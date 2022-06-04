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Рішуче засуджуємо окупацію Запорізької АЕС. РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС, яка продовжує перебувати під ефективним контролем російських військових підрозділів та представників російських енергетичних компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

Як зазначається, дії російських ядерних терористів на ЗАЕС та в тимчасово окупованому м.Енергодар, постійні ракетні обстріли території України з боку РФ, зокрема й у напрямку цієї та інших атомних електростанцій, становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. РФ повинна неухильно дотримуватись законів і звичаїв війни, в тому числі і щодо ядерних об’єктів.

"Немає жодного виправдання підступним перешкодам, які чинить країна-агресор, спільним зусиллям України і міжнародного співтовариства, спрямованим на деокупацію станції та відновлення її сталого функціонування під гарантіями МАГАТЕ", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві України.

"Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля з метою віднайдення шляхів якомога швидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН. Розраховуємо на активну позицію держав-партнерів з цього приводу у рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ", - йдеться у коментарі МЗС.

МЗС вимагає від Росії повного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 "Наслідки ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій".

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"РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними установками. Цинічні спроби країни-агресора змусити Україну придбавати вироблену нею ж на ЗАЕС електроенергію мають негайно припинитися", - резюмують у МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
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Влада платить загарбникам за електроенергію з окупованої АЕС?
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04.06.2022 11:13 Відповісти
врядли, хотя возможно. орки же заявляли недели три назад, что подключили станцию к своим сетям. хотя... кто нам правду скажет.
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04.06.2022 11:32 Відповісти
"рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС" -чому не додали що вони безсовісні та недружні?
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04.06.2022 11:16 Відповісти
Рашисти злякаються і втечуть.
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04.06.2022 11:17 Відповісти
та не надо так сильно засуджувать. а то аж нам становится страшно. НЕпане президент, скажите уже правду. ничего же страшного в этом нет.
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04.06.2022 11:22 Відповісти
аби шо
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04.06.2022 11:26 Відповісти
Досить гратися в войнушку! Беремо радіаціні відходи і кидаємо іх на рашку!!!
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04.06.2022 11:32 Відповісти
Неверное понимание проблемы.
Речь идёт не о ядерной безопасности
А о энергетической
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04.06.2022 11:33 Відповісти
Захоплення ядерного об'єкту у всьому світі розцінюється як терористичний акт, а особи, що таке вчинили - вважаються терористами, чи для нашого МЗС це не так?
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04.06.2022 11:37 Відповісти
То навіщо віддали?
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04.06.2022 11:38 Відповісти
предлагаете бомбить? я тоже - ЗА. в любом случае - это территория Украины. можем бомбить что угодно. а почему нет? только розу ветров подгадать.
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04.06.2022 11:41 Відповісти
 
 