9 318 23
Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
4 червня після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.
За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.
Пізніше Живицький повідомив у фейсбуці про деталі обстрілу.
"По нашій території росіяни випустили 6 ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території Росії. В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - зауважив він.
Топ коментарі
+14 drowsy_cat
показати весь коментар04.06.2022 09:42
+5 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар04.06.2022 09:59
+3 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар04.06.2022 09:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ/videos
Не думаю, что "********". Уверен, что просто нет. Всё что есть - на горячих направлениях.
Мир, труд, май !
Ребята, особенно добробатовцьІ, да валите вьІ орков на их территории днем и ночью, вспомните как их чеченцьІ пиз...ли их в Будденновске и в москве. С етими скотами иначе нелья, в противном случае мьІ страну потеряем.
ДиверсионньІе групьІ должньІ рьІсачить по тьІлах русни и не давать им жизни. ЧтобьІ пид... узнали что такое смерть, чтобьІ боялись ночью глаза сомкнуть от ужаса.
Из скотами по-скотски. Орда правил войньІ никогда не придерживалась.
УкраинцьІ не будьте терпилами, войньІ в бельІх перчатках не делаются.
Россия чем Надумает и когда надумает будет бомбить обстреливать Украину
Это ясно как божий день