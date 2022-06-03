УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6635 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 808 3
боєприпаси (1698) ЗСУ (5715) склад (150)

На Східному напрямку 3 червня наші воїни знищили склад з боєприпасами, 2 одиниці бронетехніки, 36 окупантів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: "3 червня, наші воїни знищили: особового складу – 36; БМП – 1; БТР – 1; АТТ – 1; склад з б/п – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 2 червня знищено 32 окупанти, 2 танки, 2 одиниці бронетехніки, 2 артсистеми, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виродилися ординці: Бату Київ захопив за 10 тижнів та 4 дня, а Шайгу за сто днів Піски не зміг.
показати весь коментар
03.06.2022 21:37 Відповісти
Дякуємо нашим мужнім хлопцям за те , що успішно зачищають нашу
Землю від рашистського сміття 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
03.06.2022 21:38 Відповісти
Так.. чув чув як бахкало у місті.. гарненько. Героям слава Слава України
показати весь коментар
03.06.2022 22:00 Відповісти
 
 