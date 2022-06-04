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війна (56511) квоти (96) мито (156) промисловість (164) економіка (714) експорт (723) Євросоюз (7030) Денис Шмигаль (2703)

Відсьогодні ЄС призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари. Це посилить нашу економіку, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Продовжуємо рухатися у напрямку максимальної інтеграції з ЄС. Відсьогодні Європейський Союз лібералізує правила торгівлі та призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це дасть українським виробникам додаткові можливості наростити експорт до ЄС та посилить економіку України.

"Будуть скасовані тарифи, зокрема, на промислову продукцію. Для аграрної продукції прибираються квоти", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр інформує, що у квітні майже 80% українського експорту йшло в ЄС, а тому зняття мит і тарифів дозволить українському бізнесу заощадити десятки мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

"Дякуємо ЄС за черговий значний жест солідарності з Україною та непохитну підтримку нашої держави!" - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Гніда носом шмигаюча де візовий режим з підорашкою і бульбостаном А?
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04.06.2022 14:54 Відповісти
Ти пов"язаний тісно, без сумнівів.
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04.06.2022 15:28 Відповісти
ето другоє (с)
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04.06.2022 15:21 Відповісти
Для того що б це приносило користь потрібно експортувати не сировину, а перероблений продукт!А зараз що? вже насіння соняшнику знову почали вивозити для переробки закордоном.А підняття облікової ставки до 30 %підвищить вартість кредитних грошей для бізнесу.
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04.06.2022 15:26 Відповісти
Оно приносит пользу всем, кроме тех, кому эта новость адресована
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04.06.2022 16:36 Відповісти
А робочі місця де?
Можливо прийшов час для скорочення штату чиновників?
Де реформи в економіці, щоб прості люди відчули покращення життя?
ЗЕ бюрократи тільки за свій карман
переживають...
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04.06.2022 15:34 Відповісти
Це посилить українських бариг, а не економіку.............. Зарплати і пенсії ніхто не індексує вже давно!
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04.06.2022 16:01 Відповісти
Ще би польський кордон розблокували...
Але мета напевне якраз в тому, щоб помножити весь бізнес на нуль.
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04.06.2022 16:02 Відповісти
 
 