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"Закликаю російську владу і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну", - глава ПАРЄ Кокс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пасе

Президент ПАРЄ Тіні Кокс вчергове закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кокса.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати", - зазначив глава ПАРЄ.

Він також наголосив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.

"Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, коли це триватиме, буде новим злочином проти народу і держави, а також проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, та восторжествує справедливість!" - додав Кокс.

Також читайте: Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А то що?
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04.06.2022 07:00
+6
Причина насправді є, це утримання особистої влади Путіним та манія величі у переважної частини населення РФ.
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04.06.2022 06:52
+6
Я б сказав їм так: граждане РФ, какими бы жалким не казалось ваше нынешнее существование, не стоит ехать убивать граждан Украины за деньги, ибо это есть смертный грех. Але гадаю, що ніякі слова на них не подіють.
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04.06.2022 07:05
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Роздуплилися бл...ді!
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04.06.2022 06:51 Відповісти
Причина насправді є, це утримання особистої влади Путіним та манія величі у переважної частини населення РФ.
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04.06.2022 06:52 Відповісти
Она же мания неполноценности
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23.11.2022 23:15 Відповісти
Так, деякі називаються це комлексом історичної меншовартості.
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24.11.2022 10:12 Відповісти
А то що?
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04.06.2022 07:00 Відповісти
Я б сказав їм так: граждане РФ, какими бы жалким не казалось ваше нынешнее существование, не стоит ехать убивать граждан Украины за деньги, ибо это есть смертный грех. Але гадаю, що ніякі слова на них не подіють.
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04.06.2022 07:05 Відповісти
Пюре, и кокс , смешно
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04.06.2022 07:34 Відповісти
Это что-то похоже на глубокую озабоченность. Это он к кому интересно обращается?? Кокс, по всей вероятности , под коксом!!!!!
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04.06.2022 07:36 Відповісти
Та какать хотели кацапы на все заклыки разума. Ботинком в кацапску пыку - вот тагда им всё доходит
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04.06.2022 07:45 Відповісти
Ого! Это он загнул. Простой озабоченности было бы достаточно.
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04.06.2022 07:46 Відповісти
его прошение рассмотрят...чисто из за фамилии...
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04.06.2022 07:49 Відповісти
Он чего нанюхался?
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04.06.2022 07:51 Відповісти
Аргентинский кокс говорит им другое
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04.06.2022 08:00 Відповісти
Наконец-то хоть один политик нашел в себе мужество заявить о причастности к этой войне КАЖДОГО россиянина.
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04.06.2022 08:01 Відповісти
действительно...а то для всех ************* этого мира это "война путина"
он и солнцепёками людей живьём жжёт..и детей насилует...шустрый,****...
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04.06.2022 08:18 Відповісти
цей політик - така самаа простітутка, як і ви всі, 73/43%зебіли.
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04.06.2022 09:05 Відповісти
там бидло нічого не рішає
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04.06.2022 08:06 Відповісти
Ефект від заяви посилюється коли ще й ніжкою тупнути.
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04.06.2022 08:07 Відповісти
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04.06.2022 08:52 Відповісти
На шо разраховують такі оратори?
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04.06.2022 08:58 Відповісти
ой, а що сталось з коксом?
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04.06.2022 09:04 Відповісти
І як.. заклик допоміг..?
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04.06.2022 09:48 Відповісти
А вы перестаньте кормить военную машину **********.
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04.06.2022 10:01 Відповісти
Есть шанс что к коксу они прислушаются, аргентинский был хорош, колумбийский тоже ничего, Машка три стакана не успевала пудрить носик
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04.06.2022 10:44 Відповісти
пук-пук-пук !!!!
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04.06.2022 11:41 Відповісти
 
 