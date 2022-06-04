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війна (56511) обстріл (21114) літак (1989) Сумська область (2206) Живицький Дмитро (465)

Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 червня після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.

За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.

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Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 01

Пізніше Живицький повідомив у фейсбуці про деталі обстрілу. 

"По нашій території росіяни випустили 6 ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території Росії. В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - зауважив він.

Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 02
Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 03
Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Наші втрати від далекобійної артилерії і ракет. Орки уникають контактних боїв. Нам банально нема чим відповідати. Поки що.
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04.06.2022 09:42
+5
Свинорос закукарікав
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04.06.2022 09:59
+3
Над Сумщиною працював ворожий літак, 4 вибухи на території Сумського району ? А ПВО ?
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04.06.2022 09:57
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Для меня остается вопросом, почему сейчас потери одинаковые, ведь наступающие должны нести в 2-3 раза больше потерь. Вывод напрашивается один - у нас не эффективная оборона?
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04.06.2022 09:39 Відповісти
Наші втрати від далекобійної артилерії і ракет. Орки уникають контактних боїв. Нам банально нема чим відповідати. Поки що.
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04.06.2022 09:42 Відповісти
Свинорос закукарікав
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04.06.2022 09:59 Відповісти
Или из Эстонии руководит обороной, проявляя невероятную осведомленность о делах в Мелитополе.
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04.06.2022 09:59 Відповісти
Его "эстония",находится на деревне *********** Тvорожки,что в Кировской области.
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04.06.2022 10:14 Відповісти
По поводу потерь вам лично Генштаб сообщает?
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04.06.2022 10:13 Відповісти
На територїї і над територією - дві великі різниці
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04.06.2022 09:49 Відповісти
ворожий літак "працював" а наш байдики бив?
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04.06.2022 09:51 Відповісти
Літак випускав ракети зі сторони Суджі не заходячи в наш повітряний простір.
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04.06.2022 10:17 Відповісти
И что? Дай людям поумничать, они ведь думают что наши самолеты находящиеся за сотни километров от Сумской области, должны моментально перехватывать самолеты и ракеты на приграничье, полет которых занимает минуты.
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04.06.2022 10:21 Відповісти
ПЗРК скільки відправили в Україну? Там на кожен літак макшанії по 5 штук.
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04.06.2022 10:24 Відповісти
Речь о самолетах была. Зенитные комплексы слишком дороги, малочисленны и потому ценны, вряд-ли лучшие из них находятся в пограничной зоне, где нет массированной обороны на всех уровнях и где будут легкой целью для врага. А пзрк не дает никакой гарантии, а если ты невидишь цели то и толку от них никакого нет. Самолет должен быть в пределах видимости как минимум, что бы только Попытаться! сбить его или пущенный им снаряд.
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04.06.2022 10:45 Відповісти
Над Сумщиною працював ворожий літак, 4 вибухи на території Сумського району ? А ПВО ?
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04.06.2022 09:57 Відповісти
Декілька днів тому промайнула цифра про 35 українських установок ППО, знищених кацапами. Їхні втрати - 93 (довгий час не змінюються).
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04.06.2022 10:01 Відповісти
Промайнула на кацапских ресурсах,на которых они за сутки по 1500 наших командных пунктов "уничтожают"?
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04.06.2022 10:16 Відповісти
Я так розумію наше ППО бузо захоплено ще на початку вторгнення. Було щось про полонених.
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04.06.2022 10:19 Відповісти
Это Живицкий так зашифрованно обращает внимание на полное отсутствие ПВО на Сумщине?
Не думаю, что "********". Уверен, что просто нет. Всё что есть - на горячих направлениях.
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04.06.2022 10:07 Відповісти
Арестович знову скаже - "********..." Були готові в ОПі до вторгнення так що все ППО *прое*али.
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04.06.2022 10:22 Відповісти
Ворожий літак "працював" ? Трударі на вахті ?
Мир, труд, май !
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04.06.2022 11:06 Відповісти
Су.. ето в каких таких законах написано, что орда имеет право украинские города от востока до запада обстреливать и бомбить, а по их территории не дай Бог?????????????????????? ВьІ что с ума посходили???????????
Ребята, особенно добробатовцьІ, да валите вьІ орков на их территории днем и ночью, вспомните как их чеченцьІ пиз...ли их в Будденновске и в москве. С етими скотами иначе нелья, в противном случае мьІ страну потеряем.
ДиверсионньІе групьІ должньІ рьІсачить по тьІлах русни и не давать им жизни. ЧтобьІ пид... узнали что такое смерть, чтобьІ боялись ночью глаза сомкнуть от ужаса.
Из скотами по-скотски. Орда правил войньІ никогда не придерживалась.
УкраинцьІ не будьте терпилами, войньІ в бельІх перчатках не делаются.
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04.06.2022 13:45 Відповісти
Отвечайте или не отвечайте на обстрелы
Россия чем Надумает и когда надумает будет бомбить обстреливать Украину
Это ясно как божий день
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05.06.2022 09:13 Відповісти
 
 