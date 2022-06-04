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За 100 днів війни кордон України перетнули понад 8,3 мільйона осіб, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

За 100 днів повномасштабної війни кордон України в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.

"За 100 днів повномасштабної війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб", - ідеться у повідомленні.

З них виїхали з України понад 5,2 млн осіб, переважна більшість - громадяни України.

"На в’їзд в Україну за цей час прослідували майже 2,7 млн громадян України", - зазначили в ДПСУ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
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04.06.2022 01:21
+5
5,2 мильона побачат в Европі , що треба вчити мови - в Польші - польську, в Італії- італійську, в мадярщіні - мадярську
і никому не потрібні російськомовні ватники

а в Україні - українську
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04.06.2022 01:19
+5
на них нападают эти страны, по причине "один язык один народ"? Нет? - ну так и ***** завали, проститутка.
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04.06.2022 01:59
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5,2 мильона побачат в Европі , що треба вчити мови - в Польші - польську, в Італії- італійську, в мадярщіні - мадярську
і никому не потрібні російськомовні ватники

а в Україні - українську
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04.06.2022 01:19 Відповісти
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04.06.2022 01:21 Відповісти
вони ж слухають невзорова, каца, швеця, навіщо їм українська мова.
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04.06.2022 03:41 Відповісти
Скажи это Канаде (2 оф языка) Швейцария (4 оф языка), Бельгия (3 оф языка), Ирландия (2 языка), Великобритания (3 языка), Индия также (бывшая колония Британии). Так что в Европе они увидят кое-че другое)
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04.06.2022 01:33 Відповісти
на них нападают эти страны, по причине "один язык один народ"? Нет? - ну так и ***** завали, проститутка.
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04.06.2022 01:59 Відповісти
і всі ці країни в різні часи мали проблеми, в Канаді з фрунцузскомовними так постійно.
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04.06.2022 03:43 Відповісти
В нашей стране считают, что это всё из-за языка??Это весьма ошибочное суждение..Да расее плевать, а вот как поводом, этим очень удачно воспользовались..Нельзя было это допускать!!
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04.06.2022 05:23 Відповісти
Швейцарія - це не моноетнічний етнос. Це збірна солянка (конфедерація) із німців, італійців, французів. Канада - також не моноетнічний етнос. Бельгія - це суміш французів, голандців та ін. Ірландія - під британською окупацією просрала свою мову, віддавши перевагу мову окупанта, ірландською там майже ніхто вже не розмовляє. А Україна - це моноетнічний етнос. Як Польща, Чехія, Угорщина, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Іспанія... Тому офіційна мова в Україні має бути одна! До речі, всі захисники многоязичія в Україні - це ті хто не хоче вчити українську. Ось і все.
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04.06.2022 05:53 Відповісти
Хочешь еще прекол. В США в регионах, где было сильно влияние Испании до сих пор говорят на испанском. Техас к примеру - около 30% испаноговорящих и там даже телевидение есть на испанском, во дела, да? Да и вообще оф языком США является английский, он же язык их рабовладельцев Британии, как-никак бывшая колония. Даже Джеймстаун никто не переименовывал, только у нас такой ерундой занимаются
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04.06.2022 01:46 Відповісти
і скільки раз Іспанія намогалася окупувати США або анексувати іспаноговорящиє регіони?
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04.06.2022 03:44 Відповісти
Почитайте историю Испании и ответите на свой вопрос.

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04.06.2022 04:36 Відповісти
Но государственного языка в штатах НЕТ!!Они от этого хуже живут??Такой ценой, какую мы уже заплатили, не слишком ли велика цена за распри языковые??Дебилы мы..
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04.06.2022 05:24 Відповісти
Хочеш приколю тебе твоїм приколом? В США державна мова одна - англійська. Аби отримати громадянство треба володіти англійською. Мова нацменьшин там нікого не цікавить. Не знаєш англ - не здаси екзамен, відповідно не матимеш громадянства.
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04.06.2022 05:42 Відповісти
Преколю тебя твоим же преколом. Тем не менее в Техасе нет официального статуса английского языка, ой да? Несмотря на то, что большая часть говорит там на английском немалая часть населения говорит и на испанском. И притом, английский официально представлен только в 27 штатах из 50. Ой, а где 13 по дороге потерялись, шо такое? Может потому что Штаты понимают, что такое свобода волеизъявления граждан? Да и про экзамен на знание английского там требуется на уровне "читать, писать, понимать", что большинство граждан у нас стране умеет. Так шо вы просто тупой языковой шовинист и всё.
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04.06.2022 20:47 Відповісти
На два миллиона больше чем в прошлом году. План выполнен досрочно. Чоза новость? Они там статистикой занимаются?
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04.06.2022 01:23 Відповісти
дайте бубі ще сто днів і буде + 20 паундів на боки.
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04.06.2022 01:24 Відповісти
Очень удобненькая статистика от погранслужбы.
А не хочет погранслужба сказать: Сколько из этих выехавших 5,2 млн., были мужчины призывного возраста?
А не хочет погранслужба сказать: Сколько чемоданов кэша вывезено?
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04.06.2022 08:37 Відповісти
 
 