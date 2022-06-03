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Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон і є кілька способів такого експорту.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Перший - будь ласка, можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України, Чорноморське узбережжя - Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води.

Вони мають розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не будемо користуватися ситуацією розмінування для того, щоб чинити якісь атаки з моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба

Друге - існує інша можливість. Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику", - заявив Путін.

Також він зазначив, що Україна може вивозити зерно через Румунію, Угорщину чи Польщу.

"Так, там існують певні проблеми технічного характеру, тому що колія різна, треба візки вагонні міняти, але це справа кількох годин", - запевняє він.

Путін також назвав найпростішим і найдешевшим варіантом вивезення українського зерна через Білорусь.

Також читайте: Лукашенко запропонував транзит українського зерна через Білорусь, але країни Балтії повинні дозволити транспортувати білоруські товари через свої порти

"Але для цього треба знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб - через Білорусь", - заявив президент РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
Пішов *****, **********
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03.06.2022 21:54
+38
Вот приколько, тебя одновременно убивают и грабят и при этом всячески "пытаются помочь"... Пиз...ец, театр абсурда
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03.06.2022 21:56
+31
"Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем"

А какого куя вы там делаете,******?
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03.06.2022 21:58
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Пішов *****, **********
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03.06.2022 21:54 Відповісти
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04.06.2022 00:14 Відповісти
ну так, давайте допоможемо "легітимізувати" захоплення росією Півдня України поставками українського зерна через окуповані порти України
Браво!
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04.06.2022 00:30 Відповісти
він же не географ, а завклубом
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03.06.2022 21:54 Відповісти
Обов,язки завклуба СА в ГСВГ було- підслуховувати розмови війсково-службовців в кафе при клубі.
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03.06.2022 22:11 Відповісти
та давайте вже через мацкву
а шо
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03.06.2022 21:55 Відповісти
Вот приколько, тебя одновременно убивают и грабят и при этом всячески "пытаются помочь"... Пиз...ец, театр абсурда
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03.06.2022 21:56 Відповісти
йде на куй той туПін.....
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03.06.2022 21:56 Відповісти
Хай Кулебі гарантіїї дасть сильно просить
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03.06.2022 21:56 Відповісти
Шо каже ***** всім пох
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03.06.2022 21:57 Відповісти
Та нескажи, Зелупкі прислухаються.
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03.06.2022 21:59 Відповісти
"Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем"

