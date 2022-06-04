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"Проведення "референдуму" в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть", - колаборант Стремоусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупанти тимчасово передумали проводити псевдореферендум на Херсонщині про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство РИА Новости, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".

За його словами, "сьогодні першочергове - повернення регіону до нормального мирного життя".

Плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території) за його словами, можливий, але "після стабілізації ситуації".

Також читайте: "Референдуми" про входження "ЛДНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ наразі провести неможливо, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Боїтесь, суки. І правильно. ЗСУ вже близько...
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04.06.2022 09:20
+4
А чому йому стояти? Референдум під час війни заборонено, а Херсон це Україна і живе по закону України.
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04.06.2022 09:19
+3
Навіщо ж найвеличніший здав вам Херсон? Не підведіть його.
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04.06.2022 09:26
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А чому йому стояти? Референдум під час війни заборонено, а Херсон це Україна і живе по закону України.
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04.06.2022 09:19 Відповісти
Боїтесь, суки. І правильно. ЗСУ вже близько...
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04.06.2022 09:20 Відповісти
Также они боятся реакции США и Китая.
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04.06.2022 21:07 Відповісти
Навіщо ж найвеличніший здав вам Херсон? Не підведіть його.
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04.06.2022 09:26 Відповісти
Если депутату гос думы из едросов Невзорову профан от скудоумия даёт гражданство, я не удивлюсь, что в скором времени малоросс будет вот эту всю нечисть Стремоусовых и т.д будет награждать.
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04.06.2022 09:28 Відповісти
Якого малороса обрали по приколу корисні ідіоти, такого і маємо.
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04.06.2022 09:37 Відповісти
Окупанти хочуть вивозити херсонців на «розчищення» Маріуполя

Сьогодні у Херсоні колаборанти відкрили філію контори «єдиної росії». Там вони за традицією збирають паспортні дані мешканців міста й області за пару банок простроченої тушонки.

Там само секретар путінської партії Турчак, який приїхав «допомогти», заявив, що херсонців відправлятимуть «працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя».

Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів ці самі рашисти хочуть залучати інших поневолених українців -жителів окупованого Херсону. Це вже якийсь понаднормовий рівень цинізму... https://t.me/operativnoZSU/27227
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04.06.2022 10:49 Відповісти
Так я за Повернення до Нормального Життя.
Все Буде Україна!!!!!
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04.06.2022 09:28 Відповісти
Ждуть перекидання сил зі сходу, ті хто думає що на сході все закінчиться дуже помиляються, Херсонський міст треба знищувати, він вже замінований і в разі потреби вони його підірвуть, а так хоч логістику буде порушено й не буде такого перекидання військ.
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04.06.2022 09:36 Відповісти
На Чонгарі мости не знищили, а херсонський тим паче.
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04.06.2022 09:39 Відповісти
Ой, а що такоє? ЗСУ вже близько?
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04.06.2022 09:39 Відповісти
Нафиг раше Херсон, Донецк, Луганск? Они горят желанием вкладывать туда сотни миллионов баксов, чтобы прокормить население? Да х*й там. Всё это - их "козыри" на "переговорах", типа "признайте Крым, демилитаризируйтесь, русифицируйтесь, нейтрализуйтесь, станьте нашей марионеткой (как Беларусь), а мы вам вернём Херсон, но уже как автономию".

Сейчас они "торгуются", размахивают Херсоном перед носом, как приманкой: "Примите наши условия или заберём Херсон". Если это не сработает - тогда могут признать его "независимость" или даже аннексировать, хотя, без "морской" части Запорожской области им Херсон вообще не всрался.
А в чуть более дальносрочной перспективе они надеются, что Запад "устанет от войны" и ограничит поддержку Украины, чтобы это поскорее и уже пофиг чем закончилось.
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04.06.2022 09:43 Відповісти
Без тих областей вони не втримають Крим. Так що...
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04.06.2022 09:51 Відповісти
ниочом. шоб арестовича успокоить. потом он снова скажет "и референдум тоже прo@бали". аналогичная фигня прошла и со скоростью подтягивания орками резервов на востоке.
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04.06.2022 09:50 Відповісти
😁
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04.06.2022 09:50 Відповісти
Якщо "на порядку денному не стоїть", значить, активно готують...
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04.06.2022 09:58 Відповісти
Очевидно потрібен час для перевиховання херсонців в москалів?
От коли херсонці й запорожці дозріють, буде "референдум"

Чим довше буде тривати ця бодяга тим гірше для України.

Донбас рашисти роздовбають, як Бучу й Маріуполь, відволікаючи сили ВСУ від Херсона й зміцнюючи оборону на Півдні. А що потім з цим робити, знають тільки в ОП.
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04.06.2022 10:17 Відповісти
В тебе вже скоро нічого стояти не буде
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04.06.2022 10:51 Відповісти
своюб сраку врятувать...
Да?
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04.06.2022 11:33 Відповісти
 
 