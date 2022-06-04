У Запорізькій області росіяни шукають людей у ДРГ та мародерять, а ЗСУ знищили 2 ворожі склади боєприпасів, - ОВА

За наявною інформацією ОВА, командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. А ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку, боєприпаси та особовий склад армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Для проведення підривної діяльності росіяни здійснюєть набір та підготовку відповідних фахівців. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово зайнятих областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА зазначають, що на тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Російські халамидники продовжують займатися мародерством.

"У м. Бердянськ з території нафтобази окупанти поцупили автомобіль "ГАЗ", а в с. Богатир, Мелітопольського району та Пологах - "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ". У Мелітополі заброди викрали сільськогосподарську техніку, а саме шість ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier. Загальна сума збитку 7 800 000 гривень", - додали у ОВА.

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Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції. Протягом минулої доби воїни ЗСУ знищили:

20 осіб особового складу противника, 14 осіб поранили;

1 танк;

1 бойову броньовану машину;

17 одиниць автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили один спостережний пункт російських окупантів, палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах.