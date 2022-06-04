По Одещині завдано ракетного удару, уражено територію сільськогосподарського підприємства, двоє постраждалих, - ОК "Південь"

Сьогодні зранку по території Одеської області завдано ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".

Як зазначається, літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

"Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

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