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У ЄС обговорюють можливість загального визнання водійських посвідчень українських біженців, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

посвідчення

Щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям, Єврокомісія планує спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді німецького уряду на запитання депутатки Клари Бюнгер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.

Депутатка від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.

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Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.

Іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.
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Топ коментарі
+3
У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
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04.06.2022 12:16
+1
И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
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04.06.2022 11:50
+1
Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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04.06.2022 14:28
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Ну дай бог, чтоб признали, а то д тут с заменой прав целая эпопея три месяца на письменный запрос в украинское мвд, а потом сдача вождения...
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04.06.2022 11:34 Відповісти
В Австрии надо прийти в автошколу, взять бланк и отнести в Polizei. Потом пройти занятие в автошколе, и ещё экзамен в Polizei. Но ждать говорят пару месяцев надо.
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04.06.2022 11:35 Відповісти
Три месяца и пятьсот евро... Занятия проходить не обязательно, сдается только вождение
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04.06.2022 11:47 Відповісти
И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
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04.06.2022 11:50 Відповісти
Даже сумнівна пропозиція для ЄС. Знаючи, як у нас здають на права. Все купляється і продається.
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04.06.2022 12:10 Відповісти
Я обома руками за ЕС. Але поки в нас така грандіозна корупція у всьому, нас туди не візьмуть. І якщо президент каже, що міністр колись вкрав дисертацію, але це було до війни а зараз він боневтік і тому йому можна, то з таким підходом і таким президентом ми вступ до ЕС будем чекати довше Туреччини
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04.06.2022 12:13 Відповісти
Де вас таких тупоголових набирають? Від того, що хтось там десь купив права, ніяким чином не впливає на правильність керування. Ти спершу ознайомся з прайсом на штрафи у ЄС, а потім неси хєрню.
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04.06.2022 13:03 Відповісти
У ЄС катастрофічно не вистачає водіїв, тяжка робота для лінивих європейців... Українці працюватимуть, відериють кордони і в Україні людей не залишиться!
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04.06.2022 12:15 Відповісти
Не неси лайно. Статус біженця з можливістю легально працювати надається на підстві війни в Україні. Як тільки війна закінчиться, всім біженцям скажуть - досвідос. Не віриш? Почитай офіційні документи про укр біженство, там строк на працю видають до березня 2023. Тобто якщо війна закінчиться у січні, то тим чоловікам, які виїхали у січні навіть не дадуть біженства з пмж.
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04.06.2022 12:55 Відповісти
У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
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04.06.2022 12:16 Відповісти
Щось не бачив жодного водія ватажівки у Нідерландах, Швейцарії чи Люксембурзі, який може собі дозволити купити порш чи ламборджині, чи принаймні новенький bmw x5. То виходить в ойропі також бариги?
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04.06.2022 12:58 Відповісти
Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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04.06.2022 14:28 Відповісти
 
 