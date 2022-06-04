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"Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - окупанти скаржаться на нелюдське ставлення офіцерів. АУДІО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Загарбники скаржаться рідним на нелюдське ставлення офіцерів та погані умови служби.

Це випливає з перехоплення телефонної розмови окупанта з родичами в Росії, яку опублікувало ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник скаржиться, що росіяни весь час стріляють один в одного.

"От пехоты же вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляют постоянно… Там наши два танка схлестнулись, двухсотые, трёхсотые. Тут вообще постоянно… наша даже артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - каже він.

Також окупант згадує про злочини свого "колеги", який зґвалтував в сусідньому селі 15-річну дівчину. І нарікає на погане ставлення офіцерів до солдатів. ￼

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"Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины взорвали, он сказал: берите лопаты и идите как пехота. Умирайте, сказал комбат", - скаржиться загарбник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Молодець комбат. Видав целофанові мішки, лопати... а тепер залазьте у мішки і закопуйтесь.)
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04.06.2022 15:22
+13
Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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04.06.2022 15:25
+13
з лопатой ворог чи з автоматом покуй, він повинен померти на нашій землі!
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04.06.2022 15:30
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Молодець комбат. Видав целофанові мішки, лопати... а тепер залазьте у мішки і закопуйтесь.)
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04.06.2022 15:22 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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04.06.2022 15:23 Відповісти
Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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04.06.2022 15:25 Відповісти
" Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, який виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії."
Й.Геббельс
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04.06.2022 15:51 Відповісти
з лопатой ворог чи з автоматом покуй, він повинен померти на нашій землі!
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04.06.2022 15:30 Відповісти
Ну якщо він з лопатою - то померти йому буде не так і складно. Бо лопата хіба що в контактному бою може допомогти вибити з рук противника автомат. Та хто ж їх так близько підпустить
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04.06.2022 15:52 Відповісти
Та в нас не краще судячи з деяких статей на Цензорі...
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04.06.2022 15:34 Відповісти
Ну а ****? Ділди воювали - от і ви так само! І не скиглити!
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04.06.2022 15:34 Відповісти
Александр Невзоров: друг или враг Украины - YouTube

А ось дочурка Невзорова, поспішайте бачити. Постить Прилєпiна, розповідає про укрoнaциcтів, і що азовців неможна обміняти.
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04.06.2022 15:34 Відповісти
Це правда? Якось підписників замало.
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04.06.2022 15:55 Відповісти
они так к наколкам прицепились
можно подумать это они наколками мариуполь разрушили ...
рашка разрушила кучу городов, но виноват азов
потому что у них у многих татуировки...
такой "логичный" подход только пропитый алканавт наверное принять может
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04.06.2022 18:31 Відповісти
Метод убийства людей. изобретенный Н. Михалковым, в действии!
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04.06.2022 15:40 Відповісти
Щось не помітно що кацапів дуже поменшало.
Навпаки, в нас зараз втрати більші.
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04.06.2022 15:40 Відповісти
так он шо означає генерал дворніков!
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04.06.2022 15:54 Відповісти
н
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04.06.2022 16:02 Відповісти
Это все больше на ******* схоже, что бы родычи или друзья - кому он там жаловался, пожалели или просто дизинфа непонятно на что расчитанная. Они конечно не считают солдатню за людей, но для их свинособачих командиров погоны дороги и своя жизнь( а за такой приказ могут и грохнуть к ******) не будут они гасить свой расходный материал просто так.
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04.06.2022 16:08 Відповісти
до чого це -- наступают у тазіках в руках лопати -- а якии хер віджимає в нас Сєверодонецьк
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04.06.2022 16:09 Відповісти
Они даже не русня. Чурки одни ордынские
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04.06.2022 16:19 Відповісти
сміюсь вам ув морду! свинособаки всі повиздихають, а орків на фарш для вовків наших!😄😂😃
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04.06.2022 17:03 Відповісти
а пристрелити його та його подібних і піти собі додому мізків нема?
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04.06.2022 17:42 Відповісти
Нагадало старий анекдот:
Рядовой Иванов!
- Я!
- Возьмите кирпич. Сбейте самолёт!
- Кирпичом???
- Вы же коммунист!
Иванов ломает кирпич об колено:
- Я собью два самолёта!
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04.06.2022 18:07 Відповісти
по речи похоже что татары что ли
у того не видно, а женский голос явно что то татарское или что то такое
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04.06.2022 18:29 Відповісти
И по щеке стекает скупая слеза...может их пожалеть нужно? Для кого, мля, эта новость?!..больше не о чем писать, цензор? Злости не хватает. Да пох что они там друг другу втирают! Херачить их нужно безжалостно, не вникать в глубину русской души.
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04.06.2022 20:33 Відповісти
 
 