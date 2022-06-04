УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 075 6
війна (56511) Київська область (3133) МВС (2877) ексгумація (121)

Понад 1,3 тис. тіл цивільних ексгумовано на звільненій від окупантів території Київщини, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

могила,буча,братська,ексгумація

Після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тис. тіл цивільних.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині, передає Цензор.НЕТ.

За словами Матвєєвої, при цьому особи більш ніж двох сотень загиблих не встановлено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пздец. И ето всего за несколько недель окупации. А что творится там где уже больше 3 месяцев под окупантами даже представить страшно. Количество убитых на десятки а то и сотни тысяч дойдет
показати весь коментар
04.06.2022 12:32 Відповісти
Нет, нужно не повiдомлять, а крутить кадры зверства, пыток украинцев кацапами ежедневно, ежечасно по ТВ. Да ещё и мировые СМИ подключать и показывать всему инфантильному эгоистическому миру кадры фашистующего рашизма. Пусть знают, что кровь украинцев и на их руках тоже , из за их бездействия, и за не поставки оружия, для защиты украинцев. А также кровь граждан и на правительстве, которое не защитила граждан страны, а наоборот сотрудничало с агрессором на протяжении восьми лет.
показати весь коментар
04.06.2022 12:46 Відповісти
Звичайно, ці вбивства справа рук рашистів, однак прізвище того виродка, який максимально посприяв цим злочинам давно відоме - Zеленський. Я просто нагадаю, що у того клятого виродка було три довбаних місяця аби замінувати всі кордони, евакуювати людей з прикордонних областей, окопати військових, провести мобілізацію, сховати важливі підприємства в тил. Ця тварюка мало того, що нічого з цього переліку не зробила, так вона ще наказала розмінувати Чонгар та інші важливі напрями, не закупила жодної каски та броніка, не роздавала всім охочим зброю. Короче, всі хто вважає zелупу патріотом України - ідіть нахєр.
показати весь коментар
04.06.2022 12:50 Відповісти
Вічна память невинно убієнним синам та дочкам України!
показати весь коментар
04.06.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 12:57 Відповісти
 
 