По Одещині завдано ракетного удару, уражено територію сільськогосподарського підприємства, двоє постраждалих, - ОК "Південь"
Сьогодні зранку по території Одеської області завдано ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".
Як зазначається, літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.
"Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
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Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував ідею законопроекту про "розстріл військовослужбовців".
- Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та бездіяльність.