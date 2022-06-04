Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден не вважає, що має право вказувати українцям, як діяти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають", - заявив він у відповідь на питання журналістів про те, чи повинна Україна поступитись територією, щоб досягнути миру.
Питання прозвучало після виступу Байдена в місті Рехобот у штаті Делавер. Президент доповідав щодо економічної ситуації у США.
Байден наголосив, що він завжди притримувався позиції, що нічого про Україну не повинно вирішуватись без України. Однак, зауважив американский президент, в певний час "потрібно буде врегулювання на основі переговорів". "Що це включатиме, я не знаю. Тим часом ми продовжимо надавати Україні можливості себе захистити".
Будь ласка, зачекайте...
допомогти Україні да - вирішувати за вас все - ні!
кожний має робити своє... - прав діда.
а ви сватів передивіться - умілиться, і підара на лісапеті переізберіть.
а потім винуйте США, шо вас на хоч поржем потягнуло....
а допомога з США йшла, йде і буде йти.
Україна може погодитись забрати Кубань й на репарації щоб настав Мир!!!
Байден также сказал, что не будет помогать свергать путлера - это тоже политика, чтобы всякие идиоты не заявили, что война спровоцирована извне ради свержения путлера и установления марионеточной власти.
И раз Зе с завидным упорством повторяет, что военным путём мы собираемся вернуться только к границам 23.02.2022, то Байден не может его постоянно одёргивать и вправлять мозги, иначе недоброжелатели скажут, что Байден вмешивается в чужие внутренние дела и посягает на независимость Украины (право самой определять внутреннюю и внешнюю политику).
Разве Байден виноват, что Зе публично несколько раз заявил, что дальше "границ 23.02.2022" ВСУ не двинутся?
А Трампон казав, що не треба українцям ленд-ліз давати, та гроші витрачати. Лише уявіть, щоб з нами було зараз, як би цей рудий додік був при владі.
Тільки так цю зЄвладу можна "простимулювати" не робити дурниць
Только идиот не понимает разницы между публичными заявлениями и подковерными договорняками.
"Забывчивым" : ситуация по Крыму в 2014 г.