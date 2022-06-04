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Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики", - зауважив він.

Крім того, як зазначається, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

"Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", - резюмує він.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Миколаїв та низку сіл регіону, є жертви, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
А чому Ви чекаєте РЗСО від Байдена? У Вас є свій Президент є його звуть Зеленський, якого Ви вибрали і він мав за три роки наробити і РСЗО і САУ і літаків, танків..., але він наробив доріг і тільки те і робив, що закупляв російський бітум і спеціальну новітню техніку для перевозки щебня, бітуму, асфальтоукладники і екскаватори. То запитайте у нього інструкцію, як воювати цією технікою і як застосовувати асфальт. А Байден є Президентом США і його американці вибрали, щоб він турбувався за американців, їх безпеку і він робить РСЗО, ракети, танки і точно захистить американців.То чому він має думати за українців і витрачати свій бюджет на Україну? Як там ракети "Нептун", "Ольха", "Грім 2", САУ"Богдана"? Наробив їх Володя, чи заморозив? Навіщо скорочував армію і навіть були мільярдні заборгованності по зарплатах військових, які звільнилися і виїхали шукати свою долю в Європу та інші країни, то це було зроблено правильно?
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04.06.2022 16:14
+13
не дуріть людей і себе, ніхто нам на сдачу ядерної зброї не обіцяв "захист", нам пропонували його в своїх намірах, але ми тоді послухалися росію і не доробили це до логічного завершення, не оформили згідно шаблонів міжнародного договора і не ратифікували в парламентах. Точно так вчора кацапи обдурили Вовочку, що буде закінчена війна коли перестанемо стріляти ми і коли ми відведемо свої війська із тих позицій, які сьогодні дали можливість за лічені години захопити нові території. І начого вчора і сьогодні ми робимо неправильно. Замість укріплення армії, ми її знищували і нічого нам ніхто не заборгував, бо ми і не в НАТО і не маємо договорів на постаяання зброї. Навпаки, ми наполегливо купували вугілля на росії і електроенергію на білорусі, укріплюючи їх армії. Це європейські держави, США і Канада по своїй волі нам допомагають, навіть не звернувши увагу на те, як їх пан Зеленський обливав брудом і називав брехунами, як він демонстративно не призначав нашого представника в НАО і не їхав на самит, а його абхазський і риговські сепари називали НАТО слабаками і брехунами.
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04.06.2022 17:28
+12
У меня знакомый в корабельном районе живёт. Крупная точна на рынке, ездит на ренже, жизнь удалась, что ещё нужно, не знаю, и все равно все время руzzкий мир звал. Звоню ему на прошлой неделе, спрашиваю, как тебе твой руzzкий мир, а он говорит "сейчас в подвале сижу, прячусь от обстрелов, 3 месяца как не работаю, но все равно жду пока меня освободят расейские братья".
Так вон надеюсь что прилетает таким, как он, а не кому-то нормальному.
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04.06.2022 16:16
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Как там РЗСО от Байдена, не пора ли уже увеличить дальность. Или всю войну терпилами и будем.
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04.06.2022 16:02 Відповісти
А чому Ви чекаєте РЗСО від Байдена? У Вас є свій Президент є його звуть Зеленський, якого Ви вибрали і він мав за три роки наробити і РСЗО і САУ і літаків, танків..., але він наробив доріг і тільки те і робив, що закупляв російський бітум і спеціальну новітню техніку для перевозки щебня, бітуму, асфальтоукладники і екскаватори. То запитайте у нього інструкцію, як воювати цією технікою і як застосовувати асфальт. А Байден є Президентом США і його американці вибрали, щоб він турбувався за американців, їх безпеку і він робить РСЗО, ракети, танки і точно захистить американців.То чому він має думати за українців і витрачати свій бюджет на Україну? Як там ракети "Нептун", "Ольха", "Грім 2", САУ"Богдана"? Наробив їх Володя, чи заморозив? Навіщо скорочував армію і навіть були мільярдні заборгованності по зарплатах військових, які звільнилися і виїхали шукати свою долю в Європу та інші країни, то це було зроблено правильно?
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04.06.2022 16:14 Відповісти
Нам би не були потрібні ні Громи, ні Богдани, якби у нас не забрали ядерну зброю в обмін на "захист". Тому ми правильно і робимо, що вимагаємо те, що і так наше по праву.
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04.06.2022 16:20 Відповісти
не дуріть людей і себе, ніхто нам на сдачу ядерної зброї не обіцяв "захист", нам пропонували його в своїх намірах, але ми тоді послухалися росію і не доробили це до логічного завершення, не оформили згідно шаблонів міжнародного договора і не ратифікували в парламентах. Точно так вчора кацапи обдурили Вовочку, що буде закінчена війна коли перестанемо стріляти ми і коли ми відведемо свої війська із тих позицій, які сьогодні дали можливість за лічені години захопити нові території. І начого вчора і сьогодні ми робимо неправильно. Замість укріплення армії, ми її знищували і нічого нам ніхто не заборгував, бо ми і не в НАТО і не маємо договорів на постаяання зброї. Навпаки, ми наполегливо купували вугілля на росії і електроенергію на білорусі, укріплюючи їх армії. Це європейські держави, США і Канада по своїй волі нам допомагають, навіть не звернувши увагу на те, як їх пан Зеленський обливав брудом і називав брехунами, як він демонстративно не призначав нашого представника в НАО і не їхав на самит, а його абхазський і риговські сепари називали НАТО слабаками і брехунами.
показати весь коментар
04.06.2022 17:28 Відповісти
вони не допомогають Зеленськогому, вони допомогають українцям.
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04.06.2022 21:44 Відповісти
Вот из-за таких ********* у нас такой ******!!!!
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04.06.2022 18:03 Відповісти
та ні, інша зброя теж потрібна, не можна ж покладатися тільки на ядерну зброю.
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04.06.2022 21:45 Відповісти
а де ділось 5 сладів боеприпасів до зеленського -- подивись хто тоді був призедентом - не треба грамотного з себе робити
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04.06.2022 16:24 Відповісти
а де поділися сотні складів при Зеленському? А де поділися десятки аеропортів при Зеленському, всі нафтобази, казарми з військовими, оборонні заводи,мости та інше?
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04.06.2022 17:29 Відповісти
Людина не корчить із себе грамотну. Просто у декого є мізки і критичне мислення, аби сприймати реальність і розуміти елементарні речі, а у деяких дегенератів, на кшталт тебе, у голові саме лише гівно. Якщо такому їблану, як ти, на наступних виборах запропонують проголосувати за табуретку, яка пообіцяє тобі халяву і з/п у $4000, ти, ****, підеш і проголосуєш, бо довбойоб.
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04.06.2022 18:26 Відповісти
хочу Вас огорчить такие мыслящие и нормальные люди как здесь вменяемые толлько они и читают все это так как ыи мы не заходим на всякие ***** сайты так и они не читают и не черпают информацию здесь и на других сайтах у зе ********* 1+1 и им же подобная ***** типо где барыга тварь и торговец на крови со свинарчуками а найвелычнишому все мешают он ничего не знает не успевает и тому подобное поетому те-же 25% против 73% и никто там не прозрел и не собирается никогда зе выборци как и руzzейские твари являются неизлечимыми **********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 21:47 Відповісти
Вы же только ***** не унижайте. Ато Макрон обидется. Ему еще с ****** коньяк пить и лицо сохранять
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04.06.2022 16:05 Відповісти
У Зелі і в Макрона змагання, хто краще задовільнить *****.
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04.06.2022 20:23 Відповісти
Макрон лише виконує прохання Зелі.
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05.06.2022 06:01 Відповісти
Промова Степана Андрійовича 1959 Року, він там немов про сьогоднішний день каже. Захід не дасть нам перемогти, їм би пасрєдінє десь
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04.06.2022 16:07 Відповісти
А то Ви думаєте, що промова Кіссинджера була випадковість. Там на верхах все було узгоджено ще до початку війни, не просто так Бьорнс літав в Москву за місяць до війни, а це ще з нульових учитель і хазяїн *****
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04.06.2022 16:18 Відповісти
Однак Макрон виступив проти приниження Росії і за дипломатичне врегулювання...

