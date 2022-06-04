Успіхи Росії на Донбасі пов’язані з поєднанням ударів авіації та артилерії, - британська розвідка
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Російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами. Некеровані боєприпаси повсюдно руйнують населені пункти та ведуть до значних жертв серед мирного населення.
Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ", - нагадують у Міноборони Британії.
Надалі Росія переважно наносила удари за допомоги крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкоджати переміщенню українських підкріплень і припасів. Росіяни вичерпали свій запас високоточних керованих ракет, та не досягли успіху.
"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді.
Водночас, як стверджують у Міноборони Британії, широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.
Будь ласка, зачекайте...
У них "шапками закидаємо", а у вас "не сміши"
Та і техніка їх для цього не пристосована.
Але стати більш обережними та розсудливими дійсно змогли.
Ну займут они Северодонецк, а дальше? Чем дальше вглубь, те длиннее коммуникации. Пусть и не так быстро как хотелось, но мы их постепенно демилитаризируем.
І допоки зелені клоуни у владі, кінця бідам України не буде.
Президентства лишили за самоустранение от власти.
И вот новость, годная для ТОП на Цензоре - Был украден русским спецназом.
Однако
...шли круче...за этот же срок..
...
Лучше бы помогли с самолетами и артиллерией во время.
В любом случае деваться некуда - нужно бить гадов РФ