймасштабніша за останні десятиліття програма приватного спонсорства США для біженців.
Як повідомили в офісі Департаменту внутрішньої безпеки США, представники імміграційної служби США також дозволили прибути до Америки ще 27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами.
21 квітня 2022 року Сполучені Штати оголосили програму допомоги, яка є виконанням зобов’язання президента США Джозефа Байдена про прийом українців, які рятуються від російського вторгнення. "Єднання заради України" та інші програми надають можливість прийняти до 100 тисяч громадян України у США та найближчих членів їхніх сімей. На момент подачі заявки вони мають перебувати за межами Сполучених Штатів. Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні упродовж двох років дії програми. Українці, які беруть участь у процесі "Єднання заради України", повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.
Програма "Єднання для України" почала діяти 25 квітня, а кількість заявок і схваленних запрошень вказує на те, що програма "Єднання заради України" може швидко стати найбільшою офіційною ініціативою приватного спонсорства біженців в історії США, свідчать дані DHS.
Будь ласка, зачекайте...
Так написали, наче ніхто не здогадається, що мова йде про банальну проституцію.
Люди і не тільки з України, іміґрують до інших країн через віру що у тім середовищи вони зможуть досягнути більше для себе і кращого майбутнього для своїх дітей.
Это самая богатая страна в мире! Польша даже дает помощь тем кто принял беженцев. Принцип - чем богаче, тем жаднее налицо...
У Європі соціальна захищеність суттєво вища по зрівнянню з США і Канадою але на це є підстави.
Історично склалося що суспільство Канади, а тим більше США, побудоване і базується на індивідуалізмі кожного. У пошані працьовитість, ініціативність, дух підприємництва і амбітність у прагнені досягнути особистого успіху і добробуту. США та Канада надають значно кращі можливості для таких осіб аніж Європа.
Напевно цим пояснюється те, що досягнувши ЄС, біженці з країн, де вони мали злидене життя, відчувають як ніби потрапили у рай і не прагнуть більшого. Натомість багато європейців імігрують або прагнуть іміґрувати до США та Канади але практично немає зворотньої іміґрації з Канади і США до ЄС.
Кілька днів тому тут у новинах йшлося про українських біженців. Кажуть що вже понад 30 000 прибуло до Канади і на день новини ще 240 000 подали аплікації до канадської амбасади тільки у Польщі.
Якщо українці, котрі прибули і ще прибудуть сюди є особами амбітними, прагнуть досягнути успіху покладаючись на самих себе, вперті у досягнені поставленої мети - я впевнений що у них все складеться добре, попри певні труднощи з якими ************* усі нюкамерс на початку.