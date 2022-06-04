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ЄС вже працює над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - заступник глави МЗС Польщі Яблонський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Європейський союз вже приступив до роботи над новими санкціями проти РФ. Це буде вже сьомий пакет з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про "Газпромбанк" і використовується Росією у своїй промисловості", - заявив він.

За його словами, також необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія

Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

Автор: Ірина Дашківська
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Правильно, не останавливайтесь....начинайте работать над восьмым...
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04.06.2022 16:11 Відповісти
А наші то хоть ввели санкції проти росії? Хоч заборонили показ нашого найвєлічайшого шедевра і досягнення фільма останньогог століття "сватів" на росії, чи то інше?
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04.06.2022 16:16 Відповісти
В сьомий пакет санкцій буде входити «збереження пики путлера».
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04.06.2022 16:21 Відповісти
Хіба що в вигляді посмертної маски або в мавзолеї... Його будуть памятати. Сьогодні на планеті немає жодної людини яка б не впізнала Гітлера на фотці а в словники всіх народів світу ввійшло слово "*****" для позначення кацапського диктатора.
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04.06.2022 16:35 Відповісти
За 1007 пакетом, Пуйлу точно станет плохо - если доживет.
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04.06.2022 16:24 Відповісти
Ось цим вони його і мордують, бо йому деже цікаво, що ж там придумають демократи, куплені ним за криваві гроші і до 1007 пакета так і не доживе, свої придавлять в бункері.
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04.06.2022 17:19 Відповісти
Не давайте ****** ставити умови, працюйте на упередження.
"Не будете одностайно голосувати, як всі, відключимо ... "
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04.06.2022 17:29 Відповісти
папик - поц... не нужен он сейчас в Украине...
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04.06.2022 18:09 Відповісти
 
 