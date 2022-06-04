Сенатори закликали Мінфін США додати до санкційного списку не лише високопоставлених членів уряду РФ, але і чиновників нижчого рангу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група сенаторів у США заявила, що країні потрібно посилити санкції проти Росії через війну проти України. Автори ініціативи направили лист голові Мінфіну Джаннет Єллен.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Вони вважають, що обмежувальні заходи мають торкнутися не лише високопоставлених членів уряду РФ, але і чиновників нижчого рангу - всіх, хто сприяє війні.
При цьому конгресмени запропонували враховувати список Фонду боротьби з корупцією, що містить 6 тисяч осіб.
Лист підписали Голова Комітету з розвідки Марк Уорнер, його заступник Марко Рубіо, а також сім сенаторів.
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