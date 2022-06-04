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аеропорт (684) війна (56444) дороги (1505) міст (827) порт (619) Мінінфраструктури (691)

Від початку війни в Україні пошкоджено або повністю зруйновано 24 тис. кілометрів автодоріг, 351 міст, 11 аеропортів, окуповано 4 морські порти, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дороги,ремонт,ірпінь

За 100 днів боїв пошкоджено або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг, 302 автомобільні мости і 49 залізничних, 11 аеропортів, а також окуповано 4 морські порти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Також на звільнених від окупантів територіях із 24 лютого розчищено сотні кілометрів доріг і відремонтовано сотні кілометрів шляхів. Замість зруйнованих мостів та естакад зведено 39 штучних переправ, також відновлено кілька мостових переходів.

Також читайте: З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Вывод такой.
Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
Да? ЗЕлебобики.
"Великобудивнидство".
"Е-бабуся".
Понавыбирали дегиниратов у власти.
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04.06.2022 08:53
+16
А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
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04.06.2022 08:50
+15
Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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04.06.2022 08:59
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Зате дороги були асфальтовані і освітлені.
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04.06.2022 08:42 Відповісти
Не знаю, у місті Героя Зміїного тільки дірки залатані під егідою Великого чогось там. А на нових,то тут бувально після вторгнення орків була інфа,що новий асфальт вода розмила.
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04.06.2022 09:09 Відповісти
мінінфраструктури так пише, ніби війна почалась 100 днів тому...
і були окремо війни януковича, порошенка і зеленського...
найменше втрат було в часи порошенка...там була мудра дипломатія...
а за 100 днів зеленського втрачено не менше ніж за 100 днів легітимного, який пятами накивав...
але стільки жертв янукович не допустив
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04.06.2022 09:46 Відповісти
А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
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04.06.2022 08:50 Відповісти
Не з нормальним урядом , а з нормальним президентом .
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04.06.2022 09:26 Відповісти
І нормальними виборцями.
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04.06.2022 10:25 Відповісти
Вывод такой.
Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
Да? ЗЕлебобики.
"Великобудивнидство".
"Е-бабуся".
Понавыбирали дегиниратов у власти.
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04.06.2022 08:53 Відповісти
Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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04.06.2022 08:59 Відповісти
Є сенс будувати дороги замість розвитку ЗСУ: можна с3,14здити грошенят на дорогах, а потім продати країну кацапам.
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04.06.2022 09:32 Відповісти
Років 30 тому зробив запис (скопіював) "Не створюй того що не здатен захистить Б о знайдеться той хто спробує це у тебе відібрать!"
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04.06.2022 09:43 Відповісти
Якість побудованих доріг вилізла на поверхню!
Протомним ГП + ДБР повно роботи!
Расєяни зробили багато "пошарових розрізів" у нових дорогах,зробивши можливим підрахувати вкрадені гроші!
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04.06.2022 09:16 Відповісти
Зате коломойські знатно прибарахлилися на великому крадівництві.
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04.06.2022 09:29 Відповісти
За 100 днів боїв пошкоджено або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг...
І где то Всплакнул
хлопчик Вова....
я жжж Так Старався....
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04.06.2022 09:34 Відповісти
Вова тільки зрадів, скільки ще можна буде заробити.
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04.06.2022 10:28 Відповісти
Как украинская коррупция помогает врагу.
Согласно всем норма, ЛЮБАЯ дорога должна иметь лесозащитную полосу с двух сторон. Она служит для защиты фундаментной насыпи дороги, поглощает лишнюю влагу, защищает от снега, наледи, песка и т.п.
Но немногие знают о важнейшем значении этой лесополосы в случае войны. Она не позволяет врагу вести визуальное наблюдение за передвижениями на дороге (кроме беспилотников конечно), значительно затрудняет огневое поражение, позволяет скрытно размещать силы как защиты, так и нападения.
В Украине большая половина дорог такой лесозащитной полосы не имеет. А там где имеется - не соответствует нормам по глубине и плотности. Причин несколько:
1. Фермеры перепахивают лесополосы под свои поля. За взятки решая вопрос с контролирующими структурами.
2. Строители дорог "забивают болт" на создание лесополос. За взятки решая вопрос с приемной комиссией.
3. Укравтодор и лесхозы "забивают болт" на свою работу. И за взятки и просто потому что "а что мне за это будет".
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04.06.2022 10:04 Відповісти
Зе президент, ось тобі скоротчення бютжету на армію, слухай долше арахамію, єрмака
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04.06.2022 12:51 Відповісти
а шо случилось? строили, строили и где дороги 24 000 км. зато программа ракетостроения была -не начаси. шашлыки в приоритете. да, зе?
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04.06.2022 12:56 Відповісти
Будував-крав і Україну продав.
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04.06.2022 14:44 Відповісти
 
 