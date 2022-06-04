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По Харківському району завдано ракетного удару. Ворог намагався наступати на Харківщині, ЗСУ всі атаки відбили, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,обстріл,харків

Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії. На Харківщині за 100 днів війни загинуло 38 дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя!", - зазначає він.

За його словами, на жаль, і досі від дій загарбників страждають діти. Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.

"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", - інформує Синєгубов.

Крім того, він зазначив, що на Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного.

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"Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - резюмує очільник регіону.

Автор: Ірина Дашківська
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Так вдарьте по Білгороду!
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04.06.2022 14:03 Відповісти
тсссс!!! ни ни!!! не надо провоцировать агрессора!!! а то вдруг недайбох, чо случится...
сидим тихо-смирно, смотрим как нас ****** днем и ночью!
потом договоримся посередине, и все вместе сходим по майским шашлыкам!
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04.06.2022 16:31 Відповісти
ну тихо-смирно ми вже давно не сидить, шашлики з русскіх готують.
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04.06.2022 21:42 Відповісти
давно надо было ********* хотя бы по крымскому мосту.
капитальное строение, то да се, бла бла бла.
да, не разрушишь, только покоцаешь.
но круглосуточные веселые покатушки орков туда-сюда можно нарушить.
хотя бы на полсуток.
попадание в крымский мост, в эту ихнюю основополагающую скрепу крымнашизма и крымоттяпинга - представляете как у них пердаки то подгорят?!
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04.06.2022 23:04 Відповісти
Знешкодити треба транспортні комунікації за допомогою яких супротивник вільно перекидає війська і техніку.
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04.06.2022 22:08 Відповісти
Гарно зустріли війну Зе владівці у харківській області - з 24 лютого бухали не просихаючи і
тільки на 27 день війни зробили Розвідку, що, де, с ким воююємо. Як ітого у області багато
просраних поселків, наприклад Мала РогАнь, з якої обстрілювали трасу з Харкова на Чугуїв
де утворився цвинтар автівок лехковихі вантажних, бо розтрілювали за танків прямою
наводкою, в Зе влада не просихаючи бухала весь цей час. Який там план опору області,
навіщо? Мабуть думали як здати область, як що б не СБУ, то мабуть так би і було.
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04.06.2022 22:26 Відповісти
 
 