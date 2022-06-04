"Северсталь" в РФ відключили від ПЗ через 20 хвилин після оголошення санкцій

Російську компанію" Северсталь " відключили від американського програмного забезпечення всього через 20 хвилин після того, як було оголошено про запровадження проти неї санкцій США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.

Раніше Мінфін США запровадив санкції проти російського бізнесмена Олексія Мордашова і його ключових активів: "Северсталі", золотодобувної компанії Nordgold, а також "Севергруп". Через запровадження блокуючих санкцій "Северсталь" може втратити половину виручки.

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