А какого куя вы там делаете,******?
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03.06.2022 21:58 Відповісти
Путєн, це урод, народжений батьками алкоголіками
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03.06.2022 21:58 Відповісти
Болезнь то прогрессирует. Так дед и до суда не доживет.
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03.06.2022 21:58 Відповісти
Что такое "СВЕРХНАГЛОСТЬ"?Насрать под дверь, позвонить,и попросить бумагу...
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03.06.2022 21:59 Відповісти
За руским кораблем на уй шагом марш окурок
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03.06.2022 21:59 Відповісти
Окурок это Зе. путин - ***** а в прошлом моль. Больше не путай.
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03.06.2022 22:47 Відповісти
Їм сподобалось.. пів мільйона тон зерна, що вони вже вкрали.. І те саме вони хочуть зробити з іншим зерном.. Це ж очевидно.. як божій день. Гарантії їхні не варті туалетного паперу
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03.06.2022 22:00 Відповісти
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03.06.2022 22:00 Відповісти
Хто затіяв цю розмову? все це для того, щоб відбілити Путлера, а здати південь України.
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03.06.2022 22:01 Відповісти
куйлопітек починає гру в "доброго куйла мацковского"
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03.06.2022 22:01 Відповісти
з черепною порожниною у ***** ще гірше ніж я вважав...
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03.06.2022 22:01 Відповісти
Одесу розмінувати не так легко, тим паче затоплені кораблі підняти. Сагайдачний там тоже лежить. Якщо світ хоче зерно нехай робить коридор з місії ООН по дорозі до Бердянська і Маріуполя.
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03.06.2022 22:02 Відповісти
Сагайдачний.. в Миколаїві..
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03.06.2022 22:09 Відповісти
світові таке зерно не потрібно!
світові потрібно все і відразу
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03.06.2022 22:09 Відповісти
А ти геть не палишся , кацапчику ! Не знаєш де затолений "Сагайдачний" , та й місію ООН з коридором до окупованих Бердянська та Маріуполя пропонуєш , щоб що ? Так як твій ***** запропонувало тудой вивозити ? Мало вони вже спиз.. дили і через ті порти вивезли ?Тепер самим ім привезти ?
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04.06.2022 00:20 Відповісти
Ни в коем случае нельзя отправлять зерно странам поддержавшим мордор. Афрообезьяны уже поливают грязью Украину и восхваляют путлера.
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03.06.2022 22:03 Відповісти
Тем более, что это способ давления на импотентную ООН. Ни в коем случае нельзя стабилизировать последствия в мире наступившие в результате действий *****. Все, что он сделал - все на нем, включая голод в Африке.
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03.06.2022 22:51 Відповісти
Адольф Шекельгрубер пропонує євреям здавати зубні коронки через швейцарські банки.
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03.06.2022 22:04 Відповісти
Хроніки божевільні
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03.06.2022 22:04 Відповісти
Та хто ти гнида такий, щоб розповідати нам в нашому домі що робити з нашим майном?! Вбити путіна!!! Вбити вбити вбити!!!!!!!!!
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03.06.2022 22:06 Відповісти
х..й вам а не зерна
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03.06.2022 22:10 Відповісти
100 дней этот шизофреник берет Киев...
Гитлер взял Минск 27 июня 1941 года.
.причем город был абсолютно цел...ни одна авиабомба не упала на столицу Белорусии...
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03.06.2022 22:11 Відповісти
Здох бит ти,курво,зі своїми пропозиціями ще маленьким.
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03.06.2022 22:14 Відповісти
Вот тут нам и пригодятся американсие ракеты.
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03.06.2022 22:17 Відповісти
ЗУстрічна протозиція прооперуєм путіна в Харкові...ммм найпростіше в Бучі
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03.06.2022 22:19 Відповісти
Путину и России нельзя доверять ни в чём и НИКОГДА!!
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03.06.2022 22:19 Відповісти
Марк Солонин...к осени 1941 года вся Кадровая армия была разбита

