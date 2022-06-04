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Новини Війна в Україні
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Енергоатом (446) Петро Котін (62) Запорізька АЕС (888)

Це призведе до ядерної катастрофи, - Енергоатом застерігає від вимкнення Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

На сьогодні відключення Запорізької АЕС окупантами не є можливим.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Якщо вони (окупанти, - ред.) поставлять весь персонал під дула зброї, то вони можуть змусити (працівників, - ред.) вимкнути станцію, але це буде актом ядерного тероризму. Тому що разом з відключенням станції будуть зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора, їх там 6 штук. Звичайно це призведе до ядерної катастрофи, тому ми не вважаємо це можливим. І персонал буде до останнього робити, щоб блоки працювали безпечно, а це означає, що вони працюють на енергосистему України", - зазначив він.

Котін додав, що персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.

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Як повідомлялося, Запорізьку АЕС з 4 березня 2022 року контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

Захопивши станцію, загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.
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Чому ми бажаємо шантажувати орків радіацією? Чому не шантажуємо їх радіаційними відходами?
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04.06.2022 15:16 Відповісти
Потому что радиационные отходы это страшилка для неграмотных
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04.06.2022 18:21 Відповісти
Ну якщо світовій спільноті начхати на це,то хай вона вибухне. Захід більше хвилює чи не відіб'ються санкції на простих жителях РФ, які на їх думку,ні в чому не винні,а все інше другорядне.
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04.06.2022 15:27 Відповісти
А навіщо бубочка здав оркам найпотужнішу АЕС Європи?
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04.06.2022 15:34 Відповісти
треба було її мабуть не віддавати оркам??? ... а закидати орків нашими олігархами...
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04.06.2022 17:43 Відповісти
А скажіть будь-ласка, є хоч щось, що вся ця шайка на чолі з верховновелічнейшим зробили правильно і для народу? а хер там плавал. всю цю жучу махорку треба під суд.
А світова спільнота схамєнеться тоді, коли жопа підгорить. А до тих пір буде "ох і ах"
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04.06.2022 18:07 Відповісти
Орки не вкурсі певно, що станція сама себе забезпечує живленням для охолодження. Вивід стержнів та зменшення продукуємого тепла робиться поступово.
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04.06.2022 19:18 Відповісти
Янєлоха захваліть, який здав південь України.
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04.06.2022 21:49 Відповісти
 
 