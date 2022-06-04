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Київ підготував санкційний список, до якого увійшли 12 тисяч російських олігархів, посадовців, пропагандистів, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.
Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність", - наголосив речник.
Топ коментарі
+9 время
показати весь коментар03.06.2022 23:22
+7 Ярослав Рябченко
показати весь коментар03.06.2022 23:15
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Будь ласка, зачекайте...
Але краще пізно чим ніколи. Тай що там готувати коли є Миротворець.
но..."акул" там точно не будет))) ссыкотно...
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