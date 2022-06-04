Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1376 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3379 (+13) од,
артилерійських систем - 680 (+5) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+0) од,
літаків - 210 (+0) од,
гелікоптерів - 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),
крилаті ракети - 122 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,
спеціальна техніка - 52 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Це дозволяє більш предметно ставити питання до керівництва країни з приводу забезпечення Української Армії необхідними засобами, обладнанням, постачанням.
Відповідальними за здачу Півдня України є по факту "зелені". Бо розмінували виходу з Криму саме вони. А тому вони зацікавлені затягувати війну якнайдовше, аби "забалакати" це питання та про нього "забути". А з огляду на їх постійні заяви "дагаварицца пасєрєдінє, зацікавлені в тому, аби "здати" Україну. А тому "зелені" боти, наприклад, будуть весь час кричати "до чого тут цифри" і "подивиться, яка потужна армія в росії, треба здаватися!"
Коли ви кричите "до чого тут цифри", ви так чи інакше підігруєте рашистам та "зеленим" хоч би якими вигуками ви це "прикривали" - хай би навіть призивали "зелених" до відповіді "за здачу Півдня".
Ще й з таким красномовним "погонялом", яке він собі вибрав: "Николай Стариков"?
- хто не знає, то це ім'я відвертого російського пропагандона, українофоба Старікова:
"Мико́ла Ві́кторович Ста́риков (нар. 23 серпня 1970, Ленінград, РРФСР) - російський політик, публіцист, письменник, суспільний діяч, блогер. Автор численних книг з економіки, нової і новітньої історії, які викликали неоднозначну реакцію в російських наукових колах[3][4]. Один з лідерів руху «Антимайдан», який він заснував у 2015 році разом із російським байкером Олександром "Хірургом" Залдостановим та російським актором Михайлом Порєчєнковим.[5]
.... Співзасновник та голова антиукраїнської російської націоналістичної партії "Партія Велика Вітчизна (ПВВ)"....
У 2015 році внесений МКУ до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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МАЛО!!!
Если мы получим необходимое кол-во вооружений и боеприпасов к концу лета, то это позволит только эффективно сдерживать наступление орков и не более того.
Для организации стратегического наступления, необходимо увеличить поставки вооружений и боеприпасов в разы. Возможно ли это?
Зеленский заявлял, что у нас сейчас под ружьем 700 000 чел. ******* конечно, но думаю 500 000 есть. Т.е. у нас, минимум, 2-х кратное преимущество в живой силе. И как мы это преимущество используем? Загоняем л/с в окопы под круглосуточные бомбежки?
Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага (а по-сути, на нашей земле)? САУ не хватает для этого? РСЗО или танков?
Почему враг безнаказанно подгоняет эшелоны техники и боеприпасов?
В интернете есть видео, где колонну грузовиков орков сопровождает только пара БТРов.
Вертолеты и самолеты орков летают над оккупированными территориями, абсолютно не опасаясь быть сбитыми стингерами из какой-нибудь посадки. Почему?