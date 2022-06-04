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Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден не вважає, що має право вказувати українцям, як діяти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають", - заявив він у відповідь на питання журналістів про те, чи повинна Україна поступитись територією, щоб досягнути миру.

Питання прозвучало після виступу Байдена в місті Рехобот у штаті Делавер. Президент доповідав щодо економічної ситуації у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета Байдена - перемога України над Росією, - посол США Брінк

Байден наголосив, що він завжди притримувався позиції, що нічого про Україну не повинно вирішуватись без України. Однак, зауважив американский президент, в певний час "потрібно буде врегулювання на основі переговорів". "Що це включатиме, я не знаю. Тим часом ми продовжимо надавати Україні можливості себе захистити".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Нах. явообще подымать этот вопрос каждый день? Раз и навсегда должно быть сказано что война не будет закончена пока Украина не вернет последний метр своей земли и последнего украинца
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04.06.2022 00:37
+17
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04.06.2022 01:29
+16
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04.06.2022 00:26
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04.06.2022 00:26 Відповісти
Джо! З нашою Ze-владою, краще їх тримати на повідку! То на переговорах території роздавати хотіли (добре що Джонсон приїхав Ze мізки підправив), тепер ось громадянством як на аукціоні розкидується...
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04.06.2022 00:29 Відповісти
США не поводок і Украіна не собачка.
допомогти Україні да - вирішувати за вас все - ні!
кожний має робити своє... - прав діда.
а ви сватів передивіться - умілиться, і підара на лісапеті переізберіть.
а потім винуйте США, шо вас на хоч поржем потягнуло....
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04.06.2022 00:43 Відповісти
Друже. По перше я за найвеличнишого БонеВтіка не голосував. Друге, що Україна не собачка, згоден. Але дивлячись на це все ZЕбланство, що і під час війни твориться (!), Дуже сумніваюсь що "хуженєбудєт" і "хотьпаржом"..
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04.06.2022 07:51 Відповісти
навчиться вже відповідати за свої дії...
а допомога з США йшла, йде і буде йти.
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04.06.2022 01:06 Відповісти
Відповідати за свої дії дегенерати не можуть,ця риса притаманна людям розумним та тим які мають совість,ці йолопи здатні тільки "********" та інших звинувачувати.
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04.06.2022 01:28 Відповісти
Денис Ермаков. Член экспертного совета Госдумы настроен очень серьезно
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04.06.2022 00:32 Відповісти
on prjamo sam poidet v ataku ? debil.
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04.06.2022 00:34 Відповісти
Ой було би файно, грав би в Криївці у Львові того москаля, якого постійно розстрілюють 😂😂😂
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04.06.2022 00:37 Відповісти
ot kuda oni lezut ja nepoimu....nu TUPIZNA zhe....da esho i v gudurke....
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04.06.2022 00:40 Відповісти
Habadnika poneslo.
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04.06.2022 03:28 Відповісти
Аххахаха, ну всьо у Львові зливають бандеросмузі в Полтву і міняють вивіски на руцькій язік 😂😂😂
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04.06.2022 00:35 Відповісти
Цей імбецил навіть прізвище своє транслітерувати правильно не вміє.
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04.06.2022 00:38 Відповісти
Це він у госдурі члін експерт, а у Львові буде єлє-єлє поц.
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04.06.2022 00:42 Відповісти
Найкращий спосіб зберегти путлєра-- бальзамування.
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04.06.2022 00:51 Відповісти
шо це за чмо?
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04.06.2022 08:12 Відповісти
*****... Влада каже "територія", а українці гинуть за свою землю... Може тому розмінували територію на Чонгарі?
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04.06.2022 00:37 Відповісти
маленьке доповнювання - влада вибрана вами.
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04.06.2022 01:03 Відповісти
Нах. явообще подымать этот вопрос каждый день? Раз и навсегда должно быть сказано что война не будет закончена пока Украина не вернет последний метр своей земли и последнего украинца
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04.06.2022 00:37 Відповісти
eto zhurnaljugi **** mozg - a on dolzhen atvechatj na voprosy
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04.06.2022 00:41 Відповісти
Абсолютно согласен. Рашисты не должны думать что еще чуть-чуть и Украина прогнется стоит только надавить сильнее.
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04.06.2022 01:04 Відповісти
Журнашлюхи за кацапські криваві гроші ставлять питання провокаційні й ************ потрібну тему. Треба б ім'я того хто задач такі питання.
Україна може погодитись забрати Кубань й на репарації щоб настав Мир!!!
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04.06.2022 01:41 Відповісти
Это же политика. Если Байден скажет, что Украина должна воевать, пока не вернёт ОРДЛО и Крым - все недоброжелатели тут же начнут вонять, что война идёт благодаря Байдену и что это он "подначивает" Украину вместо усилий по окончанию войны. Отдельные отбитые республиканцы (включая ТРАМПА) уже поднимают рога против "такой значительной" помощи Украине.
Байден также сказал, что не будет помогать свергать путлера - это тоже политика, чтобы всякие идиоты не заявили, что война спровоцирована извне ради свержения путлера и установления марионеточной власти.

И раз Зе с завидным упорством повторяет, что военным путём мы собираемся вернуться только к границам 23.02.2022, то Байден не может его постоянно одёргивать и вправлять мозги, иначе недоброжелатели скажут, что Байден вмешивается в чужие внутренние дела и посягает на независимость Украины (право самой определять внутреннюю и внешнюю политику).

Разве Байден виноват, что Зе публично несколько раз заявил, что дальше "границ 23.02.2022" ВСУ не двинутся?
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04.06.2022 09:14 Відповісти
Байден - справжній бандерівець.
А Трампон казав, що не треба українцям ленд-ліз давати, та гроші витрачати. Лише уявіть, щоб з нами було зараз, як би цей рудий додік був при владі.
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04.06.2022 00:46 Відповісти
Одобряємо позицію БАЙДЕНка! 😁👍
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04.06.2022 01:04 Відповісти
Ничего Украина не оставит России и больше того, Украина не оставит России и Россия распадется на много государств и куски отобранные у других государств вернет хозяевам!
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04.06.2022 01:15 Відповісти
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04.06.2022 01:17 Відповісти
Дон уже примерил пынеходы, а Шойгу впервые за несколько месяцев улыбку. Что бы это значило?
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04.06.2022 01:24 Відповісти
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04.06.2022 01:29 Відповісти
Война закончится когда России станет не до войны.
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04.06.2022 03:33 Відповісти
Ну і даремно. Треба привселюдно заявити, що в разі "поступок" будь яка допомога "Заходу" буде припинена. В т.ч. і стосовно Криму і Донбасу.

Тільки так цю зЄвладу можна "простимулювати" не робити дурниць
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04.06.2022 07:22 Відповісти
Только идиот не понимает разницы между официальной и тайной дипломатией.
Только идиот не понимает разницы между публичными заявлениями и подковерными договорняками.

"Забывчивым" : ситуация по Крыму в 2014 г.
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04.06.2022 08:43 Відповісти
 
 