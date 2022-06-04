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Засновник "Яндекса" Волож потрапив під санкції та пішов у відставку, акції компанії обвалилися

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

яндекс

Засновник і генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож потрапив до шостого пакету санкції Євросоюзу щодо РФ. Він оголосив, що залишає раду директорів і посаду генерального директора компанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У ЄС зазначили, що Волож працює в секторах економіки, які забезпечували суттєвий дохід для російської влади. Також, за даними європейських чиновників, засновник "Яндекса" матеріально підтримує російський уряд і відповідає за підтримку політики, яка дестабілізує Україну.

Акціонерами й інвесторами компанії є російські державні банки, такі як "Сбербанк" і ВТБ. Влада РФ може безпосередньо впливати на її діяльність через Фонд громадських інтересів, якому належить "золота акція" російського технологічного гіганта, йдеться в документі.

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"Яндекс" також відповідає за просування державних ЗМІ та наративів у результатах пошуку, а також за зниження рейтингу та видалення контенту, який критикує Кремль, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною Росії проти України", — наголошується в обґрунтуванні санкцій проти Воложа.

Після оголошення обмежень щодо засновника "Яндекса" вартість акції компанії обвалилася — цінні папери здешевшали на 14,17% до 1366,4 руб.

Волож оголосив, що залишає раду директорів і посаду генерального директора "Яндекса", запевнивши, що "продовжить допомагати компанії та її команді". Рішення Європейської комісії бізнесмен назвав "нелогічним".

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Водночас російські ЗМІ з посиланням на оточення вже колишнього гендиректора "Яндекса" Аркадія Воложа повідомляли, що російський технологічний гігант шукає, кому продати свої російські активи. Крім "Яндекс.Дзена" та "Яндекс.Новин", йдеться про пошуковий і поштовий сервіси, а також платформу "Кінопошук".

Аркадій Волож із статками $2,3 млрд займає 64 місце в рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. 2018 року Волож та члени його родини отримали паспорти Мальти за програмою громадянство в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу щодо РФ. Під обмеження потрапили наближена до президента Росії Володимира Путіна олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, діти та дружина прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, засновник і гендиректор "Яндекса" Аркадій Волож, низка компаній і фінансових установ. Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
pomoika hujandeks dolzhna bytj 404.
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04.06.2022 13:34
+15
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04.06.2022 13:50
+13
с каких пор гандоны продвигающие кремлевские методички в сети, стали достойными людьми?
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04.06.2022 13:52
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pomoika hujandeks dolzhna bytj 404.
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04.06.2022 13:34 Відповісти
Мдя Аркадий, кто бы мог подумать, что креативщики и действительно достойные люди окажутся по уши в таком дерьме. Это урок на будущее : находишься рядом с полоумным беспредельщиком и тебя рано или поздно обляпают по самую макушку
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04.06.2022 13:37 Відповісти
с каких пор гандоны продвигающие кремлевские методички в сети, стали достойными людьми?
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04.06.2022 13:52 Відповісти
Эти "достойные кретивщики" ****..ли со своими идеями по установке своего говна на комп на уровне вируса. Более назойливого ****..ва я не встречал.
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04.06.2022 15:02 Відповісти
Я не я. И яндекс не моя
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04.06.2022 13:39 Відповісти
А причем здесь это?
Это Артемий Лебедев.
Пиарщик и дизайнер, по совместительству клоун.
Волож по сравнению с ним серьезный бизнесмен.
Хотя все они из одной помойки.
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04.06.2022 13:52 Відповісти
Лебедев сотворил (наваял) этот прекрасный логотип.
Букву "Я".
Сильная ккуйня.
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04.06.2022 14:50 Відповісти
а "яндекс новости" ты не забивал?
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04.06.2022 13:55 Відповісти
zabil v cenzore lev shumeiko :

Лев Шумейко

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Реєстрація:03.06.2022

okozalos vatny *****.

poshol v sled za korabeljom

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04.06.2022 14:13 Відповісти
и там нет пропаганды? Пошел на х..й, вслед за русским кораблем. Можешь не говорить спасибо за то, что знаешь теперь - янедкс - это не только строка поиска)))
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04.06.2022 14:09 Відповісти
sylka : IDI ***** rjuzke
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04.06.2022 14:25 Відповісти
иди на х.й, придур свинорусский, что еще не понятно? Я где-то сказал, что это отдельным блоком?
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04.06.2022 14:34 Відповісти
что это меняет, свинорус тупорылый? Если пропаганда не выкладывается отдельным блоком - это уже не считается пропагандой? Где вас там на русне таких тупорылых берут? Вас когда рожают, головой о край стола сразу бьют, чтобы тебе подомные вырастали?
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04.06.2022 14:43 Відповісти
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04.06.2022 13:50 Відповісти
такого агресивного, нав"язанного просування не вела ні одна компанія у світі!
я вослав за еораблем це утворення, мабуть з моменту його заснування.
у свій час вичистити це гуано з компа було досить тяжкою справою
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04.06.2022 15:37 Відповісти
десь тиждень тому читав,що яндексу дають копняка нідерланди,шукають десь в азії отаборитися
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04.06.2022 13:58 Відповісти
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04.06.2022 14:02 Відповісти
javno perechital jandeksa
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04.06.2022 14:15 Відповісти
Лежит буквой "Zю".
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04.06.2022 14:53 Відповісти
Яndex - це херnЯ, у буквальному сенсі.
Хай й далі обвалюється
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04.06.2022 14:17 Відповісти
Редкостная помойка этот яндекс. Хуже скабеевой с соловьевым вместе взятых.
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04.06.2022 14:22 Відповісти
Яндекс как IT платформа сама по себе (как программный и коммерческий продукт) вовсе даже совсем неплох, другое дело, что существовать в нынешних политических реалиях паРашки и "не замазаться дерьмом" крайне сложно (почти невозможно) - в этом вся проблема и суть!
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04.06.2022 14:53 Відповісти
Куяндекс-Муяндекс.
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04.06.2022 14:54 Відповісти
Этот яндекс, майлру, спутник залазили в сеть и каждому в операционку так нахально, что часто невозможно было их вытравить из компа без переустановки.
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04.06.2022 15:36 Відповісти
Мальта.викинь цей непотріб зі своєї держави.
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04.06.2022 15:59 Відповісти
их новостные аггрегаторы и zen очень "объективно" работает))
в лучшем случае просто переоформять под голландскую юрисдикцию
и еще что то, хотя вроде они и так большую часть ее в BV оформляли

яндекс еда, яндекс такси
эти сервисы предоставляют данные мвд и фсб
остальные тем более предоставляют
никаких "решений суда" там не ждут
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04.06.2022 17:37 Відповісти
Говнопомойка всовывающая свой говнобраузер-копипасту гуглхрома, впрочем как любое другое импортозамещение на параше. Пользоваться яндексом это как сделать каминг аут что ты конченный дебил с айкью медузы.
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04.06.2022 18:26 Відповісти
 
 