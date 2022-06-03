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Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині надати Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина,гепард

Німеччині та Данії відмовлено у дозволі на передачу Україні бронетранспортерів і боєприпасів швейцарського виробництва.

Про це йдеться у заяві уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок "Gepard" і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

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"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві.

Про те, що швейцарський уряд відмовив Данії ЗМІ повідомляли раніше цього тижня, але офіційного підтвердження не було.

Нагадаємо, Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
Пихаті підараси
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03.06.2022 23:49
+20
В оккупированных Пологах Запорожской области украинские защитники уничтожили боеприпасы, технику и российских интервентов. Как именно, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» не указывает, но пишет, что взрывы слышали весь город и вся округа. Пологи находятся сравнительно недалеко от линии фронта - удар по агрессору могла нанести наша артиллерия или даже авиация

Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
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04.06.2022 00:00
+18
Кантони вони.
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03.06.2022 23:51
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Пихаті підараси
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03.06.2022 23:49 Відповісти
Чому пихаті? Просто, підараси...
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04.06.2022 00:24 Відповісти
Наговариваете вы на Швейцарию, грех это. Леопарды то разрешили дать. Правда без пушек и всей начинки, но то уже другое.
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04.06.2022 00:52 Відповісти
Вплоть до конца 1960-х годов в Швейцарии существовал термин Verdingkinder - «контрактные дети» или «кабальные дети». Так называли маленьких швейцарцев, которых отнимали у родителей и передавали в чужие семьи, где их использовали как бесплатную рабочую силу. Дитя изымали из семьи, если она была слишком бедной, или если мать разводилась с отцом, или из-за того, что один из родителей имел цыганскую кровь. Историк Марко Леуэнбергер доказал, что в 1930-е годы в Швейцарии проживало около 35 000 фердингкиндеров. Марко полагает, что реальная цифра была куда выше - в промежутке с 1920 по 1970 годы фердингкиндерами были не менее 100 000 детей. В Швейцарии даже существовали специализированные аукционы, на которых фермеры за символическую плату приобретали фердингкиндеров, чтобы использовать их в качестве бесплатной рабочей силы. В некоторых кантонах 20% всех работ, связанных с сельским хозяйством, выполняли дети-рабы. В 2013 году правительство Швейцарии принесло официальные извинения за эту позорную страницу в истории страны. Впрочем, ни один из фердингкиндеров, доживших до наших дней, так и не дождался компенсации за свое загубленное детство.

Нелли Шенкер - одна из детей-рабов, так называемый фердингкинд. "В детстве я играла с мышами и говорила с Иисусом на кресте", рассказывает 67-летняя художница, выросшая в большой бедноте в 1950-е в деревне под Фрайбургом. Она была разлучена с семьей, не училась в школе и была вынуждена работать на чужих людей. В вере она нашла утешение, поэтому многие ее картины связаны с темой религии. Рыба на данной работе - символ Христа, т.н. Ихтус. Символ Рыбы часто был относим к Христу, буквы, составляющие это слово (Ichtus), являются начальными буквами греческой фразы Iesous Christos Theou Uios Soter, "Иисус Христос Спаситель, Сын Бога".
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04.06.2022 02:05 Відповісти
Жаль, но не критично
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03.06.2022 23:50 Відповісти
Швейцария нейтральна уже сотни лет и спокойно жила во время 2 мировой, встречая пастора Шлага и профессора Плейшнера. Но немцы конечно сделают именно её виновной во всех непоставках оружия.
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Кроме того они благодарны рюсский царь Саша-1, который собственно и настоял на создании данной странной конфедерации.
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03.06.2022 23:53 Відповісти
А давайте без запоребриковых баек тут обойдёмся. Где был Саша в решающей схватке с Наполеоном под Ватерлоо? Вот так всегда у них - пишут свою историю и окружают её байками.
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04.06.2022 00:03 Відповісти
А где Ватерлоо, а где Швейцария? Вот так у нас и пишут на форуме выскочки абы поорать.
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04.06.2022 00:05 Відповісти
А где вы были 8 лет когда Бамбас бамбили? Чего только сегодня идея про регистрацию пришла?
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04.06.2022 00:13 Відповісти
А на хрена байки из российских учебников рассказывать? Сеньория Франции над швейцарскими землями закончилась итогами битвы при Ватерлоо. А государство Швейцария было создано через 23 года после смерти твоего Саши-1.
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04.06.2022 02:16 Відповісти
Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка: помню, не помню
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Герр Шольц благодарен Швейцарии за "самостоятельную" позицию)))
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Кантони вони.
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Кантоны порванные
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04.06.2022 00:02 Відповісти
Общак держат, **** тут базарить
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Вот и еще купленные ****** швейцарские политики вскрылись.Европейские ценности..Угу...Думаете мадьяров вместе с Орбаном попрут из этой клоаки?Они там друг друга стоят.Англичане это давно поняли.
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03.06.2022 23:56 Відповісти
То о чем я и говорил. Гондоны европейские договорились с ****** что не дадут нам оружие а ***** разрешит вывоз нашего зерна. Х*** вам а не зерно. Пускай десять миллионов голодных сирийцев и прочей нищеты идут в Швейцарию и Германию утками стучать
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03.06.2022 23:58 Відповісти
вот же #@$%оны
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03.06.2022 23:59 Відповісти
Пока этот базар про патроны для гепардов со швейцарцами идёт уже можно было бы и завод новый построить и запустить где нибудь в Польше для производства этих боеприпасов (не исключаю что это уже сделано
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04.06.2022 00:00 Відповісти
В оккупированных Пологах Запорожской области украинские защитники уничтожили боеприпасы, технику и российских интервентов. Как именно, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» не указывает, но пишет, что взрывы слышали весь город и вся округа. Пологи находятся сравнительно недалеко от линии фронта - удар по агрессору могла нанести наша артиллерия или даже авиация

Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
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04.06.2022 00:00 Відповісти
"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту"
Другими словами, Швейцария может дать оружие только странам у которых гражданская война расстреливать демонстрантов?
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04.06.2022 00:02 Відповісти
Цікаво, а як що б у такий ситуації була б паРаша, Швейцарія теж б так сміливо
заборонила поставки
То що Швейцарія дуже законослухняно сберегала золото III Рейха і військ СС,
особливо переплавлених з золотих коронок євреїв вязнів концтаборів це ми
вже знаємо. Проститутки ? Ні, просто моральні повії.
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04.06.2022 00:02 Відповісти
а шведи виявились слизкіші ніж я мислив...

"божечки,які кончені"
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04.06.2022 00:02 Відповісти
ну ты млять и тупой - какие шведы ?
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04.06.2022 00:08 Відповісти
Он конченый.
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04.06.2022 00:11 Відповісти
Я його заспамив, дурня.
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04.06.2022 00:20 Відповісти
Будьте снисходительней. Пятница, вечер. Чувак из бара приперся домой, хочется общения но башка уже не работает.
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04.06.2022 04:51 Відповісти
я плутав Швецію та Швейцарію коли мені було 5 років
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04.06.2022 00:12 Відповісти
Не шведи, а швейцарці.
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04.06.2022 00:20 Відповісти
В**бати по швейцаріі!
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04.06.2022 00:03 Відповісти
Верховенство права и все такое... Что, однако, не мешало держать у себя в банках золото, натыренное немцами во время Второй Мировой и помогать современной раиси отмывать и прятать такое же наворованное.
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04.06.2022 00:06 Відповісти
Схоже Європу гітлерівський фашизм нічому не навчив.Хочуть ще путлірівського спробувати.
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04.06.2022 00:08 Відповісти
Ай пофіг узагалі... Все з ними ясно.
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04.06.2022 00:10 Відповісти
Скоро дійде до того що якийсь там уряд Алжиру заборонить макрону забороняти шольцу щось там робити.
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04.06.2022 00:15 Відповісти
Світ зійшов з розуму!
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04.06.2022 00:18 Відповісти
bred kakoi ta....u nih tam cho kooperativnie tanki ? SHTO ETO TAKOE !!! ******* ches slovo
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04.06.2022 00:21 Відповісти
Джавелинов хватит на все Шариковіх путлера...
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04.06.2022 00:24 Відповісти
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04.06.2022 00:36 Відповісти
А эрликоны 20-мм во вторую мировую продавали и нацистам и британцам.
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04.06.2022 00:44 Відповісти
Швейцарцы стали швейцарами - одели ливреи и "не пускают" снаряды "через свои врата. Придверники.
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04.06.2022 00:51 Відповісти
спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842

то есть, снаряды эти списаны в утиль, но нельзя поставлять даже такие, потому что нельзя

