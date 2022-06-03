На Східному напрямку 3 червня наші воїни знищили склад з боєприпасами, 2 одиниці бронетехніки, 36 окупантів, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "3 червня, наші воїни знищили: особового складу – 36; БМП – 1; БТР – 1; АТТ – 1; склад з б/п – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 2 червня знищено 32 окупанти, 2 танки, 2 одиниці бронетехніки, 2 артсистеми, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"