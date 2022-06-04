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віза (420) Мексика (41) Росія (47229) санкції (6845)

Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

паспорт,рф

Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.

Відповідний скріншот опублікували російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку відповідь отримують громадяни, які заповнили на сайті посольства анкету з особистими даними, а країною громадянства вказали Росію.

Якщо ж вказати в анкеті, що маєш громадянство України, заявка проходить успішно, зазначає "Громадське радіо".

Офіційно Мексика поки це не коментувала.

Нагадаємо, раніше візи громадянам Росії перестали видавати Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.

Також читайте: Мексика засудила напад Росії на Україну

Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу 01
Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Файні троляки
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04.06.2022 13:04
+39
Зачотний тролінг трусні.
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04.06.2022 13:08
+38
Це, просто, супер !!!
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04.06.2022 13:04
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Файні троляки
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04.06.2022 13:04 Відповісти
Могли бы и на бурятском отказы давать
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04.06.2022 13:20 Відповісти
Це, просто, супер !!!
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04.06.2022 13:04 Відповісти
Зачотний тролінг трусні.
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04.06.2022 13:08 Відповісти
Мексиканці - ті ще бандерівці!
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04.06.2022 13:08 Відповісти
інки і ацтеки
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04.06.2022 13:23 Відповісти
Инки в Перу. Ацтеки и Майя.
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04.06.2022 14:10 Відповісти
ви таки знаєтеся на американських бандерівцях!
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04.06.2022 15:47 Відповісти
Больше Ацтеки. По преданию, Ацтекам их божество сказало, шо они найдут свою родину, когда увидят орла на кактусе, клюющего змею. Эта картинка - на нац. гербе и флаге Мексики.
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04.06.2022 19:52 Відповісти
Я кстати еще лет двадцать назад подметил фантастические параллели народов Украины и Мексики которые казалось бы ничего общего иметь не могли. Но сто лет назад мексиканские крестьяне как и украинские жили в мазанках, носили точно такую белую холщовую одежду и соломенные брыли, которые у них называются сомбреро. Мужики все такиеже усатые были. И история развивалась одинаково, у нас крепостные были, а там были пеоны. И сейчас по уровню коррупции Мексика и Украина очень похожи.
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04.06.2022 20:00 Відповісти
і знову ти бовдуре, так товсто тролиш, що й бажання придушити не виникає...
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04.06.2022 22:34 Відповісти
І раптом відвисла рускаязичная чєлюсть.
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04.06.2022 13:09 Відповісти
Кілька тижнів тому мої родичі із східних областей, безумовно ******** їздили у Польщу по авто.
Скажу так. Поляку різко негативно ставляться до кацапомовних. Одразу запитали - ви звідки.
І чого спілкуються мовою окупанта. Розуміння з їхньої сторони абсолютно не було. Певно порахували за імбіцилів.
Отак от.
Думайте.
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04.06.2022 13:11 Відповісти
Поляки *
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04.06.2022 13:12 Відповісти
Досить брехати, мова окупанта це бурятська, дагестанська, фiно-угрська, мордовська, комi та низька iнших. Так само те шо вони худо-бiдно знають таблицю множеняя не робить математику наукою окупанта.
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04.06.2022 16:22 Відповісти
Gracias amigo!
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04.06.2022 13:15 Відповісти
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04.06.2022 13:17 Відповісти
😆
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04.06.2022 13:37 Відповісти
Яка гидота. З нехтування Бога нічого доброго не буде. Отямтесь.
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04.06.2022 16:25 Відповісти
Бог не має почуття гумору?
Отямтеся, це ж теологічна ґабсурда!
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04.06.2022 22:04 Відповісти
Национальсть в завяке указана "украинец", поэтому и ответ на соответсвующем языке!
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04.06.2022 13:26 Відповісти
Уважніше на скріншот дивись:
Спочатку вказана національність "Rusa" - Відмовлено на українській
Потім для перевірки вказана національність українець - Віза отримана
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04.06.2022 14:55 Відповісти
читити вміти, то ще та тяжка справа!
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04.06.2022 15:49 Відповісти
Chingonométrico, su madre! Maricones rusos - come mierda y muere, pendejos!

Bestias De Asalto (Military Dark Electro, Mexico) - Come Mierda Y Muere
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04.06.2022 13:26 Відповісти
Я чув що pajero у деяких странах південної Америки це теж саме що і maricon. Тому Міцубісі продають свої позашляховики під назвою Montero
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04.06.2022 13:35 Відповісти
Ага )) ось перелік пердімоноклів із назвами авто:

Что в имени твоем? - Худшие названия автомобилей

Ford Fiera - в испаноязычных странах Латинской Америки Fiera означает "безобразная старуха".

Chevrolet Nova - в испанском "no va" означает "не поедет". Чтобы обойти эту проблему в странах Латинской Америки Nova была переименована в Caribe. В Испании автомобиль продается под именем Corsa.

Ford Pinto - когда Ford решил продавать Pinto в Бразилии, им пришлось поспешно изменить название. Потому что в Бразилии слово "Pinto" употребляется для названия мужского члена.

