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Ми запланували амбітний проєкт відбудови України, запрошую партнерів долучитися до його реалізації, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руїни

Щоб відновити нормальне життя в Бучі та Бучанській громаді, треба відбудувати майже 2 тисячі споруд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під звернення до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз,  Ви як ніхто інший розумієте, що це означає для будь-якого міста, коли зруйновані чи пошкоджені ракетами, бойовими діями 2 тисячі будинків. Це звичайні житлові будинки, звичайні школи, спортивні об'єкти, медичні установи. А загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів. Це й великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто не придатна для цивілізованого життя. Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене", - зазначає глава держави.

Він висловив впевненість, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах.

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"І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після цієї війни. Я запрошую вас – ваші міста, ваші компанії, ваш бізнес і фахівців – взяти участь у реалізації цього проєкту. Ви також можете стати саме тими людьми, які обирають захист свободи і цим ставлять крапку в історії тиранії", - наголошує Зеленський.

Він також зауважив, що завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу.

"Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями. Це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, які братимуть участь у післявоєнній відбудові. Ви можете долучитися до реалізації цього великого проєкту. Це обов'язково означатиме економічне зростання, інновації та нові соціальні можливості як для нашої країни, так і для ваших міст", - продовжує глава держави.

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"Допомагайте Україні. Допомагайте ще більше. Беріть участь у відбудові наших міст, наших громад, які звільнені від окупантів", - зауважив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
Ти вже закінчив війну? Відбудовник великий.
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04.06.2022 10:25
+41
Який план, якщо невідомі масштаби руйнувань і території, міста, які треба буде відбудовувати.
Ці вже гроші ділять.
Краще би з 2019 оборону планували.
Гнати вас всіх одразу після нашої перемоги.
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04.06.2022 10:30
+32
ЗЕлена команда вже готова пиляти бабло.
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04.06.2022 10:31
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Чим баняк накипів тим буде смердіти
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04.06.2022 14:50 Відповісти
от уже вся шобла будівельників поверталась зі Львова Франківська та Ужгорода отримають компенсацію за житло на передовій та швиденько візьмуться до роботи !!!
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04.06.2022 15:50 Відповісти
ты сначала границу с беларусью укрепи, идиот. А то завтра снова зайдут , бо не чекали!
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04.06.2022 16:19 Відповісти
вова, у тебе навушник випав з вуха? Спочатку "просто пєрєстать стрєлять", а вже потім піарь своі амбітні проекти відновлення Украіни. Чи ти вже про все з пуйлом домовився та підпишеш усі папірці, які він тобі підсуне?
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04.06.2022 16:57 Відповісти
"Велике крадівництво" второй сезон
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04.06.2022 17:15 Відповісти
Щоб почати другий сезон, треба закінчити перший. А ось перший ще дуже далеко до закінчення.
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05.06.2022 10:12 Відповісти
Не хочу "лайкати", бо не радію з цього, проте, -- підтримую вашу думку!
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05.06.2022 11:47 Відповісти
Єрмака з оп прокормити важко.багато грошей треба
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04.06.2022 21:06 Відповісти
Что вы будете видбудовувати, если война идет и обстрелы не прекращаются?

Или план , как с дорогами--побудували, распиляли бабло , кацапы все это расхерачили и концы в воду????
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04.06.2022 22:55 Відповісти
Не роняйте слюни, зебилы и закатайте губу---не даст вам Запад распилить ИХ бабло!
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04.06.2022 23:05 Відповісти
Мільярд дерев)))
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05.06.2022 09:18 Відповісти
Велике будівництво(крадівницво) -2 ?
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05.06.2022 09:52 Відповісти
Без реформ не давати зеленим падлам ні центу!!!
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05.06.2022 09:53 Відповісти
Після Другої світової війни американці запропонували план Маршала багатьом странам Європи, постраждалим під час війни. Але цей план спрацював тільки в Германії. Запорукою тому була німецька ментальність та дисципліна.
Ця зелена шобла зовсім далеко не те щоб від німців, та навіть від мирової цивілізації.
ЗСУ ще не перемогли сильного та жорстокого ворога, а ці ублюдки вже збираються ******* іноземну допомогу на відновлення країни. Ці суки все ще у влади тільки тому що ніхто не хоче розхитувати державне управління під час війни.
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05.06.2022 10:09 Відповісти
Оманский Осел!!! ты уже настроил дороги в 3-5 раз дороже нам. стоимости через бенины фирмы прокладки, весь твой амбитный проект и твоего Сброда это обогатить бабу-беню и себя любимого с Дермаком, Хламидией, паДлолюком, корабельной сосной, алкоголиком корниенкой, колей котлетой, безумной, билетером 95 квартала с липовым званием бакановым, рЫговским гавноедом гетьманцевым короче всеми "достойными специалистами" такими как и ты.....
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05.06.2022 10:10 Відповісти
Ми самі відбудуємо Україну за допомогрю ЄС і США,але без вас "зелених гамнюків",бо ви розкрадете всі гроші
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05.06.2022 10:24 Відповісти
За добу лише чуть більше 4 тисяч переглядів…
Ось чого вартують слова ліцЕдєя…
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05.06.2022 10:29 Відповісти
Продолжительные, нескончаемые овации!!! Браво! Ещё раз на бис! Занавес! Всё...
У нас война, нам бы выстоять, но при таком руководстве всё проблематично.
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05.06.2022 10:48 Відповісти
у Києві на майдані мають стояти шибениця.. а на них висітиме вся зелена влада.з їхнім головним клоуном
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05.06.2022 11:00 Відповісти
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05.06.2022 11:16 Відповісти
"Ми запланували амбітний проєкт відбудови України"
Той хто обійцяє зробити те, чого навіть й близько ніколи в своєму житті не робив - 100% шарлатан.
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05.06.2022 11:43 Відповісти
Я щось підозрюю, що увесь той "амбітний" проєкт складається тільки з назви...
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05.06.2022 11:50 Відповісти
Бабушка и рыжий гудок уже готовы сесть на потоки и воровать, ой простите строить.
Зелох война в стране..... Какой ты строитель уже знаем.
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05.06.2022 12:08 Відповісти
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