Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1376 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3379 (+13) од,

артилерійських систем - 680 (+5) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),

крилаті ракети - 122 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,

спеціальна техніка - 52 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі заявили, що завдяки новій тактиці "практично перестали втрачати людей" під час війни в Україні

"Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.