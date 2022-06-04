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війна (56444) Зеленський (17450)

Від "наші герої" до "Вова, #баш там всіх", - Зеленський озвучив лексикон 100 днів повномасштабної війни. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський перелічив 100 слів, які набули особливого чи нового значення для українців протягом останніх ста днів спротиву повномасштабному війському нападу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Рівно сто днів тому всі ми прокинулися в іншій реальності. Рівно сто днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають у наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці.

У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 100 днів війни Україна зупинила "другу армію світу" та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський. ФОТОрепортаж

І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили", - переконує голова держави.

Він підкреслює важливість згадати низку слів саме сьогодні.

"Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.

А далі - українські слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.

І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".

Також читайте: У Сєвєродонецьку тривають бої, на півдні та Слов’янському напрямку ворог готується до наступу, - Генштаб ЗСУ

Були й слова, які наш ворог хотів стерти. "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк". Це слова, які ми обовʼязково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як "Буча". І як "Маріуполь". І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом "трибунал", - вказав Зеленський.

Президент згадав про слова, які набули цілком нового значення, як-то "Патрон", оскільки викликає у свідомості українців образ найвідомішого сапера України.

Також Зеленський підкреслив, що в українській мові позитивного відтінку набули нові слова, як-то "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлінк" і "лендліз".

Окрім цього, президент звернув увагу, що в мові з’явилися низка слів з негативним сенсом, які після Перемоги слід стерти, як-то "орки", "Солнцепьоки", "Іскандери" й "Калібри".

Наприкінці щоденного звернення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".

Також дивіться: Іноземний легіон ЗСУ увійшов до Сєверодонецька. Бої за місто тривають. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+73
Порошенко, Залужний , Азов знаємо. а ти в бункері сцікун ховався та чонгар розмінував. вова після війни тобі тризда.
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03.06.2022 22:32
+60
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03.06.2022 22:39
+58
Краще б головні три слова вивчив: армія, мова, віра.
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03.06.2022 22:32
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Порошенко, Залужний , Азов знаємо. а ти в бункері сцікун ховався та чонгар розмінував. вова після війни тобі тризда.
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03.06.2022 22:32 Відповісти
а ще "Подоляк на місці"
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04.06.2022 00:02 Відповісти
Подивися уважно і зтули пельку , мінуватєль !
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCBMGRdmc&t=158s&ab_channel=SergiiVinychenko
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04.06.2022 00:29 Відповісти
***** то туда ****** тупориле,до недавна там було 5м ліній укріплень і навіть при розмінуванні мостів.були плани про знищення їх далекобійною артою,як ствольною так і реактивною.тому стули ****** разом з тим ****** "адвокатом"
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04.06.2022 01:20 Відповісти
Людина нормальна але розповідає херню, довго писати в кого є знайомі мінери , можуть розповісти, особливо смішно про машини РЕБ.
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04.06.2022 17:19 Відповісти
о пердло песик знов скавчиш,а хто там таран з хомчаком призначив які просрали все що можна
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04.06.2022 01:21 Відповісти
Ти за себе відповідай,де був ти і що буде тобі свинорил.а вова буде наступнім президентом.
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04.06.2022 06:22 Відповісти
Гнида фсбешна, ти ще живий, наволоч?
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04.06.2022 07:58 Відповісти
а ти будеш поруч з ним сосати на трасі,"кооператив сосущих дирак,вава і вітя")))
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04.06.2022 22:19 Відповісти
Краще б головні три слова вивчив: армія, мова, віра.
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03.06.2022 22:32 Відповісти
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03.06.2022 22:39 Відповісти


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04.06.2022 00:43 Відповісти
Хай Зеленський цьому Вові дасть вже героя України!!
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03.06.2022 22:36 Відповісти
блаженний
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03.06.2022 22:50 Відповісти
Лол ваш асфальтний нарцис вже задовбаб піаритись

А зі справ тільки "евакуація у полон" та саботаж самміту НАТО
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03.06.2022 22:53 Відповісти
Вова і Нарцис... То Петя нарцис. А Вова галюцогенний Нарцис, з Подоляком... Арахамія треки вже не вгадує
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03.06.2022 23:15 Відповісти
нєт-нєт, нє нарцис... мікрофюрер