Чому подібні Макрони&Шольци на стороні крокодила, а не жертви ?
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04.06.2022 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KzWvKv-brLY слухай нашого героя. он там всё предельно ясно расписывает... Захід дуже лицемірни
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04.06.2022 16:10 Відповісти
У меня знакомый в корабельном районе живёт. Крупная точна на рынке, ездит на ренже, жизнь удалась, что ещё нужно, не знаю, и все равно все время руzzкий мир звал. Звоню ему на прошлой неделе, спрашиваю, как тебе твой руzzкий мир, а он говорит "сейчас в подвале сижу, прячусь от обстрелов, 3 месяца как не работаю, но все равно жду пока меня освободят расейские братья".
Так вон надеюсь что прилетает таким, как он, а не кому-то нормальному.
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04.06.2022 16:16 Відповісти
Ось нажаль в голові цих людей в тому, що відбувається, винна саме Україна: типу, здалися би, ніхто б не стріляв. Я вже просто не спілкуюся з такими. До нього рузьке солдат прийде, пограбує і згвалтує жінку, а винна все одно Україна буде. Я не чекаю, що вони щось зрозуміють. Я сподіваюся, що настрої суспільства будуть такі, що цих людей або вичавить з України, або просто змусить сидіти тихенько і мовчати.
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04.06.2022 17:32 Відповісти
Надо не констатировать удары, а вернуть боевого генерала Марченко, он даст слово, что больше
не будет даже смотреть в сорону Порошенко. В этом ведь причина, не так ли? Полный идиотизм!
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04.06.2022 16:33 Відповісти
А що вже зараз можезробити Марченеко, коли зелені дали можливість ворогу заритися в землю, зробити три лінії захисту, виставити ППО, забезпечити війська паливом, ************ і пристріляли всі місця руху нашої техніки? Якраз настав час визволяти Херсонську область і спасти від обстрілів Миколаїв самому Зеленському і його ставленику тут Кіму. Ми ж не забулися, коли Володя звинувачував Порошенка за Крим (хоча тоді був президентом зек янукович) і натякав, що якби він був, то загинув би, а Крим не здав би? Так Володя звільнить і Херсон і Крим.
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04.06.2022 17:33 Відповісти
Тебе из Германии виднее.
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04.06.2022 18:18 Відповісти
Разбежались по белому свету и советы в тырнете раздают, эксперты диванные мля.
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04.06.2022 18:19 Відповісти
Зараз вже Кім не усміхається. вже не до сміху. бо тоді генерал Марченко командував обороною Миколаєва і Миколаєв вистояв. хоч плани зелі були інші щодо Миколаєва. Тому зеля " подякував " бойовому генералу - зняв його з командування миколаєвським напрямком. І ось Миколаївщина " пожинає " плоди... А Кіму тепер непереливки. але ж хто йому винний. що не відстояв Марченка.
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04.06.2022 23:22 Відповісти
 
 