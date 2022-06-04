За 100 днів війни кордон України перетнули понад 8,3 мільйона осіб, - Держприкордонслужба
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За 100 днів повномасштабної війни кордон України в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.
"За 100 днів повномасштабної війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб", - ідеться у повідомленні.
З них виїхали з України понад 5,2 млн осіб, переважна більшість - громадяни України.
"На в’їзд в Україну за цей час прослідували майже 2,7 млн громадян України", - зазначили в ДПСУ.
Топ коментарі
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і никому не потрібні російськомовні ватники
а в Україні - українську
А не хочет погранслужба сказать: Сколько из этих выехавших 5,2 млн., были мужчины призывного возраста?
А не хочет погранслужба сказать: Сколько чемоданов кэша вывезено?