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03.06.2022 23:42 Відповісти
блет,шо це...
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04.06.2022 01:26 Відповісти
долбо*би!
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04.06.2022 03:38 Відповісти
***** тоже так начинало
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04.06.2022 11:10 Відповісти
Бєніна макака все ще марить продати Україну і зупинитись на лінї 24-го лютого, а може, якщо вдасться, Херсон залишити ворогу, дати відновитись пуйловій армії і зруйнувати українську. Щоби з наступної спроби путєн таки захопив і Київ, і Одесу…
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03.06.2022 23:39 Відповісти
максимум що прийме, це ордер на свій арешт по статті 111
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04.06.2022 01:25 Відповісти
Ну може й хотілось би, але щось слабо віриться...
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03.06.2022 22:37 Відповісти
Що тобі смішно дегенерат,це не 95анал,тут все без жартів,сидіти буде твій зепоц разом з каломийським,у сусідній камері.
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03.06.2022 22:44 Відповісти
чуєш сцикло криворіжське , єдине куди ти їбачеш то це собі в труси. хєрой *** сратий... і побрийся козлодоєв.
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03.06.2022 22:36 Відповісти
"Вова, #блан ты ***"
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03.06.2022 22:36 Відповісти
А "Боневтік" було таке слово?
Слова - це ЗЄліне фсьо.
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03.06.2022 22:36 Відповісти
Як він вже настогид. Коли вже цю пику не бачити не чути не буду.
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03.06.2022 22:37 Відповісти
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03.06.2022 22:37 Відповісти
От і мені це гребане "Да" ріже вуха... Окупантомовність, курва...
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03.06.2022 23:23 Відповісти
Вова, тобі казали *баш там всіх в ОПе.
І шоооо ти, такі да, чи такі нєт ?
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03.06.2022 22:38 Відповісти
"Вова, **аш там всіх"

шо, опять "За Родину, за Сталина !" ?

приїхали, плять !!!
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03.06.2022 22:39 Відповісти
"Вова, #баш" - слова, які відносяться до політичних опонентів. Які вже ті опоненти, то інша справа. Але їх автор набув популярності приблизно тим же шляхом, як і його кумир Вова. І цей бикуватий чувак закликав розправитися з тим, хто йому не сподобався на догоду правлячій партії.
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03.06.2022 22:39 Відповісти
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03.06.2022 22:44 Відповісти
Російські окупанти застрелили подружжя з Високопілля Херсонської області. 50-річна Світлана і 52-річний Сергій Ланевичі були на власному подвір'ї. Повз йшли п'яні «днрівці»...
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03.06.2022 23:37 Відповісти
А зєля, я дивлюся, розкабанів за ці 100 днів
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03.06.2022 22:42 Відповісти
А де вислів "Проїбали"???
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03.06.2022 22:44 Відповісти
Вова, іді на #уй!
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03.06.2022 22:45 Відповісти
закінчуйте з вечерями до пацана...
вже жопа ширше за плечі так пережіває за 2й срок....
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03.06.2022 22:47 Відповісти
Хто розмінував Чонгар???
Чому два з половиною роки не закуповувались снаряди, шоломи, броніки, не підіймалась зарплатня військовим?
Чому зруйнована ракетна програма?
Чому в нас лише одна гаубиця «Богдана»?
Чому «Мрія» не полетіла до Німеччини?
І де захисники Мариуполя, яких ти «врятував»???
100 днів він рахує… юбіляр…
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03.06.2022 22:47 Відповісти
чому затопили наш флагман "Сагайдачний"? Де наші кораблі і катера, які стояли в порту Маріуполя? Чому в ОП одні регіонали?
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03.06.2022 22:57 Відповісти
В мене список трохи довший :

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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03.06.2022 23:13 Відповісти
Головне, що він мав нагоду списати всі ці питання, якщо повівся як доросла людина - визнав помилки, нагнав би подляка з хламідією, заарештував бєню та дєрьмака і почав справді вболювати за країну, а не за свій рейтинх та бабло…
Але він так і залишився сорока чотирьох річним пубєртатним підлітком…
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04.06.2022 00:18 Відповісти
Всі досягнення часів президентства гідранта в одні фразі: "що не вкрали, то про*бали".
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03.06.2022 23:16 Відповісти
Вова, а хіба це ти їбашиш???

Зо всіх президентів України тільки Порошенко схуднув та погіршав під час каденції...Не те, що я його фанат, але твоєю мордою, Вова, скоро свиней можна буде бити...навіть під час війни...
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03.06.2022 22:49 Відповісти
Блін, пацюки ж образяться... Майте совість, шановний.
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03.06.2022 23:17 Відповісти
Ну, справедливості раді, треба сказати, що Кравчук взагалі помер
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04.06.2022 06:31 Відповісти
Під час каденціїї?!!! Чи для тебе це не зрозуміле слово?
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04.06.2022 08:03 Відповісти
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04.06.2022 22:46 Відповісти
А я чув від Вови "та сторона", "не стрелять", "какая разница на каком язіке", "ополченци", "войну можна зікінчити одним бажанням, то Порошенко не бажає її закінчувати, бо наживається", "зробимо всіх разом", "У війні винен Порошенко бо бажає в НАТО і ЄС"....а куди Вова ти бажаєш?
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03.06.2022 22:51 Відповісти
буба крокує від хорька до хряка швидко якось.
може вже зараз коляску якусь закупити і возити і возити,
шо б слово таємне нам сірим нашептував?
а взагалі ще трохі і оце опудало від стефана перестанемо відрізняти...
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03.06.2022 22:53 Відповісти
ой много б ты наї***шив бы... ї**шитель нашелся...
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03.06.2022 22:56 Відповісти

