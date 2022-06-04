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Новини За кордоном
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дипломатія (675) Росія (47229) Макрон Емманюель (1053)

Макрон виступив проти приниження Росії: "Я сказав Путіну, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю регіональним газетам заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Макрон намагався підтримувати діалог із президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення РФ в Україну в лютому. Його позицію неодноразово критикували деякі країни в Європі, оскільки вони розглядають її як підрив зусиль з тиску на Путіна.

"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами", - сказав Макрон.

"Я переконаний, що роль Франції – бути посередницькою державою" - додав він.

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Макрон регулярно спілкувався з Путіним після вторгнення в рамках зусиль щодо припинення вогню та початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Я думаю, і я сказав йому (Путіну – ред.), що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях", ­– заявив Макрон.

Франція підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, але від початку війни Макрон не був у Києві, як інші лідери ЄС, чого Україна хотіла від нього. Макрон сказав, що не виключає такої поїздки найближчим часом.
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Топ коментарі
+82
Як уже дістав цей телефонний "чмиротворець"...
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04.06.2022 15:21
+78
Эмманюэль.. Шла бы ты ***** со своим посредничеством.. Даже не мечтай. Твой предшественник уже напосредничал в Грузии.. Мы еще вам вспомним теплаки, связь и прочее оборудование в кацапский танках и беспилотниках.. Ничего не забыто.. Даже не мечтай..
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04.06.2022 15:22
+42
А Макроша часом не принижується, вилизуючи сфінктер маніяку?
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04.06.2022 15:23
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придурок ты!!!! из-за его тупости умерли наверное уже более 50.000 человек и молодые в основном. в страшном сне не снилось бы человеку это в 21 веке. пошел он нафиг со своим лицом.
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04.06.2022 18:02 Відповісти
Макрон, рот с мылом вымый.
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04.06.2022 18:12 Відповісти
хорошо что есть такие страны сильные как США и Англия!жабоеды сдали бы УКРАИНУ давно,да США с Англией возражают.а макарон подстилка **********!!
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04.06.2022 18:23 Відповісти
Он на крючке у пукина и поэтому надо сохранить два лица . Он пукину, а пукин ему.
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04.06.2022 18:44 Відповісти
Эмманюэль понюхай свою бабусю та лягай спать
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04.06.2022 18:52 Відповісти
Він довбойоб?
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04.06.2022 19:03 Відповісти
і хай закриє пельку Портников кажучи, мол він, Еманюель такими вчинками працює на свій лохторат. так хрєн там! в ***** купа компромату на тих ферштейнів.

ше колись, коли наш ЗЕлінскі Боневтік мав їхати до Парижу на зустріч з ******, бабкою Меркель і проституткою Еманюель Макрон, Саша Сотнік (це було перед поїздкою нашого віслюка) прочитав один дуже цікавий лист який йому прислали ніби то з кругів кремлядії. він сказав, що Еманюель насправді підар (ну Сотнік прочиав лаконічно "гей") і він приховує свій статус одружившись на страшій за нього самого бабі. ***** в якого гебуха все таки вміє все пронюхати знає про це а можливо і має докази (фото, відео..) і шантажує його, бо обнародивши такий факт, може викликати просто бурю емоції і наслідки президенські не так шо він підар, таких багато в європейській політиці, а в тому шо він це приховав.

досить заніматєльна я вам скажу )
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04.06.2022 19:22 Відповісти
Чому це ми повинні перейматися долею Росії-агресора? Тим більше що вони не каяться. Якщо Макарон хоче щоб Тупін зберіг обличчя - нехай віддасть Росіїї Ніцу, якщо такий розумний.
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04.06.2022 19:29 Відповісти
Пускай меняется рабсия и рабсияне.
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04.06.2022 19:32 Відповісти
Макрон путает ошибку и преступление....
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04.06.2022 19:52 Відповісти
Французи завжди нерівно дихали до москальні.

Ти - ідіот, макрон. А це - невиліковне.
Не бери ще більше гріха на душу.

Про яке приниження ти торочиш ? рашку треба знищити - і все.
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04.06.2022 20:01 Відповісти
СОСКА
не президент європейської країни а
СОСКА
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04.06.2022 20:05 Відповісти
Макрон - ********** подстилка
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04.06.2022 20:10 Відповісти
БАБКО***
Іді НХЙ
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04.06.2022 20:10 Відповісти
От ідіот! Чемберлен та Деладьє у Мюнхені 1938 року вже "принесли мир цілому поколінню"! Історія Європу нічому не вчить!
Правда і Україна 2022 року - не Чехословаччина 1939 року!
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04.06.2022 20:13 Відповісти
У Зелі і в Макрона змагання, хто краще задовільнить *****.
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04.06.2022 20:19 Відповісти
путін не зробив помилку,він скоїв злочин проти людства.
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04.06.2022 20:33 Відповісти
Адвокат дьявола.
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04.06.2022 20:47 Відповісти
Помилку мля,кончений під...р.Десятки тисяч загиблих українців,мільони зломаних доль,знищени муста,то для тебе це помилка.Мразь.
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04.06.2022 22:03 Відповісти
макрон,ти гнида французька!путін вбивця і терорист! його не принижувати потрібно,а повісити!
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04.06.2022 22:07 Відповісти
Пора бы уже как следует унизить этого дегенеративного извращенца геронтофила-зоофила, проживающего в браке с престарелой обезьянкой.
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04.06.2022 22:55 Відповісти
А де був цей Макрон, коли Чікатілу "принижували"? А Чікатіла в ворівнянні з Пуйлом, просто хлопчик в коротких штанцях...
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05.06.2022 06:54 Відповісти
Макрон точно на зарплаті у путлєра.
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05.06.2022 09:43 Відповісти
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