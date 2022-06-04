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"Северсталь" в РФ відключили від ПЗ через 20 хвилин після оголошення санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

северсталь

Російську компанію" Северсталь " відключили від американського програмного забезпечення всього через 20 хвилин після того, як було оголошено про запровадження проти неї санкцій США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.

Раніше Мінфін США запровадив санкції проти російського бізнесмена Олексія Мордашова і його ключових активів: "Северсталі", золотодобувної компанії Nordgold, а також "Севергруп". Через запровадження блокуючих санкцій "Северсталь" може втратити половину виручки.

Також читайте: Київ підготував санкційний список, до якого увійшли 12 тисяч російських олігархів, посадовців, пропагандистів, - МЗС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
оперативненько
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04.06.2022 07:53
+31
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04.06.2022 08:03
+29
да будет территория снова с болотами) и маньяки безопасно копают на них червей)
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04.06.2022 07:57
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04.06.2022 07:51 Відповісти
оперативненько
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04.06.2022 07:53 Відповісти
да будет территория снова с болотами) и маньяки безопасно копают на них червей)
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04.06.2022 07:57 Відповісти
Что значит отключили от ПО? Кто отключил, что за ПО? Ерунда какая-то. Рябаты, так заголовки и текст не составляют.
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04.06.2022 07:57 Відповісти
ПО керування, статистики та перевірки обладнання.
ПО складів, логістики.
Розробник дистанційно, через Інтернет його регулярно оновлює випускаючи патчи.
Як з вашим Антивірусом.
Ні що не зупиниться та не перестане працювати.
Але тепер перестали приходити оновлення ПО та Служба Підтримки перестане відповідати на запити.
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04.06.2022 08:08 Відповісти
Ага! Догадайся, мол, сама.
Я так понял, что разработчик вошёл в их сеть и дистанционно отключил важнейшие параметры.
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04.06.2022 08:09 Відповісти
Інколи, щоб не демонструвати своє невігластво, краще помовчати.
Промислове і корпоративне програмне забезпечення дуже часто (повністю або частково)
контролюється його виробником. Варіантів безліч: можна як відключити від оновлень
(легкий випадок) так і повністю зупинити використання софта і закрити дані (якщо хостінг у постачальника).
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04.06.2022 08:09 Відповісти
Так что отключили-то?
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04.06.2022 08:20 Відповісти
так уж и быть,свинорус,обьясню-у каждой фирмы есть документация,расчёты,конфиденциальная информация которая подобно кокону в интернете содержит данные этой фирмы ...называется ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..там структура,поставки,расчёты,документация...так понятно?
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04.06.2022 08:47 Відповісти
отключили SAP. можно легко убедится, что и они его юзали. "Москва, Россия, 28 декабря 2021 года - «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний - завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6.0. Продуктивный старт системы состоялся 1 ноября 2021 года."
если ссылка откроется в Украине
https://news.sap.com/cis/2021/12/северсталь-перешла-на-erp-нового-покол/
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04.06.2022 08:54 Відповісти
давно існують "хмарні сервіси" з серверами поза межами рашки..

ось їх Мордору обрубали точно..
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04.06.2022 09:50 Відповісти
Как пример ключи на ПО заблокировали и получаем ПО отключили. Или к примеру все по было на терминалах, ну их и выключили. Ньюансы не важны, главное цель
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04.06.2022 08:29 Відповісти
тю, создаст корпорацию "шишки и мох" с использованием бесплатного труда миллионов счастливых жителей концлагеря "швабрания"
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04.06.2022 08:01 Відповісти
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04.06.2022 08:03 Відповісти
Дикари наверно ещё и серваками заграничными пользовались..))
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04.06.2022 08:18 Відповісти
гуд
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04.06.2022 08:45 Відповісти
А шо сі стало? Ми з України чимось можемо допомогти?
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04.06.2022 09:00 Відповісти
знакомый электрик рассказывал, дежурили они на зерновом элеваторе, а там американское оборудование, и забухала смена (немножко), а ночью звонят им парни от поставщика, и говорят_ "у вас на банке № Х температура поднялась ребят! ...21 век.
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04.06.2022 09:05 Відповісти
Тому і коштує програмне рідне забезпечення, досить дорого, але його відсутність ще дорожче обійдеться на 102 порядки..
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04.06.2022 09:11 Відповісти
Родное ПО будет работать только с родным оборудованием. На импортное оборудование никто не разрешит что попало ставить.
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04.06.2022 09:26 Відповісти
отключите им накуй все операционки - винду, андроид, мак ос... вобщем все! пусть окончательно "встанут с колен"
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04.06.2022 09:44 Відповісти
І програмне забезпечення усіх маршрутизаторів заблокувати.
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04.06.2022 10:21 Відповісти
зачем заблокувати? пусть прокладуют им маршрут в направлении руZкого корабля
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04.06.2022 13:02 Відповісти
верните кацапов в каменный век,пусть на мамонтов охотятся и в пещерах живут!
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04.06.2022 10:27 Відповісти
" Северсталь"- Череповец, Мордашёву в жопу лом, а в рот конец.
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04.06.2022 10:39 Відповісти
Ну нарешті добрі новини.
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04.06.2022 12:29 Відповісти
 
 