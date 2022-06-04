Якщо Росія не зніме блокаду портів, світові загрожує голод, - міністр інфраструктури Кубраков
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Світу загрожує гостра нестача продовольства, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі.
Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.
Кубраков сказав, що Україна та її союзники шукають можливості вивезти з країни близько 22 млн тонн зерна, попри те, що Росія захопила деякі з її найбільших морських портів, а флот РФ блокує українські морські перевезення та створює загрозу десяткам мільйонів людей, які залежать від постачання зерна з України.
Міністр пояснив, що можливостей транспортування іншими видами транспорту – автомобільним, річковим та залізничним – недостатньо, щоб вивезти запаси зерна.
"Все це не становитиме і 20% від обсягу, який ми могли б відправити через порти Чорного моря", – сказав він. При тому, що транспортні компанії докладають "надлюдських" зусиль і обсяг експорту зростає з кожним місяцем, у короткостроковій перспективі його вдасться підняти у кращому разі до 30% експортних потужностей України через Чорне море.
Міністр заявив, що влаштована Росією блокада може призвести до виникнення голоду "глобального масштабу", і що Кремль поводиться як "закінчений пірат", коли шантажує Захід загрозою голоду в Африці та вимагає зняття санкцій.
"Їм немає справи до людей в Африці. Вони кажуть: "нам на вас начхати, нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви наші заручники", – сказав Кубраков.
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їй на голод у себе в говені плювати...
до того ж...вона сама це зерно може добре пристроїти (читайте змарадьорити)...
Тому проблему потрібно формулювати по-іншому, реалістично:
Допоки існуватиме касапська федерація-імперія з її схильністю до агресії, окупації сусідніх територій - доти Україна не матиме змоги користуватися Чорним морем.
Але зебіли слуги уродів на ОПі з головкою ЄрЗе цього навіть не доганяють. І цього не втовкмачують всьому світу.
Ці курви краще б опікувались і українцями, а про азовців взагалі припинили надавати інформацію.
Це при тому вони продають нафту та газ.
УКРАЇНА ГОДУЄ ВЕСЬ СВІТ із давен куди пропадали гроші -в нас їх банально КРАЛИ !!!
це не просто десь там якась війна, яка нікого не має цікавити
Когда говорят об оккупированных портах - неплохо было бы перечислить основные из них.
Когда говорят о неоккупированных портах (Одесса) - неплохо было бы уточнять, что блокирован не порт физически, а морской путь до него, потому что рашисты в море разбросали мины и не дают плавать торговым судам!
Чтобы у рашистских ушлёпков не было возможности бредить про разминирование Одессы, ведь проблема - вовсе не в заминированном одесском пляже, а проблема в оккупации Бердянска, Керчи, Феодосии, Мариуполя, и том, что именно рашисты не подпускают торговые суда к Одессе!!
Уже давали статистику по доле зерна в мире.
Подоражает... Но голода не будет. Может Африка булки напряжет и начнёт таки сама заниматься сх.
Израиль в пустыне проблем с сх не имеет.