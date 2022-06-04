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Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганщиною протягом наступних двох тижнів, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія може встановити контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міноборони Великої Британії.

На 100-й день війни Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів, зазнавши значних втрат.

Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєверодонецька, і додало, що Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляє, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

У публікації йдеться і про те, що російська армія не має належного медичного забезпечення. Сказано і про те, що російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони Росії.

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Власне, це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма та на захід від Лимана, але навряд чи зможуть здійснити значне просування до Слов’янська.
  • Окупанти досягли незначних успіхів у східній частині Сєверодонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в Сєверодонецьку та його околицях.
  • Загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку.
  • Російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції.
  • Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні та Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися із суспільним спротивом і партизанськими проукраїнськими діями.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Граница Донецкой и Луганской областей сейчас имеет значения только для поциентов дурдома с названием ЛНР. А нам (ЗСУ) своє робить- орков побольше и поглубже закапывать.
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04.06.2022 06:37
+21
Это не то отступление, которого надо стыдиться. К сожалению, и Северодонецк, и Лисичанск в военном и экономическом отношении уже потеряны (и уничтожены в щебень). Те ватные, которые там остались в ожидании сруського мира- уж точно не украинцы. Но техники орков и самих орков там перемолото немеряно (и ещё будет перемолото). Верьте в ЗСУ и не скиглите.
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04.06.2022 07:40
+11
Фиолетово, что там думают всякие институты. Я верю ЗСУ. Что бы ни случилось, ЗСУ не продадут
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04.06.2022 08:01
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Граница Донецкой и Луганской областей сейчас имеет значения только для поциентов дурдома с названием ЛНР. А нам (ЗСУ) своє робить- орков побольше и поглубже закапывать.
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04.06.2022 06:37 Відповісти
Ну то йди отвращайся у спам.
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04.06.2022 07:09 Відповісти
Три дня, неделю, месяц рассказывать о пользе отступления это уже должно вызвать сомнения в искренности расказчика. Но три с половиной месяца верить в этот ****** это реально нужно быть наглухо тупым❗Разные ситуации на войне бывают. Но людей за даунов держать не надо❗
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04.06.2022 07:36 Відповісти
Ти щось поплутало. Яка війна? Ще 26 лютого на Хрещатику було проведено парад пабєди. А зараз нєпабєдімая і лєгендарная миє чоботи у водах Ла-Маншу, відпочиваючи перед останнім кидком.
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04.06.2022 10:17 Відповісти
Это не то отступление, которого надо стыдиться. К сожалению, и Северодонецк, и Лисичанск в военном и экономическом отношении уже потеряны (и уничтожены в щебень). Те ватные, которые там остались в ожидании сруського мира- уж точно не украинцы. Но техники орков и самих орков там перемолото немеряно (и ещё будет перемолото). Верьте в ЗСУ и не скиглите.
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04.06.2022 07:40 Відповісти
Браво!
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04.06.2022 10:53 Відповісти
уже было три дня и три ночи експерты хреновы
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04.06.2022 07:07 Відповісти
Це ті хто прогнозував Київ за два дні?
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04.06.2022 07:07 Відповісти
Фиолетово, что там думают всякие институты. Я верю ЗСУ. Что бы ни случилось, ЗСУ не продадут
показати весь коментар
04.06.2022 08:01 Відповісти
 
 