Понад 1,3 тис. тіл цивільних ексгумовано на звільненій від окупантів території Київщини, - МВС
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Після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тис. тіл цивільних.
Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині, передає Цензор.НЕТ.
За словами Матвєєвої, при цьому особи більш ніж двох сотень загиблих не встановлено.
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