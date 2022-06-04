Макрон виступив проти приниження Росії: "Я сказав Путіну, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю регіональним газетам заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Макрон намагався підтримувати діалог із президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення РФ в Україну в лютому. Його позицію неодноразово критикували деякі країни в Європі, оскільки вони розглядають її як підрив зусиль з тиску на Путіна.
"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами", - сказав Макрон.
"Я переконаний, що роль Франції – бути посередницькою державою" - додав він.
Макрон регулярно спілкувався з Путіним після вторгнення в рамках зусиль щодо припинення вогню та початку переговорів між Києвом і Москвою.
"Я думаю, і я сказав йому (Путіну – ред.), що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях", – заявив Макрон.
Франція підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, але від початку війни Макрон не був у Києві, як інші лідери ЄС, чого Україна хотіла від нього. Макрон сказав, що не виключає такої поїздки найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
ше колись, коли наш ЗЕлінскі Боневтік мав їхати до Парижу на зустріч з ******, бабкою Меркель і проституткою Еманюель Макрон, Саша Сотнік (це було перед поїздкою нашого віслюка) прочитав один дуже цікавий лист який йому прислали ніби то з кругів кремлядії. він сказав, що Еманюель насправді підар (ну Сотнік прочиав лаконічно "гей") і він приховує свій статус одружившись на страшій за нього самого бабі. ***** в якого гебуха все таки вміє все пронюхати знає про це а можливо і має докази (фото, відео..) і шантажує його, бо обнародивши такий факт, може викликати просто бурю емоції і наслідки президенські не так шо він підар, таких багато в європейській політиці, а в тому шо він це приховав.
досить заніматєльна я вам скажу )
Ти - ідіот, макрон. А це - невиліковне.
Не бери ще більше гріха на душу.
Про яке приниження ти торочиш ? рашку треба знищити - і все.
не президент європейської країни а
СОСКА
Іді НХЙ
Правда і Україна 2022 року - не Чехословаччина 1939 року!