Toyota MR2 - кто бы мог обижаться на MR2? Оказывается французы. Ибо MR2 произносится "me-re-de", что означает "дерьмо" (в общем, спросите у знающих французский язык). Пришлось Тойоте удалять из всех моделей, продающихся на французском рынке, цифру 2.

Mazda Laputa - в испанском "La puta" означает "проститутка".

VW Jetta - в итальянском письменном языке J употребляется редко. Поэтому в некоторых диалектах, особенно вблизи Неаполя, название произносится как "Letta", что переводится "выбрасывать".

Mitsubishi Pajero - в Испании Pajero продается как Montero. Pajero на испанском языке является грубым словом, обозначающим мастурбацию.

Buick LaCrosse - в Канаде автомобиль был переименован потому, что в районе Квебека "lacrosse" - жаргонное слово, обозначающее for self pleasure (мастурбация).

Honda Fitta - в скандинавских странах автомобиль был спешно переименован после того, как компания узнала, что их автомобиль назвали "Honda cunt" (женские половые органы).

Nissan Moco - в испанском "moco" означает "слизь".

Opel Ascona - на севере Испании "ascona" переводится как женская грудь.

Rolls Royce Silver Mist - перед запуском в Германии название пострадало, превратившись в Silver Shadow. Так как "mist" - это "навоз".
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04.06.2022 14:44 Відповісти
Насчёт Ford Pinto и Opel Ascona они поспешили.
Надо было перекрасить в голубой и розовенький
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04.06.2022 15:07 Відповісти
Трохи виправлю: блакитний колір і слово blue (і відповідно музичний жанр блюз) на Заході асоціюються з журбинкою, сумним настроєм, меланхолією. I feel blue - означає "мені сумно", а не "чомусь тягне на чоловічі дупи"
А от рожевий - так, якраз цілком асоціюється з гейщиною...
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04.06.2022 15:46 Відповісти
рашистов будут есть по всему миру
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04.06.2022 13:26 Відповісти
Нахер с пляжа!
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04.06.2022 13:31 Відповісти
Все набагато простіше, в анкеті вказана національність Ucraniana, напевно через це.
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04.06.2022 13:41 Відповісти
Присмотрись, там две анкеты
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04.06.2022 15:08 Відповісти
ПАРАШЕ закрыли лазейку попасть в США. 90% попадающих в Мексику пытаются переехать в штаты.
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04.06.2022 13:47 Відповісти
Украину поддерживают все страны, где нет поддержки Россией пятой колонны. Россия не стала влаживать бабки в армию ботов, лидеров мнений и политиков в Мексике и вот результат. Россия перестанет это делать когда станет бедной, когда денег не будет хватать себе на пропитание. А пока легкие деньги за нефть-газ-золото идет будет инфовойна.
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04.06.2022 13:55 Відповісти
придурок щойновилуплений, що розкукурікався? Тренуйся: ерефія, касапстан, соссосіся, трусляндія. Чи росіянець із вивихненою клавою??
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04.06.2022 22:42 Відповісти
Цікаво - там, де національність вказана російська - відповідь Українською.

Там, де вказано "Україна" - відповідь російською.

То нас теж тролять?
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04.06.2022 13:57 Відповісти
візи громадянам Росії перестали видавати Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.// Зато в Україну Невзоров з дружиною запросто заїхали? Що-як, хто пустив? Немає відповіді... ОПа "порішали"
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04.06.2022 14:00 Відповісти
А що чекати від Зеленого клована?
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04.06.2022 15:00 Відповісти
В амбасаді Мексики працюють Богдан Ярошес Хосе Мария і Ярослав Бандерас. От така ерня, малята-цапята.
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04.06.2022 14:08 Відповісти
Елегантсько! Цимес!
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04.06.2022 14:30 Відповісти
!!!
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04.06.2022 15:06 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с россией. Пока существует русизм он не откажется от своих амбиций*. Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.
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04.06.2022 15:09 Відповісти
Или фейк, или сбой. Не будет мексика становиться в позу из-за нас.
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04.06.2022 15:14 Відповісти
Еще Дания прекратила выдачу виз гражданам РФ.
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04.06.2022 16:37 Відповісти
Viva Mexico!
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04.06.2022 16:54 Відповісти
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04.06.2022 17:44 Відповісти
Русафобия, представляю, как это тяжело перенести рабсейскому скрептозавру. Но вы не переживайте так рабсеяне, какая вам Мексика, всё, теперь не будет заграницы, микросовок наступил. Да и опасно там, могут зарубить ледорубом...агенты кгб.
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04.06.2022 19:47 Відповісти
зроби зусилля над собою- вправ клаву і комп'ютерну теж. Звісно, якщо ти не придурок?
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04.06.2022 22:46 Відповісти
Мексика моськам навіть візи не видає. А Україна дає громадянство! Ці паскуди навіть мови не знають, а пруться сюди нас повчати. Ганьба!
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05.06.2022 08:00 Відповісти
 
 