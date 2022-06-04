УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16048 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 793 21
війна (56444) МЗС (3559) Росія (47217) санкції (6845) Ніколенко Олег (207)

Київ підготував санкційний список, до якого увійшли 12 тисяч російських олігархів, посадовців, пропагандистів, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність", - наголосив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
З одним коломойським справитися не можуть, а тут 12000.
показати весь коментар
03.06.2022 23:22
+7
Само собой, без Абрамовича? Ведь, он, как оказывается, большой друг Украины по версии зеленой команды
показати весь коментар
03.06.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо запретить в Украине иметь украинские и кацапское гражданство одновременно. Хочешь иметь украинское гражданство, накуй кацапское.
показати весь коментар
03.06.2022 23:26 Відповісти
краще підготували би п'ять виключень зі 140 млн
показати весь коментар
03.06.2022 23:15 Відповісти
Само собой, без Абрамовича? Ведь, он, как оказывается, большой друг Украины по версии зеленой команды
показати весь коментар
03.06.2022 23:15 Відповісти
Так бизнесмены в санкционных списках это же самая мякотка с вишенкой сверху : можно замечательно торговаться за непопадание в санкционку или же исключать из списка за те или по второму кругу, неслабые деньги миллиардерских масштабов. Кому война с жертвами и разрушениями, а кому и очередная схема по баблу. Поэтому я уверен люди которые принимают санкционные решения учтут эту загадочную закавыку и не будут вестись на поводу наших аферистов от политики, а всё-таки будут делать факт-чекинг этих списков, поимённо. Представьте проверить 12! тысяч человек?...
показати весь коментар
03.06.2022 23:36 Відповісти
Швидко...

Але краще пізно чим ніколи. Тай що там готувати коли є Миротворець.
показати весь коментар
03.06.2022 23:16 Відповісти
12 тисяч ))) а моглиб 2-3 десятками "акул" ограничиться чем перечислять весь планктон)))
но..."акул" там точно не будет))) ссыкотно...
показати весь коментар
03.06.2022 23:18 Відповісти
Вообще то гораздо проще составить список россиян не попавших под санкции. Он будет короче миллионов на 139.
показати весь коментар
03.06.2022 23:22 Відповісти
З одним коломойським справитися не можуть, а тут 12000.
показати весь коментар
03.06.2022 23:22 Відповісти
эту не забыли?
Мисс Россия 2000-2022
показати весь коментар
03.06.2022 23:29 Відповісти
Детки санкционных олигархических свинособак должны быть отчисленны из садов, школ, лицеев, колледжей, университетов и прочих учебновраждебных заведений стран НАТО и отправленны на свою грёбанную родину...
показати весь коментар
03.06.2022 23:48 Відповісти
Это на девятом году войны.
показати весь коментар
03.06.2022 23:48 Відповісти
Бєня у тому списку є???
показати весь коментар
04.06.2022 00:27 Відповісти
Це щоб доїти руських бізнесменів як Абрамовича? Хто в ОП на цьому заробляє?
показати весь коментар
04.06.2022 07:56 Відповісти
12 тисяч путіних
показати весь коментар
04.06.2022 15:48 Відповісти
 
 