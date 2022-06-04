Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити

Президент США Джо Байден не вважає, що має право вказувати українцям, як діяти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають", - заявив він у відповідь на питання журналістів про те, чи повинна Україна поступитись територією, щоб досягнути миру.

Питання прозвучало після виступу Байдена в місті Рехобот у штаті Делавер. Президент доповідав щодо економічної ситуації у США.

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Байден наголосив, що він завжди притримувався позиції, що нічого про Україну не повинно вирішуватись без України. Однак, зауважив американский президент, в певний час "потрібно буде врегулювання на основі переговорів". "Що це включатиме, я не знаю. Тим часом ми продовжимо надавати Україні можливості себе захистити".