"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842

а если на страну-получателя кто-то нападет уже после покупки и получения, то этим оружием нельзя пользоваться и надо вернуть обратно? а смысл вообще тогда у таких продавцов покупать? После этой войны некоторые очень хитрые страны не смогут продать ни патрона, даже за полцены
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04.06.2022 00:53 Відповісти
*****, напади на Швейцарию и Германию. Пусть поумнеют
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04.06.2022 01:16 Відповісти
Зачем ему нападать там его деньги лежат ,как и всего мира ,и они ему дали гарантии их сохранности, а там слово не шутка иначе смерть ,что с одной стороны что с другой .слово банкира.
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04.06.2022 15:17 Відповісти
Ну у них вічний нейтралітет, можна зрозуміти.
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04.06.2022 01:45 Відповісти
А когда Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в Мире согласно Будапештского меморандума в обмен на гарантии безопасности то ни кто не был против в том числе и Швейцария и даже очень за потому что можно спать спокойно, а сейчас одна страна из тридцати против и все против.
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04.06.2022 02:15 Відповісти
А потому что бабло там РФ складированное и не какие санкции не заставят Швейцарию с ним расстаться ,есть ещё не гласный договор у них с РФ и она его не нарушит
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04.06.2022 15:13 Відповісти
Типу так принизили Україну чи що?
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04.06.2022 04:49 Відповісти
А кто вообще уважает Украину ???это все игра,🙃есть в ЕС Франция и Германия,им Украина как кость в горле они хотят рулить ЕС нафуй им конкурент и не покорная нация,Англия тоже из расчета подсасывается чтобы с ать как раньше самой сильной державой а для этого нужны наемники с Украины которые не бздят на поле боя ,а страна Украина нафуй не кому не нужна как страна .её потому и разваливают и отдают ЮГ и Донбас РФ Макрон этого и не скрывает ,просто они не ожидали что народ не подчиняется президенту как везде в ЕС ,там сказали лохи упали ,а в Украине такое не прокатило , смотря на это США решило помочь в надежде что Украина апозорит Армию РФ и Путина в глазах США, но только апозорит а не заберёт свои территории назад,,, я буду очень удивлён если Украина заберёт снова Донбас и Херсон ,только Надежда на народ и военных Украины .не слушайте не кого нет у вас сильных друзей ,Польша и балтийские страны это мухи которые только ждать могут в бой за вас не пойдут ,официально ,с флагами и штандартами.
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04.06.2022 15:36 Відповісти
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04.06.2022 05:22 Відповісти
В Германии знали о наличии такого закона в Швейцарии. Немцы такие немцы. Изображают помощь. Впрочем, все остальные страны, включая США, занимаются по мере сил тем же самым. Весь мир прости кричит Украине, не будьте кретинами, выпускайте все сами, делайте замкнутый цикл, что пытаются делать турки. Потом же и продавать все это будете. Но нет. Мы самые умные.
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04.06.2022 06:30 Відповісти
Швейцарія дозволила Німеччині передати Україні танки "Леопард" Джерело: https://censor.net/ua/n3345823
Хоча познімали з них все - озброєння, засоби звязку... На тобі Боже що мені не гоже...
А тепер це!... І як це все розуміти?
Я от тільки одного не розумію - і чого ми премося в ту драну гейропу? Чому не хочемо почути пропозицію Великобританії?
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04.06.2022 07:05 Відповісти
Эти Гепарды старый шлак = ЗСУ-57 или Шилка 23-4, первой модификации, сгниет у них на консервации. Но сейчас бы пригодились. Лучше системы ПВО Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system), он в разы дешевле Патриота и годиться как ПРО.
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04.06.2022 07:26 Відповісти
ЗСУ- двух ствольная- ЗСУ-57 ( 2х ствольная) А была ещё " Тунгуска"--
следующий этап после " Шилки"- калибр-23мм.
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04.06.2022 09:43 Відповісти
что германия, что швейцария - сцикуны, им проще в ротик у орков взять.
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04.06.2022 07:32 Відповісти
Да,черт с ними, этими"Гепардами",на них снарядов не напасешься с таким как у них неординарным калибром.Гораздо важнее полученное разрешение на танки,которых привести в боеготовное состояние для впк Германии проще простого..Лишь бы Шольц и ко не затягивали с этим.
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04.06.2022 12:54 Відповісти
Швейцария думает что при ядерной войне кому-то банки будут нужны ,швейцарские банки сгорят в огне если не остановить сейчас РФ .
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04.06.2022 15:07 Відповісти
Чогось не чути обурення зеленої кодли. Переживають що їхні гроші не конфіскували.
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05.06.2022 07:24 Відповісти
 
 