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Новини Війна
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По Одещині завдано ракетного удару, уражено територію сільськогосподарського підприємства, двоє постраждалих, - ОК "Південь"

ракета

Сьогодні зранку по території Одеської області завдано ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".

Як зазначається, літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

"Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом 3 червня на Південному напрямку знищено 19 окупантів, 3 САУ, 1 гаубицю та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17228) крилаті ракети (1070) обстріл (28263) Одеська область (3186) ракети (4008)


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Топ коментарі
+15
"Тоді у цих безсовісних та аморальних "слуг народу" буде право запитати у суспільства...". Журналіст - про скандальний законопроект "про розстріл військовослужбовців"

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував ідею законопроекту про "розстріл військовослужбовців".

- Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та бездіяльність.
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04.06.2022 08:47
+11
Суки @бучие!Когда вы подохните уже!Все проклятья вам и выродкам вашим!
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04.06.2022 08:31
+6
Ракети регулярно,якщо ще і порти відкрити....Не розумію,жителі окупованих територій мають проблеми з харчуванням, а тут про Африку. Вчора по мережах показували руське поповнення з Африки. Німці сміялися цілий день....Вони їдуть вбивмть,а Україна їм зерно
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04.06.2022 08:36
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Суки @бучие!Когда вы подохните уже!Все проклятья вам и выродкам вашим!
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04.06.2022 08:31 Відповісти
Ракети регулярно,якщо ще і порти відкрити....Не розумію,жителі окупованих територій мають проблеми з харчуванням, а тут про Африку. Вчора по мережах показували руське поповнення з Африки. Німці сміялися цілий день....Вони їдуть вбивмть,а Україна їм зерно
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04.06.2022 08:36 Відповісти
У кацапів теж негри воюють?
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04.06.2022 08:49 Відповісти
Афроафриканці )
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04.06.2022 10:04 Відповісти
Кацапня знищує сільське господарство України. У них на полях бур"ян, ось і у нас так повинно бути.
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04.06.2022 08:39 Відповісти
"Тоді у цих безсовісних та аморальних "слуг народу" буде право запитати у суспільства...". Журналіст - про скандальний законопроект "про розстріл військовослужбовців"

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував ідею законопроекту про "розстріл військовослужбовців".

- Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та бездіяльність.
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04.06.2022 08:47 Відповісти
Це так потрібно постріляти всю зелень і заодно тих хто привів їх до влади.
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04.06.2022 08:56 Відповісти
так, без прикрытия ПВО, они всю западную помощь повыбивают
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04.06.2022 09:21 Відповісти
підори не шкодують ракет і на с.г. склади, прагнуть виграти на виснаження
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04.06.2022 09:45 Відповісти
Москальня скоро буде здихати від голоду і на цей раз , ніжків Буша не буде 😠
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04.06.2022 10:21 Відповісти
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04.06.2022 11:33 Відповісти
отомстим оркам,и не раз
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04.06.2022 11:41 Відповісти
 
 