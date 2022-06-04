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Росія (47217) санкції (6845) Сенат США (415)

Сенатори закликали Мінфін США додати до санкційного списку не лише високопоставлених членів уряду РФ, але і чиновників нижчого рангу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сенат

Група сенаторів у США заявила, що країні потрібно посилити санкції проти Росії через війну проти України. Автори ініціативи направили лист голові Мінфіну Джаннет Єллен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Вони вважають, що обмежувальні заходи мають торкнутися не лише високопоставлених членів уряду РФ, але і чиновників нижчого рангу - всіх, хто сприяє війні.

При цьому конгресмени запропонували враховувати список Фонду боротьби з корупцією, що містить 6 тисяч осіб.

Лист підписали Голова Комітету з розвідки Марк Уорнер, його заступник Марко Рубіо, а також сім сенаторів.

Читайте: Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення Росією загрози голоду

Автор: Наталя Джума
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Касапскую скотобазу трахают во все щели.
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04.06.2022 08:21 Відповісти
Да как вам сказать... Комментарий ниже.
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04.06.2022 08:34 Відповісти
по нормальному на каждого владельца паспорта РФ должны быть наложены санкции и при предъявлении такового , где либо владельца просто бить в рыло . везде
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04.06.2022 08:25 Відповісти
Число клиентов рашки, открывших счета в долларах и евро в банках беларуси превысило 900 тысяч человек. Карты рашки заблокированы во всем мире для приема и оплаты, но усатый таракан подставил плечо "старшему брату" и ... сейчас чиновники рашки и их выкормыши успешно путешествуют по всему миру. Лицемерие Запада не знает границ. Карты беларуси не заблокированы. От Свифта банки беларуси не отключены. Ведущие компании страны-изгоя через корсчета в беларуси проводят платежи по всему миру.
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04.06.2022 08:33 Відповісти
І їхніх виб*ядків!
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04.06.2022 09:16 Відповісти
Попа Гундяєва в санкційний список!!!
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04.06.2022 09:20 Відповісти
Персональні санкції.. не працюють. Це як с Соловьовим.. він втратив свої маєтки в Італії.. Але в нього ще багато чого залишилось на росії. Самі найкращі санкції.. Секторальні.. які бьють по гаманцям звичапйних росіян.. які доречі, в більшості підтриують цю авантюру путіна
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04.06.2022 09:51 Відповісти
молодці, так треба цих f@cking ruzzia
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04.06.2022 09:58 Відповісти
 
 