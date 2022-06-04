"Проведення "референдуму" в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть", - колаборант Стремоусов
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Російські окупанти тимчасово передумали проводити псевдореферендум на Херсонщині про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство РИА Новости, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".
За його словами, "сьогодні першочергове - повернення регіону до нормального мирного життя".
Плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території) за його словами, можливий, але "після стабілізації ситуації".
Топ коментарі
+9 Randall Flag da70119e
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+4 Валентина Саюн
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показати весь коментар04.06.2022 09:26
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Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні у Херсоні колаборанти відкрили філію контори «єдиної росії». Там вони за традицією збирають паспортні дані мешканців міста й області за пару банок простроченої тушонки.
Там само секретар путінської партії Турчак, який приїхав «допомогти», заявив, що херсонців відправлятимуть «працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя».
Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів ці самі рашисти хочуть залучати інших поневолених українців -жителів окупованого Херсону. Це вже якийсь понаднормовий рівень цинізму... https://t.me/operativnoZSU/27227
Все Буде Україна!!!!!
Сейчас они "торгуются", размахивают Херсоном перед носом, как приманкой: "Примите наши условия или заберём Херсон". Если это не сработает - тогда могут признать его "независимость" или даже аннексировать, хотя, без "морской" части Запорожской области им Херсон вообще не всрался.
А в чуть более дальносрочной перспективе они надеются, что Запад "устанет от войны" и ограничит поддержку Украины, чтобы это поскорее и уже пофиг чем закончилось.
От коли херсонці й запорожці дозріють, буде "референдум"
Чим довше буде тривати ця бодяга тим гірше для України.
Донбас рашисти роздовбають, як Бучу й Маріуполь, відволікаючи сили ВСУ від Херсона й зміцнюючи оборону на Півдні. А що потім з цим робити, знають тільки в ОП.
Да?