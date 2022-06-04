Відсьогодні ЄС призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари. Це посилить нашу економіку, - Шмигаль

Продовжуємо рухатися у напрямку максимальної інтеграції з ЄС. Відсьогодні Європейський Союз лібералізує правила торгівлі та призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це дасть українським виробникам додаткові можливості наростити експорт до ЄС та посилить економіку України.

"Будуть скасовані тарифи, зокрема, на промислову продукцію. Для аграрної продукції прибираються квоти", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр інформує, що у квітні майже 80% українського експорту йшло в ЄС, а тому зняття мит і тарифів дозволить українському бізнесу заощадити десятки мільйонів доларів.

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"Дякуємо ЄС за черговий значний жест солідарності з Україною та непохитну підтримку нашої держави!" - резюмує він.