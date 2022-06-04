Понад 1,3 тис. тіл цивільних ексгумовано на звільненій від окупантів території Київщини, - МВС

Після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тис. тіл цивільних.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи", - зазначила вона.

За словами Матвєєвої, при цьому особи більш ніж двох сотень загиблих не встановлено.

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