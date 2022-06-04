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Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу. СКРІНШОТ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.
Відповідний скріншот опублікували російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таку відповідь отримують громадяни, які заповнили на сайті посольства анкету з особистими даними, а країною громадянства вказали Росію.
Якщо ж вказати в анкеті, що маєш громадянство України, заявка проходить успішно, зазначає "Громадське радіо".
Офіційно Мексика поки це не коментувала.
Нагадаємо, раніше візи громадянам Росії перестали видавати Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.
Топ коментарі
+56 Oleksandr Onys
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+39 Ksenia VB
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+38 Чайка Київ
показати весь коментар04.06.2022 13:04
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Будь ласка, зачекайте...
Скажу так. Поляку різко негативно ставляться до кацапомовних. Одразу запитали - ви звідки.
І чого спілкуються мовою окупанта. Розуміння з їхньої сторони абсолютно не було. Певно порахували за імбіцилів.
Отак от.
Думайте.
Отямтеся, це ж теологічна ґабсурда!
Спочатку вказана національність "Rusa" - Відмовлено на українській
Потім для перевірки вказана національність українець - Віза отримана
Bestias De Asalto (Military Dark Electro, Mexico) - Come Mierda Y Muere
Что в имени твоем? - Худшие названия автомобилей
Ford Fiera - в испаноязычных странах Латинской Америки Fiera означает "безобразная старуха".
Chevrolet Nova - в испанском "no va" означает "не поедет". Чтобы обойти эту проблему в странах Латинской Америки Nova была переименована в Caribe. В Испании автомобиль продается под именем Corsa.
Ford Pinto - когда Ford решил продавать Pinto в Бразилии, им пришлось поспешно изменить название. Потому что в Бразилии слово "Pinto" употребляется для названия мужского члена.
Toyota MR2 - кто бы мог обижаться на MR2? Оказывается французы. Ибо MR2 произносится "me-re-de", что означает "дерьмо" (в общем, спросите у знающих французский язык). Пришлось Тойоте удалять из всех моделей, продающихся на французском рынке, цифру 2.
Mazda Laputa - в испанском "La puta" означает "проститутка".
VW Jetta - в итальянском письменном языке J употребляется редко. Поэтому в некоторых диалектах, особенно вблизи Неаполя, название произносится как "Letta", что переводится "выбрасывать".
Mitsubishi Pajero - в Испании Pajero продается как Montero. Pajero на испанском языке является грубым словом, обозначающим мастурбацию.
Buick LaCrosse - в Канаде автомобиль был переименован потому, что в районе Квебека "lacrosse" - жаргонное слово, обозначающее for self pleasure (мастурбация).
Honda Fitta - в скандинавских странах автомобиль был спешно переименован после того, как компания узнала, что их автомобиль назвали "Honda cunt" (женские половые органы).
Nissan Moco - в испанском "moco" означает "слизь".
Opel Ascona - на севере Испании "ascona" переводится как женская грудь.
Rolls Royce Silver Mist - перед запуском в Германии название пострадало, превратившись в Silver Shadow. Так как "mist" - это "навоз".
Надо было перекрасить в голубой и розовенький
А от рожевий - так, якраз цілком асоціюється з гейщиною...
Там, де вказано "Україна" - відповідь російською.
То нас теж тролять?