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Успіхи Росії на Донбасі пов’язані з поєднанням ударів авіації та артилерії, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,авіація

Російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами. Некеровані боєприпаси повсюдно руйнують населені пункти та ведуть до значних жертв серед мирного населення.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ", - нагадують у Міноборони Британії.

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Надалі Росія переважно наносила удари за допомоги крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкоджати переміщенню українських підкріплень і припасів. Росіяни вичерпали свій запас високоточних керованих ракет, та не досягли успіху.

"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді.

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Водночас, як стверджують у Міноборони Британії, широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Успіхи на Донбасі пов'язані з зеленими клоунами у владі
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04.06.2022 11:35
+14
Экскурсия по мааацковскому Кремлю. 2023 год.
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04.06.2022 11:40
+13
Короче, асфальтом и откатами со стройки, видосиками и фотками с абхазкой обезьянкой.... против вражеской авиации не повоюешь !
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04.06.2022 11:43
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Успіхи на Донбасі пов'язані з зеленими клоунами у владі
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04.06.2022 11:35 Відповісти
Успіхи на Донбасі, на ваше нещастя, пов'язані з тим, що за 3 місяці вони теж щось зрозуміли, зважили на свої початкові помилки і навчилися воювати.
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04.06.2022 11:40 Відповісти
Не сміши.
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04.06.2022 11:46 Відповісти
На превеликий жаль бачу, що одна й та сама хвороба, недооцінка противника, властива не тільки Росії, а й Україні.
У них "шапками закидаємо", а у вас "не сміши"
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04.06.2022 11:52 Відповісти
Навчитися вони НЕ СПРОМОЖНІ!
Та і техніка їх для цього не пристосована.
Але стати більш обережними та розсудливими дійсно змогли.
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04.06.2022 11:47 Відповісти
Так а что вы хотели, если у них аэродромы в Ростовской области (например Миллерово), а это рядом, поэтому они и смелее стали, здесь ума много не нужно. Но ничего, тактические средства ПВО к нам тоже подходят.
Ну займут они Северодонецк, а дальше? Чем дальше вглубь, те длиннее коммуникации. Пусть и не так быстро как хотелось, но мы их постепенно демилитаризируем.
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04.06.2022 12:23 Відповісти
Будемо відвертими, з зеленими клоунами у владі пов'язане взагалі все, що зараз коїться - війна, занепад економіки, дипломатичні провали і так далі.
І допоки зелені клоуни у владі, кінця бідам України не буде.
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04.06.2022 12:43 Відповісти
Экскурсия по мааацковскому Кремлю. 2023 год.
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04.06.2022 11:40 Відповісти
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04.06.2022 11:50 Відповісти
иногда шашлыки вылазят не то боком, но и раком )
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04.06.2022 11:43 Відповісти
Короче, асфальтом и откатами со стройки, видосиками и фотками с абхазкой обезьянкой.... против вражеской авиации не повоюешь !
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04.06.2022 11:43 Відповісти
и не только этим. а ещё - нет, что-бы купить автобусы-троллейбусы украинского производителя, нашим почему-то захотелось купить белорусские МАЗы. вдвое дороже. отката больше, понятно, но вот теперь - запчастей - нет. зима - она не спросит - резину где брать - не понятно. вот так и живем.
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04.06.2022 11:51 Відповісти
Бамбасс просил рюZZkiй мир ещё в феврале 2014 года...когда Хряк дважды не сидевший был украден спецназом рабZeи в Ростов...
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04.06.2022 11:46 Відповісти
8 лет говорили, что сбежал.
Президентства лишили за самоустранение от власти.
И вот новость, годная для ТОП на Цензоре - Был украден русским спецназом.
Однако
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04.06.2022 12:04 Відповісти
шо за мова -- виманюите артилериста з Англіі
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04.06.2022 11:47 Відповісти
Саме головне у цій війні те, що ви журналісти, експерти, політологи, дуже чітко допомагаєте ворогу України, пояснюючі його помилки , а він дуже чітко виправляється .
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04.06.2022 11:50 Відповісти
абсолютно верно ) и это с самого первого дня. жданов - тот все рассказывает. люся - там без слов. да и все СМИ - работа в одни ворота.
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04.06.2022 12:01 Відповісти
Не понимаю, как такое вообще допускается, когда разные блохеры и эксперты на белом глазу просто поясняют кацапам, КАК им правильно надо воевать. Они там все чокнутые или работают на врага?
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04.06.2022 12:19 Відповісти
4 июня 2022 Швейцария дала разрешение Германии на передачу боевых танков «Леопард» для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.
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04.06.2022 11:50 Відповісти
дякуємо,так чекаемо в грудні-січні повинні бути
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04.06.2022 11:56 Відповісти
в июле,за месяц их Рамштайн доукомплектует
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04.06.2022 12:03 Відповісти
На девятом году войны взяли кусок бамбаzza....в Афгане

...шли круче...за этот же срок..
...
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04.06.2022 11:59 Відповісти
Вот читаю комментарии - откуда беруться эти критиканы?! Зеленые то, зеленые это - все не так! А Вы блин, что???? Кроме постов?! Зеленского горяздо меньше, чем Вас. Но им восхищается весь мир. А где тот тупик или переулок , где восхищаются Вами - безошибочными , безгрешными и правильными! Нытики порошенковские...
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04.06.2022 12:17 Відповісти
дякую, дуже дякую...
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04.06.2022 13:37 Відповісти
а мы, неуважаемый, видите ли - работали, и налоги платили, и на армию тоже. и волонтерим по мере сил. а что делает ОП? ну, кроме побед, видосиков и ермака? весь мир восхищается? будь на его месте петросян - тоже восхищались бы. что он бы делал без нас всех?
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04.06.2022 14:05 Відповісти
Це ж очевидні речі. Авіація там масовано бомбардує. Без неї, ЗСУ би вже розмазали москалів. Тому потрібно хрча би знищити аеродроми в Криму і близьких до України областях.
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04.06.2022 12:19 Відповісти
"Британська розвідка" та "британські вчені" - близнюки-брати. "Британські вчені з'ясували, що успіхи під час бою пов'язані із поєднанням кидання гранат та вогню із стрілецької зброї".
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04.06.2022 12:20 Відповісти
Может нам надо ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ , чтоб и мы могли иметь успех в уничтожении кацапов ???
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04.06.2022 12:34 Відповісти
Капитан очевидность.
Лучше бы помогли с самолетами и артиллерией во время.

В любом случае деваться некуда - нужно бить гадов РФ
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04.06.2022 14:50 Відповісти
 
 