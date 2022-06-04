Зеленський - мерам американських міст: Не дозволяйте російським вбивцям називати вас своїми побратимами

Сполучені Штати стали справжнім лідером міжнародної підтримки України. Це й оборонна підтримка, і фінансова, і політична. І вона базується на щирому зв’язку між усіма народами, які однаково цінують свободу. На тому, що ми – українці та американці – однаково розуміємо небезпеку тиранії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під звернення до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ бачив різні тиранії. У різні часи. Під різними прапорами. І всі їх об'єднує те, що вони зневажають права й свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають усе ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом. Будь-якими зв'язками", - зазначає Зеленський.

Він нагадав, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Російської Федерації. Чикаго й Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго – Владивосток. Олбані й Тула.

"Що дають вам ці зв'язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку такої війни, не ізольована. Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить з мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів. Маріуполь – це було портове місто, промисловий центр. Півмільйона населення. Росія його просто знищила. Там немає нічого, крім руїн", - зауважив глава держави.

За його словами, те ж саме і з містом Волновахою й десятками інших міст, які російська армія спалює щоденно. Спалює бомбами, ракетами, артилерією.

"Тільки уявіть: за час із 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тисячі різних ракет. Абсолютна більшість із них – по містах. По міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені й виготовляються в Єкатеринбурзі. Який, до речі, досі – побратим для міста Сан-Хосе. Впевнений, багато хто з вас бачив і чув, що російські солдати зробили в нашому місті Бучі. Масові вбивства, катування людей. Тіла убитих місцевих лежали просто на вулицях, поки російські солдати залишались у місті", - продовжує Зеленський.

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Він наголошує, що однією з тих бригад Росії, які зробили все це проти наших людей у Бучі, була бригада з Хабаровського краю Росії. І столиця цього регіону – місто Хабаровськ – досі побратим американського Портленда.

"Навіщо? Залишаю вам це запитання", - звертається глава держави до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США.

"Зараз, щоб відновити нормальне життя в Бучі та Бучанській громаді, треба відбудувати майже 2 тисячі споруд. Ви як ніхто інший розумієте, що це означає для будь-якого міста, коли зруйновані чи пошкоджені ракетами, бойовими діями 2 тисячі будинків. Це звичайні житлові будинки, звичайні школи, спортивні об'єкти, медичні установи", - додає він.

Також Зеленський інформує, що загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів. Це й великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто не придатна для цивілізованого життя.

"Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене...Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв’язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став убивцями, називати вас своїми побратимами", - резюмує глава держави.

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