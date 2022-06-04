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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1376 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3379 (+13) од,

артилерійських систем - 680 (+5) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),

крилаті ракети  - 122 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,

спеціальна техніка  - 52 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі заявили, що завдяки новій тактиці "практично перестали втрачати людей" під час війни в Україні

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Всі москалі мають подохнути,без винятку!Слава нашим Воїнам!!!
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04.06.2022 12:09
+7
Ніхто не задумувався чому так безсоромно влада розкрадала Україну? Так ведуть себе лише тоді коли за це нічого не буде «війна», докази будуть знищені, чи окупанти.
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04.06.2022 12:12
+7
цензор-нвіщо ці довбані цифри кому вони потрібні ця арифемитика. коли ця зелень відповість за прохід з Криму і ті жертви що стали наслідком цієї зради. не було б ні Маріуполя ні Бердянська мається ввиду жертви серед громадян і руїни хто відповість за смерть дітей як результат цієї зради.
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04.06.2022 12:16
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Всі москалі мають подохнути,без винятку!Слава нашим Воїнам!!!
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04.06.2022 12:09 Відповісти
Ніхто не задумувався чому так безсоромно влада розкрадала Україну? Так ведуть себе лише тоді коли за це нічого не буде «війна», докази будуть знищені, чи окупанти.
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04.06.2022 12:12 Відповісти
ось тому і сша затримують постачання нам зброї!!!
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04.06.2022 12:27 Відповісти
Чого влада? Весь народ масово крав. Від айтішників, які за сірою схемою не доплачували 15% податків щомісяця до військових, які знімали акумулятори з БТРів.
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04.06.2022 22:11 Відповісти
цензор-нвіщо ці довбані цифри кому вони потрібні ця арифемитика. коли ця зелень відповість за прохід з Криму і ті жертви що стали наслідком цієї зради. не було б ні Маріуполя ні Бердянська мається ввиду жертви серед громадян і руїни хто відповість за смерть дітей як результат цієї зради.
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04.06.2022 12:16 Відповісти
Українцям потрібні ці цифри, бо то є "звіт" про виконану роботу на фронті й дає приблизні орієнтири, скільки ворога знищено, а відповідно й скільки в нього залишилося техніки та наявних сил. Навіть при тому, що цифри, подекуди можуть бути занижені.
Це дозволяє більш предметно ставити питання до керівництва країни з приводу забезпечення Української Армії необхідними засобами, обладнанням, постачанням.

Відповідальними за здачу Півдня України є по факту "зелені". Бо розмінували виходу з Криму саме вони. А тому вони зацікавлені затягувати війну якнайдовше, аби "забалакати" це питання та про нього "забути". А з огляду на їх постійні заяви "дагаварицца пасєрєдінє, зацікавлені в тому, аби "здати" Україну. А тому "зелені" боти, наприклад, будуть весь час кричати "до чого тут цифри" і "подивиться, яка потужна армія в росії, треба здаватися!"
Коли ви кричите "до чого тут цифри", ви так чи інакше підігруєте рашистам та "зеленим" хоч би якими вигуками ви це "прикривали" - хай би навіть призивали "зелених" до відповіді "за здачу Півдня".
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04.06.2022 17:21 Відповісти
На підготовку одного бійця потрібно більше часу ніж на ремонт танка. Нищити живу силу противника і ще раз нищити. Населення засраші в два рази більше ніж в Україні але якість в рази нижча!
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04.06.2022 13:07 Відповісти
питання до модераторів "Цензора": що цей відвертий рашист, котрий пропагує відверту капітуляцію України, досі робить на "Цензорі"?

Ще й з таким красномовним "погонялом", яке він собі вибрав: "Николай Стариков"?

- хто не знає, то це ім'я відвертого російського пропагандона, українофоба Старікова:

"Мико́ла Ві́кторович Ста́риков (нар. 23 серпня 1970, Ленінград, РРФСР) - російський політик, публіцист, письменник, суспільний діяч, блогер. Автор численних книг з економіки, нової і новітньої історії, які викликали неоднозначну реакцію в російських наукових колах[3][4]. Один з лідерів руху «Антимайдан», який він заснував у 2015 році разом із російським байкером Олександром "Хірургом" Залдостановим та російським актором Михайлом Порєчєнковим.[5]

.... Співзасновник та голова антиукраїнської російської націоналістичної партії "Партія Велика Вітчизна (ПВВ)"....

