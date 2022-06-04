По Харківському району завдано ракетного удару. Ворог намагався наступати на Харківщині, ЗСУ всі атаки відбили, - Синєгубов
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Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії. На Харківщині за 100 днів війни загинуло 38 дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя!", - зазначає він.
За його словами, на жаль, і досі від дій загарбників страждають діти. Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.
"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", - інформує Синєгубов.
Крім того, він зазначив, що на Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного.
"Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - резюмує очільник регіону.
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сидим тихо-смирно, смотрим как нас ****** днем и ночью!
потом договоримся посередине, и все вместе сходим по майским шашлыкам!
капитальное строение, то да се, бла бла бла.
да, не разрушишь, только покоцаешь.
но круглосуточные веселые покатушки орков туда-сюда можно нарушить.
хотя бы на полсуток.
попадание в крымский мост, в эту ихнюю основополагающую скрепу крымнашизма и крымоттяпинга - представляете как у них пердаки то подгорят?!
тільки на 27 день війни зробили Розвідку, що, де, с ким воююємо. Як ітого у області багато
просраних поселків, наприклад Мала РогАнь, з якої обстрілювали трасу з Харкова на Чугуїв
де утворився цвинтар автівок лехковихі вантажних, бо розтрілювали за танків прямою
наводкою, в Зе влада не просихаючи бухала весь цей час. Який там план опору області,
навіщо? Мабуть думали як здати область, як що б не СБУ, то мабуть так би і було.