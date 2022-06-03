Понад 6 500 українців виїхали до США за програмою "Єднання заради України"

За американською програмою допомоги "Єднання заради України", трохи більше 6500 українців прибули до США станом на 1 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки з посиланням CBS News. Американський телеканал отримав дані від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS).

Заявки на прийом українців, переміщених через війну, подали понад 45 тисяч американців, яким потрібно було взяти на себе фінансові зобов’язання за утримання запрошених з України. Це – наймасштабніша за останні десятиліття програма приватного спонсорства США для біженців.

Як повідомили в офісі Департаменту внутрішньої безпеки США, представники імміграційної служби США також дозволили прибути до Америки ще 27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами.

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21 квітня 2022 року Сполучені Штати оголосили програму допомоги, яка є виконанням зобов’язання президента США Джозефа Байдена про прийом українців, які рятуються від російського вторгнення. "Єднання заради України" та інші програми надають можливість прийняти до 100 тисяч громадян України у США та найближчих членів їхніх сімей. На момент подачі заявки вони мають перебувати за межами Сполучених Штатів. Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні упродовж двох років дії програми. Українці, які беруть участь у процесі "Єднання заради України", повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.

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Програма "Єднання для України" почала діяти 25 квітня, а кількість заявок і схваленних запрошень вказує на те, що програма "Єднання заради України" може швидко стати найбільшою офіційною ініціативою приватного спонсорства біженців в історії США, свідчать дані DHS.