Київ підготував санкційний список, до якого увійшли 12 тисяч російських олігархів, посадовців, пропагандистів, - МЗС

Українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність", - наголосив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія