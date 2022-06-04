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Туреччина викликала посла Греції через "демонстрації терористичних груп в Афінах" , - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

туреччина,греція

Туреччина викликала посла Греції до міністерства закордонних справ, щоб висловити протест проти того, що, за її словами, Греція надає можливості для терористичних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на  Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазаріс був викликаний через те, що Греція дозволила  Робочій партії Курдистану  "демонстрації терористичних груп біля посольства Туреччини в Афінах".

Цього тижня президент Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина припиняє переговори з Грецією, частково через сварку з її прем'єр-міністром і те, що Анкара називає порушенням повітряного простору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

Минулого року, після п’ятирічної перерви, дві країни-члени НАТО відновили переговори щодо вирішення своїх розбіжностей у Середземному морі та інших двосторонніх питань.
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Топ коментарі
+10
Турция эффективно работает на дестабилизацию НАТО.
Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
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04.06.2022 09:49
+10
Эрдоган тоже диктатор. Так что сам по себе такой.
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04.06.2022 09:53
+8
Викликайте хтось МЗС Туреччини щодо купівлю вкраденого зерна...
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04.06.2022 09:49
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Турция эффективно работает на дестабилизацию НАТО.
Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
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04.06.2022 09:49 Відповісти
Эрдоган тоже диктатор. Так что сам по себе такой.
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04.06.2022 09:53 Відповісти
У него огромные проблемы с экономикой. Оттого приходится играть в поборника национальных интересов.
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04.06.2022 09:55 Відповісти
это любимая игра диктаторов всех времен

Наш вон тоже, играл в дорожного диктатора (вийди звідси, розбійник). Какой диктатор, такие и игры. Полнота власти, за очень редким исключением приводила к чему то хорошему (очень даже спорно в долгосрочной перспективе).
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04.06.2022 10:04 Відповісти
Он это ради своей страны делает. Для Турции Курдистан, это как для нас ОРДЛО
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04.06.2022 10:38 Відповісти
Знову брехня.
ОРДЛО було захоплене в Україні росією й етнічно скадалося з українців.
Курди ж - повністю окремий, відмінний етнічно, мовно, культурно, історично від турків народ. Землі котрого були загарбані та розділені між собою іншими народами. Тими ж турками, котрі прийшли на землі курдів, і не лише курдів, від самого початку - як загарбники. Як колись, свого часу вчинили з українцями росія-Московія, та ж таки Туреччина, Польща, Румунія, Автро-Угорщина і т.д.
Для Туреччини Курдистан, то як Україна для касапів
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04.06.2022 14:42 Відповісти
Викликайте хтось МЗС Туреччини щодо купівлю вкраденого зерна...
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04.06.2022 09:49 Відповісти
Зась ... Байрактари потрібні і підтримка по Криму. Поки що. А що там далі буде, саме Провидіння не знає.
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04.06.2022 10:36 Відповісти
"байрактарів" немає, і схоже, що більше й не буде - хіба окрім демонстративно подарованого Ердоганом літачка.
І "підтримка" Турції в Криму нам теж не треба, бо такий "союзник", він як касапи, коли туди зайде, то назад вже так просто не поверне. А вже про давні мрії турків й Ердогана зробити Крим - турецьким (під приводом того, що. мовляв "допомагають кримським татарам") - то відомо ще не вчора, а набагато раніше. Але Туреччина не обмежиться Кримом, як і касапи, бо Крим, сам по собі, без Дніпровської води - пустеля, й, зрештою, вони попруть далі - забирати собі так само й Південь України, як і касапи. Це лише питання часу. Власне, більше скидається на те, що Ердоган вже має негласні домовленості з ху"лом, щодо подальшого освоєння українського Півдня й використання його ресурсів. Користуючись тим, що сидить на Босфорі й сам вирішує що впускати й випускати з Чорного моря.
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04.06.2022 14:52 Відповісти
Так світові війни починались, нажаль. Сподіваюся у турків мізків вистачить не буди путінською собачкою.
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04.06.2022 09:58 Відповісти
хто сподівається,той не бачить, що ердоган давній холуй рашиста, котрий купляє в нього не тільки С-400,але й крадене в України і її народу рашистськими терористами - зерно
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04.06.2022 10:13 Відповісти
Он не холуй, он как раз себе на уме и ставит интересы Турции выше всего.
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04.06.2022 10:39 Відповісти
відстоювання своїх інтересів - то одне
а от відверто гадити при тому своєму сусідові, робити всій "інтерес" за його рахунок, з котрим тобі далі жити - це вже зовсім інше. То більше схоже на те, що Туреччина розраховує, що в неї більше не буде такого сусіда, як Україна. Бо не буде самої України. Принаймні, скидається на те, що Туреччина, в котрої, при Ердогану знову прокинувся імперський комплекс, була б не проти такого сценарію й цілком на це розраховує. Бо Україну вже "поділили". Дехто. Без нашого відома.
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04.06.2022 15:03 Відповісти
Туркам , вкрай , сьогодні потрібні русотуристи , тому все може бути ,
можливо і підіграє кремлівському м'яснику !
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04.06.2022 10:14 Відповісти
"русотуристів" зараз, після введення санкцій проти росії, в Туреччину наїхало більш ніж достатньо. Й ці туристи зараз масово скупляють там нерухомість, заводять купу "бабла", відкривають бізнеси й так далі. То в Туреччині зараз локальний "бум" і Туреччина охоче приймає й руззге й їхні гроші.
Це при тому, що в турків потужна й диверсифікована економіка й без туристів з росії. а туристів в Туреччині вистачає й з інших країн, з того таки ЄС, бо мають якісний та відносно недорогий сервіс.
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04.06.2022 14:57 Відповісти
А как же смириться, пойти на компромис и сесть за стол переговоров как турки нам предлогают?
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04.06.2022 10:18 Відповісти
Да все кто предлагает нам помирицца сами не способны ни на какой компромисс. Даже обсуждать его не будут.
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04.06.2022 10:25 Відповісти
Чомусь завжди вважав, що Кіпр ближче, географічно, до Греції.
Турція відтяпала там половину острова. Оп-па ... Щось це нагадує.
Тому Турціє не в ЄС (але у НАТО).
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04.06.2022 10:46 Відповісти
На всяк випадок скажу, що греки відсотків на 90 за москалів і проти нашого вступу в ЄС.
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04.06.2022 10:54 Відповісти
Да турки просто отстаивают свои интересы. Так должна вести себя и Украина.
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04.06.2022 11:10 Відповісти
Це ТУРКИ і цим все сказано...
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04.06.2022 14:46 Відповісти
Ердоган *****!
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04.06.2022 15:58 Відповісти
 
 