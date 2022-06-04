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авіація (1660) безпілотник (2094) ракети (2795) Повітряні сили (1264)

За 3 червня наша авіація знищила більше 20 одиниць ворожої техніки, а підрозділи ППО збили ракету та 3 безпілотники, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самолет,истребитель,су

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати роботи своїх підрозділів 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 3-го червня, ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника. Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів".

Читайте також: За 30 травня ударна авіація ЗСУ здійснила до десяти авіанальотів на ворожі позиції, зенітні війська знищили 2 ракети РФ, - Повітряні Сили

Також у повідомленні зазначається, що "з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти".

Також читайте: За 29 травня знищено 5 безпілотників, 2 ракети, ротно-тактичну групу окупантів та склад боєприпасів, - Повітряні Сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Молодці наші соколи в небі 👍🏼✊💪
Так тримати , молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 00:26
+5
і? що не так. х-59 ракета авіаційна,так "повітря-поверхня",по бойовій частині не сильно слабша за калібр
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04.06.2022 01:17
+4
вот и запчасти встали на крыло... с Божьей помощью и mlrs попутным ветром с 70 км на 270 дунет...
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04.06.2022 10:47
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повітря-поверхня" Х-59?
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04.06.2022 00:22 Відповісти
якась з ******** модіфікацій
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04.06.2022 00:32 Відповісти
і? що не так. х-59 ракета авіаційна,так "повітря-поверхня",по бойовій частині не сильно слабша за калібр
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04.06.2022 01:17 Відповісти
Молодці наші соколи в небі 👍🏼✊💪
Так тримати , молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 00:26 Відповісти
Цікаво, як наші хлопці зі Стінгерами на передовій відрізняють літаки -- свій чи чужий...
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04.06.2022 01:01 Відповісти
Я думаю это не только вас интересует. Посему, если кто и знает, пусть лучше промолчит
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04.06.2022 01:06 Відповісти
Система "свій-чужий" на Стінгері.
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04.06.2022 01:17 Відповісти
... навіть не пахне таким там!!!)))
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04.06.2022 10:58 Відповісти
А ніяк. Ні літаки, ні вертольоти. Пощастить - зіб'є чужий, не пощастить - свій.
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04.06.2022 01:18 Відповісти
Ніяк. Подивіться на мілітарному подкаст про нашу авіацію, там про це розповідають.
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04.06.2022 10:37 Відповісти
Вот-вот

И более всего, в такой ситуации, удивляет 0% попаданий в своих, на фоне заявленных колоссальных потерь в авиации врага и высокой заявленной активности своей авиации.
Сомневаться противозаконно, остаётся удивляться
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04.06.2022 12:25 Відповісти
Наші соколики, бережи вас Господь
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04.06.2022 10:18 Відповісти
вот и запчасти встали на крыло... с Божьей помощью и mlrs попутным ветром с 70 км на 270 дунет...
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04.06.2022 10:47 Відповісти
Гипертония ослабла - ,,ура,, у нас есть авиация , несмотря на то , что все наши *********- президенты соревновались в ее уничтожннии. Свинособакам будет больно - лучше наших воинов нет в мире , поэтому и рейтинг армии поднялся до неба - чисто из- за наших воинов.
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04.06.2022 10:59 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1532700359705108481
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04.06.2022 11:24 Відповісти
Героям слава!
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04.06.2022 12:31 Відповісти
 
 