У 2015 році внесений МКУ до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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04.06.2022 17:27 Відповісти
Ти, кретин, завали своє іпало, патріот довбаний! Я правду на цензорі обстоюю, а не байки розповідаю, як деякі. Ще раз кажу: такі втрати для мокшандії це «безвтрат», тому що їх дуже дуже докуя! Зрозумів, довбень? В мене є знайомі хлопаки на передку і в шпиталях. Вони б тобі зараз розповіли як там на передку, але ти ж патріот диванний, віриш лише у солодкі байки про те як ми вже орків добиваємо. Скоро сцяними шматами будемо їм підсрачники давати аж до самого кордону. Ідіот.
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04.06.2022 20:57 Відповісти
Весь июнь будет затишье по потерям орков если конечно резко не попрут. А когда пойдет ленд-лиз, то из русозверей будет сплошное лего.
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04.06.2022 12:22 Відповісти
з лендліза лише 6 мрд на зброю! і ще сша затримують постачання зброї! чому? і чому так впенно рашисти починають будувати та вводити свої банки? щось знають?
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04.06.2022 12:29 Відповісти
Не 6, а 21 млрд на оружие. По ленд-лизу еще ничего не приходило. все. что идет это исключительно помощь из Европы и США в малых количествах. А по ленд-лизу пойдет в промышленных и конвеерных масштабах, в сию секунду невозможно. Действия рашистов не берутся во внимание, они просто должны истребляться.
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04.06.2022 12:44 Відповісти
Марфуша, ты выпей бояры - как настоящая боярыня...
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04.06.2022 13:41 Відповісти
То есть сейчас орки не прут, а в пасочки играют, я правильно тебя понял?
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04.06.2022 16:14 Відповісти
Так а що з двома катерами орків, начебто підбитими у Дніпро-Бузькому лимані? Це ж інфа була на рівні обласної влади. А де вони потім ділись?
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04.06.2022 12:29 Відповісти
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 050 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1376 танков и 3379 бронированных машин. Источник: https://censor.net/ru/n3345896
=================
МАЛО!!!
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04.06.2022 13:03 Відповісти
С такими потерями, враг только наращивает и усиливает свою группировку.
Если мы получим необходимое кол-во вооружений и боеприпасов к концу лета, то это позволит только эффективно сдерживать наступление орков и не более того.
Для организации стратегического наступления, необходимо увеличить поставки вооружений и боеприпасов в разы. Возможно ли это?

Зеленский заявлял, что у нас сейчас под ружьем 700 000 чел. ******* конечно, но думаю 500 000 есть. Т.е. у нас, минимум, 2-х кратное преимущество в живой силе. И как мы это преимущество используем? Загоняем л/с в окопы под круглосуточные бомбежки?
Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага (а по-сути, на нашей земле)? САУ не хватает для этого? РСЗО или танков?
Почему враг безнаказанно подгоняет эшелоны техники и боеприпасов?
В интернете есть видео, где колонну грузовиков орков сопровождает только пара БТРов.
Вертолеты и самолеты орков летают над оккупированными территориями, абсолютно не опасаясь быть сбитыми стингерами из какой-нибудь посадки. Почему?
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04.06.2022 14:40 Відповісти
Ты не поверишь, но если т62 хорошо прикопать, то еще как лупашить будет по нашим во время контрнаступлегия.
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04.06.2022 16:11 Відповісти
кажуть, що не вистачає снарядів, техніки. уже свій старий радянський калібр весь витратили, а 155 мм ще тільки в процесі.
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04.06.2022 18:59 Відповісти
Все стратегические арсеналы Украины были взорваны при Порохе! И никто за это не ответил. А теперь это вылилось в неоправданные жертвы среди воинов всу. 155 калибр это хорошо, но 152 калибр тоже бы не помешал. Здесь есть пару урапатриотов на ветке, кторые считают, что все ОК. Да, на диване все ок, сидишь такой кофеек попиваешь, попердываешь и ощущаешь себя наполеоном. Враг наступает каждый день отгрызая территории и устраивая геноцид украинцев. Но ты такой сидишь и анализируешь сказки из соцсетей и пабликов.
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04.06.2022 21:10 Відповісти
 
 