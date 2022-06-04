ЄС вже працює над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - заступник глави МЗС Польщі Яблонський
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Європейський союз вже приступив до роботи над новими санкціями проти РФ. Це буде вже сьомий пакет з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про "Газпромбанк" і використовується Росією у своїй промисловості", - заявив він.
За його словами, також необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.
Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.
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