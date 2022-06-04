Туреччина викликала посла Греції через "демонстрації терористичних груп в Афінах" , - ЗМІ
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Туреччина викликала посла Греції до міністерства закордонних справ, щоб висловити протест проти того, що, за її словами, Греція надає можливості для терористичних груп.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Ekathimerini.
Посол Христодулос Лазаріс був викликаний через те, що Греція дозволила Робочій партії Курдистану "демонстрації терористичних груп біля посольства Туреччини в Афінах".
Цього тижня президент Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина припиняє переговори з Грецією, частково через сварку з її прем'єр-міністром і те, що Анкара називає порушенням повітряного простору.
Минулого року, після п’ятирічної перерви, дві країни-члени НАТО відновили переговори щодо вирішення своїх розбіжностей у Середземному морі та інших двосторонніх питань.
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Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
Наш вон тоже, играл в дорожного диктатора (вийди звідси, розбійник). Какой диктатор, такие и игры. Полнота власти, за очень редким исключением приводила к чему то хорошему (очень даже спорно в долгосрочной перспективе).
ОРДЛО було захоплене в Україні росією й етнічно скадалося з українців.
Курди ж - повністю окремий, відмінний етнічно, мовно, культурно, історично від турків народ. Землі котрого були загарбані та розділені між собою іншими народами. Тими ж турками, котрі прийшли на землі курдів, і не лише курдів, від самого початку - як загарбники. Як колись, свого часу вчинили з українцями росія-Московія, та ж таки Туреччина, Польща, Румунія, Автро-Угорщина і т.д.
Для Туреччини Курдистан, то як Україна для касапів
І "підтримка" Турції в Криму нам теж не треба, бо такий "союзник", він як касапи, коли туди зайде, то назад вже так просто не поверне. А вже про давні мрії турків й Ердогана зробити Крим - турецьким (під приводом того, що. мовляв "допомагають кримським татарам") - то відомо ще не вчора, а набагато раніше. Але Туреччина не обмежиться Кримом, як і касапи, бо Крим, сам по собі, без Дніпровської води - пустеля, й, зрештою, вони попруть далі - забирати собі так само й Південь України, як і касапи. Це лише питання часу. Власне, більше скидається на те, що Ердоган вже має негласні домовленості з ху"лом, щодо подальшого освоєння українського Півдня й використання його ресурсів. Користуючись тим, що сидить на Босфорі й сам вирішує що впускати й випускати з Чорного моря.
а от відверто гадити при тому своєму сусідові, робити всій "інтерес" за його рахунок, з котрим тобі далі жити - це вже зовсім інше. То більше схоже на те, що Туреччина розраховує, що в неї більше не буде такого сусіда, як Україна. Бо не буде самої України. Принаймні, скидається на те, що Туреччина, в котрої, при Ердогану знову прокинувся імперський комплекс, була б не проти такого сценарію й цілком на це розраховує. Бо Україну вже "поділили". Дехто. Без нашого відома.
можливо і підіграє кремлівському м'яснику !
Це при тому, що в турків потужна й диверсифікована економіка й без туристів з росії. а туристів в Туреччині вистачає й з інших країн, з того таки ЄС, бо мають якісний та відносно недорогий сервіс.
Турція відтяпала там половину острова. Оп-па ... Щось це нагадує.
Тому Турціє не в ЄС (але у НАТО).