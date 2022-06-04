"Северсталь" в РФ відключили від ПЗ через 20 хвилин після оголошення санкцій
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Російську компанію" Северсталь " відключили від американського програмного забезпечення всього через 20 хвилин після того, як було оголошено про запровадження проти неї санкцій США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.
Раніше Мінфін США запровадив санкції проти російського бізнесмена Олексія Мордашова і його ключових активів: "Северсталі", золотодобувної компанії Nordgold, а також "Севергруп". Через запровадження блокуючих санкцій "Северсталь" може втратити половину виручки.
Топ коментарі
+31 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+31 Олександр Дніпро
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+29 Nov
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Будь ласка, зачекайте...
ПО складів, логістики.
Розробник дистанційно, через Інтернет його регулярно оновлює випускаючи патчи.
Як з вашим Антивірусом.
Ні що не зупиниться та не перестане працювати.
Але тепер перестали приходити оновлення ПО та Служба Підтримки перестане відповідати на запити.
Я так понял, что разработчик вошёл в их сеть и дистанционно отключил важнейшие параметры.
Промислове і корпоративне програмне забезпечення дуже часто (повністю або частково)
контролюється його виробником. Варіантів безліч: можна як відключити від оновлень
(легкий випадок) так і повністю зупинити використання софта і закрити дані (якщо хостінг у постачальника).
если ссылка откроется в Украине
https://news.sap.com/cis/2021/12/северсталь-перешла-на-erp-нового-покол/
ось їх Мордору обрубали точно..