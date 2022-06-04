Від "наші герої" до "Вова, #баш там всіх", - Зеленський озвучив лексикон 100 днів повномасштабної війни. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський перелічив 100 слів, які набули особливого чи нового значення для українців протягом останніх ста днів спротиву повномасштабному війському нападу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Рівно сто днів тому всі ми прокинулися в іншій реальності. Рівно сто днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають у наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці.

У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".

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І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили", - переконує голова держави.

Він підкреслює важливість згадати низку слів саме сьогодні.

"Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.

А далі - українські слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.

І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".

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Були й слова, які наш ворог хотів стерти. "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк". Це слова, які ми обовʼязково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як "Буча". І як "Маріуполь". І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом "трибунал", - вказав Зеленський.

Президент згадав про слова, які набули цілком нового значення, як-то "Патрон", оскільки викликає у свідомості українців образ найвідомішого сапера України.

Також Зеленський підкреслив, що в українській мові позитивного відтінку набули нові слова, як-то "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлінк" і "лендліз".

Окрім цього, президент звернув увагу, що в мові з’явилися низка слів з негативним сенсом, які після Перемоги слід стерти, як-то "орки", "Солнцепьоки", "Іскандери" й "Калібри".

Наприкінці щоденного звернення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".

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