Від "наші герої" до "Вова, #баш там всіх", - Зеленський озвучив лексикон 100 днів повномасштабної війни. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський перелічив 100 слів, які набули особливого чи нового значення для українців протягом останніх ста днів спротиву повномасштабному війському нападу РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Рівно сто днів тому всі ми прокинулися в іншій реальності. Рівно сто днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають у наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці.
У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".
І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили", - переконує голова держави.
Він підкреслює важливість згадати низку слів саме сьогодні.
"Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.
А далі - українські слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.
І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".
Були й слова, які наш ворог хотів стерти. "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк". Це слова, які ми обовʼязково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як "Буча". І як "Маріуполь". І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом "трибунал", - вказав Зеленський.
Президент згадав про слова, які набули цілком нового значення, як-то "Патрон", оскільки викликає у свідомості українців образ найвідомішого сапера України.
Також Зеленський підкреслив, що в українській мові позитивного відтінку набули нові слова, як-то "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлінк" і "лендліз".
Окрім цього, президент звернув увагу, що в мові з’явилися низка слів з негативним сенсом, які після Перемоги слід стерти, як-то "орки", "Солнцепьоки", "Іскандери" й "Калібри".
Наприкінці щоденного звернення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCBMGRdmc&t=158s&ab_channel=SergiiVinychenko
А зі справ тільки "евакуація у полон" та саботаж самміту НАТО
Слова - це ЗЄліне фсьо.
І шоооо ти, такі да, чи такі нєт ?
шо, опять "За Родину, за Сталина !" ?
приїхали, плять !!!
вже жопа ширше за плечі так пережіває за 2й срок....
Чому два з половиною роки не закуповувались снаряди, шоломи, броніки, не підіймалась зарплатня військовим?
Чому зруйнована ракетна програма?
Чому в нас лише одна гаубиця «Богдана»?
Чому «Мрія» не полетіла до Німеччини?
І де захисники Мариуполя, яких ти «врятував»???
100 днів він рахує… юбіляр…
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Але він так і залишився сорока чотирьох річним пубєртатним підлітком…
Зо всіх президентів України тільки Порошенко схуднув та погіршав під час каденції...Не те, що я його фанат, але твоєю мордою, Вова, скоро свиней можна буде бити...навіть під час війни...
може вже зараз коляску якусь закупити і возити і возити,
шо б слово таємне нам сірим нашептував?
а взагалі ще трохі і оце опудало від стефана перестанемо відрізняти...
4-жди на#баш їх Вова
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Минуло три роки!Маємо результат!!!
ну ка ну ка поверніть цю куклу задом - впевнений там крила - він янгол!
чи про обох ?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування».
https://lb.ua/news/2022/06/03/518875_lyudmila_denisova_azovtsi_z.html
нет войне!!
хватит гибнуть не винным жертвам ваших личных амбиций с путлером !
Если зеля ты дипломат?то реши дипломатией а не кровью ,будь умней