"Проведення "референдуму" в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть", - колаборант Стремоусов

Російські окупанти тимчасово передумали проводити псевдореферендум на Херсонщині про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство РИА Новости, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".

За його словами, "сьогодні першочергове - повернення регіону до нормального мирного життя".

Плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території) за його словами, можливий, але "після стабілізації ситуації".

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