УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14022 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
50 408 111
ВМС РФ (127) війна (56444) Чорне море (1355)

П'ять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п'яти великих десантних кораблів (ВДК), зібране з трьох флотів ВМФ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті - найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти - біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК. Найближчі два на фото - це ВДК проєкту 1171 "Тапир". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - ВДК "Саратов" знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інших - "Орск" (бортовий номер 148) та "Николай Фильченков" (152).

Пять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море 01

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя

Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Пять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море 02

Наразі у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті стоять на ремонті ВДК "Новочеркасск" та "Азов", у чому зміг переконатися кореспондент Крим.Реалії.

ВДК "Королев" Балтійського флоту, який наприкінці травня також стояв на ремонті у 13 судноремонтному заводі, нині пришвартований у Сухарній бухті.

Пять російських великих десантних кораблів вийшли у Чорне море 03

Також читайте: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Як раніше сьогодні повідомило російське державне агентство ТАСС, у Чорному морі перебуває угруповання ВМФ РФ у складі 12 ВДК. За даними джерела агентства, до загону кораблів Північного флоту входять ВДК​ "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" і "Георгий Победоносец". Балтійський флот представлений ВДК "Королев", "Минск" і "Калининград".

Як повідомляли Крим.Реалії, перелічені великі десантні кораблі зайшли у Чорне море в першій декаді лютого для участі в навчаннях.

Таким чином, наразі сім ВДК з цього угруповання перебувають у бухтах Севастополя, у тому числі в ремонті, а п'ять ВДК вийшли у море.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+83
Давайте давайте твари, нам уж очень хочется увидеть гарпуны в деле
показати весь коментар
03.06.2022 23:33
+73
Приплинь приплинь кацапчику,
Близесенько до бережка.
Дамо тобі гарпунчика,
А, може, і нептунчика!
показати весь коментар
03.06.2022 23:32
+68
Мисс Крым при Украине (2013) и мисс Крым при оккупации (2022)
показати весь коментар
03.06.2022 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дозоване постачання військової допомоги має на меті вітстрочення перелому у війні. Нашої перемоги не всі хочуть.
показати весь коментар
04.06.2022 08:18 Відповісти
Гарпунам и Нептунам приготовиться, есть работа пополнить кацапскую подводную группировку.
показати весь коментар
04.06.2022 10:53 Відповісти
я понимаю, не могли и не хотели воевать в 14-м в Крыму..но почему не взорвали инфраструктуру??????
показати весь коментар
04.06.2022 10:54 Відповісти
Решили повторить судьбу мацквы
показати весь коментар
04.06.2022 11:30 Відповісти
А сколько поднял Эрдоган, из страны НАТО -- нефть танкерами, зерно
ворованное из Украины, военный флот росии и всё через Босфор .?
После этого мнит из себя миротворцем, обещал эвакуацию из Марика,
а попросту ...... гов....но. Инфляция более 20% а выборы на носу.
Куй бабло пока у власти.
показати весь коментар
04.06.2022 11:48 Відповісти
Час прийшов їх знищити..
показати весь коментар
04.06.2022 16:44 Відповісти
Десь у чорноморських глибинах зловісно клацають клешнями краби...
🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀
показати весь коментар
04.06.2022 17:45 Відповісти
А чи всі матроси получили Zігарети?
показати весь коментар
04.06.2022 22:18 Відповісти
Нужно потопить их раньше, чем они начнут высаживаться!
показати весь коментар
05.06.2022 02:47 Відповісти
7 февраля 1981 года потерпел крушение масальот ТУ-104...на борту которого было 13 адмирала флота и 3 генерала...дальне-восточного винного округа...и несколько десятков других офицеров...всего 40...
Почему упал самальот на восьмой секунду польота неизвестно до сих пор...
показати весь коментар
05.06.2022 07:48 Відповісти
Вони що без супроводження
показати весь коментар
05.06.2022 08:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 