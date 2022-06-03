Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині надати Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німеччині та Данії відмовлено у дозволі на передачу Україні бронетранспортерів і боєприпасів швейцарського виробництва.
Про це йдеться у заяві уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок "Gepard" і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.
Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.
"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві.
Про те, що швейцарський уряд відмовив Данії ЗМІ повідомляли раніше цього тижня, але офіційного підтвердження не було.
Нагадаємо, Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.
Будь ласка, зачекайте...
Нелли Шенкер - одна из детей-рабов, так называемый фердингкинд. "В детстве я играла с мышами и говорила с Иисусом на кресте", рассказывает 67-летняя художница, выросшая в большой бедноте в 1950-е в деревне под Фрайбургом. Она была разлучена с семьей, не училась в школе и была вынуждена работать на чужих людей. В вере она нашла утешение, поэтому многие ее картины связаны с темой религии. Рыба на данной работе - символ Христа, т.н. Ихтус. Символ Рыбы часто был относим к Христу, буквы, составляющие это слово (Ichtus), являются начальными буквами греческой фразы Iesous Christos Theou Uios Soter, "Иисус Христос Спаситель, Сын Бога".
Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
Другими словами, Швейцария может дать оружие только странам у которых гражданская война расстреливать демонстрантов?
заборонила поставки
То що Швейцарія дуже законослухняно сберегала золото III Рейха і військ СС,
особливо переплавлених з золотих коронок євреїв вязнів концтаборів це ми
вже знаємо. Проститутки ? Ні, просто моральні повії.
"божечки,які кончені"
то есть, снаряды эти списаны в утиль, но нельзя поставлять даже такие, потому что нельзя
"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842
а если на страну-получателя кто-то нападет уже после покупки и получения, то этим оружием нельзя пользоваться и надо вернуть обратно? а смысл вообще тогда у таких продавцов покупать? После этой войны некоторые очень хитрые страны не смогут продать ни патрона, даже за полцены
Хоча познімали з них все - озброєння, засоби звязку... На тобі Боже що мені не гоже...
А тепер це!... І як це все розуміти?
Я от тільки одного не розумію - і чого ми премося в ту драну гейропу? Чому не хочемо почути пропозицію Великобританії?
следующий этап после " Шилки"- калибр-23мм.