Протягом 3 червня на Південному напрямку знищено 19 окупантів, 3 САУ, 1 гаубицю та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на південному напрямку 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазанчається: "100 добу протистояння повномасштабному вторгненню рашистів в Україну сили оборони півдня нашої держави продовжують бити ворога і тримати свої позиції.

Не маючи успіху в просуванні по суші, ворог наніс повітряний удар парою гелікоптерів Ка-52 по наших позиціях. Втрат немає.

В свою чергу наші Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку 2 червня знищено 24 окупанти, 1 танк, 4 гаубиці, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

В деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів. Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській і Нововоронцовській територіальних громадах.

Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області. Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя. Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон".

В Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходяться 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з напрямку Криму.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція. ФОТО

По самому Миколаєву ворог зранку гатив із ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Завдяки якісно проведеній роз’яснювальній роботі та вдумливій евакуації цивільного населення, постраждалих нема.

Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється.

На Одещині силами оборони системно здійснюються протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки регіону. Не поширюйте інформацію про навчальні та інші дії, про переміщення підрозділів, які забезпечують ваш захист".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко