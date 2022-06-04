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Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 465 - поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 261. Зросла кількість поранених- 465.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років.

Також читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 463 - поранено, - Офіс генпрокурора

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Чому ОГПУ не розслідує як так сталося що Україна не була готовою до цієї війни?
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04.06.2022 09:33 Відповісти
Бджоли проти меду?
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04.06.2022 10:02 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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04.06.2022 10:02 Відповісти
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04.06.2022 10:03 Відповісти
СВІТЕ ! хіба ти не чуешь криків наших дітей? іх страждання і муки не сколихнуть твій спокій, Європа? хіба забаганки і шантаж старого іуди важливіші майбутнього цілої нації, Держави..???
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04.06.2022 13:59 Відповісти
 
 