4-жди на#баш їх Вова

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03.06.2022 23:25 Відповісти
не прибував, бо тоді в нього не було бугкера, а зараз у нього окремий бінкер в Києві, а дяді Ігоря Валерійовича у Дніпрі.
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03.06.2022 23:43 Відповісти
ВОВОЧКА! Не хади в ваенкамат! Если тебя убьют на Данбассе, тогда некаму будет стать президентам страны, котороая должна быть просрана при твоём президенстве!
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04.06.2022 10:02 Відповісти
Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"

Минуло три роки!Маємо результат!!!
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04.06.2022 07:18 Відповісти
Ну а как же себя, любимого, не упомянуть?! Не хайпануть на чужих заслугах?!... В этом весь зеленский. Зависливый нарцисс...
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03.06.2022 22:56 Відповісти
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03.06.2022 22:58 Відповісти
Тоді б всі шлюби на світі розпалися разом...
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03.06.2022 23:08 Відповісти
Супер... Як тільки Українці скажуть...
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03.06.2022 23:19 Відповісти
ну не всі
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04.06.2022 16:36 Відповісти
Та так вже, Ваша правда: декому таки пощастило, дай їм Бог здоров'я...
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04.06.2022 19:22 Відповісти
не восьмою, а першою,бо "ізбєратєлі" рідко далі першої читають,"устають" швидко)))
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04.06.2022 01:32 Відповісти
Поворознюк це типовий дегенерат малорос,місцевий феодальчик,який крав дизпаливо у 90х,на цьому заробило й почало займатись рейдерством,таких підарасів не повинно залишитись після війни...
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03.06.2022 22:59 Відповісти
Зе-коМанда. Подобное стремится к подобному.
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03.06.2022 23:05 Відповісти
Рівень поворознюків - рівень зебілів . Як вони насолоджуються , коли той боров матюкається по тб на всю країну ! Ну а такі відосіки зе ще дурніші , ніж перли поворознюка . Майже як серіали "слуга" і "свати" .
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04.06.2022 00:41 Відповісти
Вован а розкажи якого *** невзорову військовому злочинцю громадянство дають? Хоч з Литвою посратись за руснявого підлога?
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03.06.2022 22:59 Відповісти
ну гарнюня ж відгодована заматерівша.
ну ка ну ка поверніть цю куклу задом - впевнений там крила - він янгол!
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03.06.2022 23:02 Відповісти
Пацык. Нет слов.
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03.06.2022 23:03 Відповісти
може поцик?
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03.06.2022 23:14 Відповісти
пафосная гундосина!!!
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03.06.2022 23:04 Відповісти
Що із захисниками Маріуполя,підарас гнусавий???
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03.06.2022 23:09 Відповісти
Є і такі :
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03.06.2022 23:11 Відповісти
так про якого Вову йшла мова ?
чи про обох ?
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03.06.2022 23:15 Відповісти
********™ © 2022 арєстовічЪ™
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03.06.2022 23:11 Відповісти
Пика в президента добре вгодована, видно какається добре, але на зарядку вже забив, бо зранку час на стиліста іде для щоденних відосиків.
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03.06.2022 23:12 Відповісти
Виліз Вечірній балабол, а йому тут насували під завязку.
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03.06.2022 23:16 Відповісти
Поки найвеличніший пиляє відоси, а Верещук хропе на подушці.

Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування».

https://lb.ua/news/2022/06/03/518875_lyudmila_denisova_azovtsi_z.html
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03.06.2022 23:21 Відповісти
Найвеличніший позбувся свідків свого гівнокомандування і забув про них.
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03.06.2022 23:30 Відповісти
Клован, він і є клован.
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03.06.2022 23:31 Відповісти
Вова Боневтік👺
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04.06.2022 00:17 Відповісти
Верная заява.
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04.06.2022 03:55 Відповісти
А там іди нах... не має?
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04.06.2022 07:45 Відповісти
Украине и Украинцам нужен мир !!!!!!
нет войне!!

хватит гибнуть не винным жертвам ваших личных амбиций с путлером !
Если зеля ты дипломат?то реши дипломатией а не кровью ,будь умней
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04.06.2022 10:25 Відповісти
 
 