В плен попало 4 млн.300 000 красных армейцев и 70 генералов...
ДедываевалЫ пля...
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03.06.2022 22:19 Відповісти
Да но тогда Украина и белка были в составе СССР и принимали непосредственное участие в войне, значит всех касалось в определённой степени ,собственно как и в присутствии союза в афгане, где уже ни что иное как оккупация и навязывание режима
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03.06.2022 23:07 Відповісти
всі ********** пропозиції автоматично ідуть на ***.
як і підкацапні бульбошкові.
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03.06.2022 22:20 Відповісти
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03.06.2022 22:24 Відповісти
Вот президент России. Если б не *****.
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03.06.2022 22:37 Відповісти
Найпростіший шлях, скормити його нашим та польським свинчатам і срати на ту африку...
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03.06.2022 22:26 Відповісти
може ще і москву підняти ?
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03.06.2022 22:27 Відповісти
Все хотят вывезти наше зерно. Путин, ООН, Европа. Просто наши лучшие друзья хором поют. Надо их послать куда подальше.
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03.06.2022 22:27 Відповісти
Больше всего хотят наши сельхозпроизводители, потому что если не удастся продать урожай, то на следующий год сеять будет не за что.
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03.06.2022 22:33 Відповісти
Це не відповідає дійсності. Не було за що садити цієї весни. Так як прошлорічний урожай мали продавати весною і його не продали. Він ще весь в елеваторах, амбарах і т.п.. Але у нас вони навіть на 50% не заповнені тому нічого нікому зараз продавати не можна. Треба чекати. І коли ціна піде у верх, а у нас будуть кращі позиції аж тоді заробляти гроші. Ну а до того часу чекаємо ATACMS.
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03.06.2022 22:48 Відповісти
Вот именно. Есть большие подозрения что ***** договорился с Западом что они нам не дают оружие которое мы хотим, а ***** взамен разрешит вывезти наше зерно. Тоесть зерно это будет кровавое
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03.06.2022 22:43 Відповісти
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03.06.2022 22:29 Відповісти
після 2014 все кацапське викликає жорстоке неприйняття.
після лютого 2022 до цього неприйняття приєдналася і бульбашня.
кацапячі і бульбашивські тварі зараз разом гвалтують Україну.
тому разом і ідуть на ***.
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03.06.2022 22:35 Відповісти
А НАХ тебе не пойти? Так и быть мы подождем с вывозом зерна. А голодающим покажем пальцем кто во всем виноват. Тем более если посмотреть то все эти голодающие мальчики в трусиках являются проросийской швалью. Более того, есть мнение что США не дает нам дальнобойные системы взамен на то что ***** разрешит вывоз нашего зерна. Тоесть за наше зерно нас же и убивать будут.
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03.06.2022 22:40 Відповісти
Це ж як зараз усі папи, гутереші, гебрейскуси, драгі та інші аплодуватимуть яке пуйло "харошейє"
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03.06.2022 22:42 Відповісти
Ніякого експорту агропродукції!!!
Ще час не прийшов інакше буде як з масками.
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03.06.2022 22:44 Відповісти
а цей дрібний злодюжка не хоче повернути вже вкрадене?
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03.06.2022 22:48 Відповісти
Метастазы в мозгу путлера - есть метастазы в мозгу...
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03.06.2022 22:49 Відповісти
Никакого вывоза зерна с Украины допустить нельзя. И здесь не только гарантия чтобы уже в етом году не случилось голода в Украине. А даже в том что идут подковерные игры ***** и Запада что нам прекратят поставки оружия или даже снятие некоторых болезненных санкций в обмен на то что ***** разрешит нам вывезти зерно. Нам конечно же не скажут все прелести. Мы только увидим по резко сменившийся ситуации на фронте и политической арене не в нашу пользу
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03.06.2022 22:55 Відповісти
***** свой ход сделал, ход за Зе. Вариант, сначала капитуляция рф, потом экспорт зерна вряд ли прокатит.
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03.06.2022 22:59 Відповісти
От так от, через Маріуполь, Бердянськ, потім через Білорусь ЙДИ,**** *****!
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03.06.2022 23:16 Відповісти
Люди поясніть: в країні війна? Топ тема "Вивіз зерна з України"... Людей вбивають... діти гинуть... ЗСУ бьється. І в цей час ведуться перемовини з "злочінцем" як вивозити зерно... нічого не розумію.
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03.06.2022 23:21 Відповісти
*****, звичайно, ніхто не сказав, що потрібно забратись геть з України.
Навіть заступник генсека ООН Гріффітс не скаже
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03.06.2022 23:41 Відповісти
Пошел нах@й, пдрс
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04.06.2022 02:36 Відповісти
Путин, Назарбаев, Токаев -- это в буквальном смысле пассивные, нижние. И свою неполноценность они пытаются компенсировать за счет диктаторского антуража. У них мужская функция практически на нуле. А Горбачев, Ельцин, Брежнев и некоторые другие вожди -- настоящие мужчины. Заметьте, что они за власть фанатично не держались, иногда сами уходили. А эти пассивные видят во власти практически единственную радость жизни. Переходный тип -- Янукович, Лукашенко. Они настоящие мужчины, но ********* в переносном смысле.
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04.06.2022 04:19 Відповісти
Ніфіга мы так переймаємося тим зерном! Хай голодні думають. Фермерам нікуди дівать? Да на пай хай роздають
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04.06.2022 04:55 Відповісти
Или в техспирт пусть перегоняют,для автотехники ВСУ и многотопливных танковых двигателей, самое то,что надо,..ежели его внутрь не переводить..
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04.06.2022 12:22 Відповісти
 
 