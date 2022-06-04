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Якщо Росія не зніме блокаду портів, світові загрожує голод, - міністр інфраструктури Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт

Світу загрожує гостра нестача продовольства, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

Кубраков сказав, що Україна та її союзники шукають можливості вивезти з країни близько 22 млн тонн зерна, попри те, що Росія захопила деякі з її найбільших морських портів, а флот РФ блокує українські морські перевезення та створює загрозу десяткам мільйонів людей, які залежать від постачання зерна з України.

Міністр пояснив, що можливостей транспортування іншими видами транспорту – автомобільним, річковим та залізничним – недостатньо, щоб вивезти запаси зерна.

Читайте: Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель

"Все це не становитиме і 20% від обсягу, який ми могли б відправити через порти Чорного моря", – сказав він. При тому, що транспортні компанії докладають "надлюдських" зусиль і обсяг експорту зростає з кожним місяцем, у короткостроковій перспективі його вдасться підняти у кращому разі до 30% експортних потужностей України через Чорне море.

Міністр заявив, що влаштована Росією блокада може призвести до виникнення голоду "глобального масштабу", і що Кремль поводиться як "закінчений пірат", коли шантажує Захід загрозою голоду в Африці та вимагає зняття санкцій.

Також читайте: Пов’язана з блокуванням Росією українських портів продовольча криза призведе до масштабних протестів в Європі, - Зеленський на Міжнародному безпековому форумі

"Їм немає справи до людей в Африці. Вони кажуть: "нам на вас начхати, нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви наші заручники", – сказав Кубраков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Україна має ставити ультиматум.Якщо рашисти не виведуть свої війска з території окупованої ними України ,то світ не отримає і одного кілограма зерна від України ,
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04.06.2022 16:54
+11
Україні з 14 року загрожує лютий ворог, а світу *****. То нехай світ голодує.
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04.06.2022 16:57
+10
То нехай роздадуть голодуючим калаші або м-16 і скажуть, що це саме русня хоче їх заморити голодом.
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04.06.2022 16:50
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То нехай роздадуть голодуючим калаші або м-16 і скажуть, що це саме русня хоче їх заморити голодом.
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04.06.2022 16:50 Відповісти
Сто в гору!!! Мне как то на пол мира насрать с высокой колокольни, кто там и как голодает!!! Я вижу как у меня в стране какой то ***** устроил такой ужас, и как то половине "этих так называемых голодающих" нихера не пилят наши проблемы!!! Чево меня их проблемы должны пилить?? Мордовия это творит вот пусть ******* на красную площадь и требуют хлебушка!!!
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04.06.2022 18:44 Відповісти
а яке діло рашке до голоду десь в світі???
їй на голод у себе в говені плювати...
до того ж...вона сама це зерно може добре пристроїти (читайте змарадьорити)...
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04.06.2022 16:51 Відповісти
Україна має ставити ультиматум.Якщо рашисти не виведуть свої війска з території окупованої ними України ,то світ не отримає і одного кілограма зерна від України ,
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04.06.2022 16:54 Відповісти
В тих же кацапів є ресурси, нам потрібно заблокувати кацапське й продавати своє, якщо не отримають наше доведеться домовлятися з рашистами й знімати якісь санкції. Так що треба говорити що ми готові всіх годувати тільки допоможіть ї*ашити русню.
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04.06.2022 18:32 Відповісти
Саме розумне вирішення цього питання надав Порошенко. Вивозити зерно з портів Одеси під супроводом військових кораблів НАТО. Порти розміновуються, зерно грузиться та відходить до точки призначення. Частина військових кораблів НАТО залишається в порту Одеси до наступного врожаю збору зернових України задля забезпечення світової продовольчої безпеки.
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04.06.2022 16:55 Відповісти
Україні з 14 року загрожує лютий ворог, а світу *****. То нехай світ голодує.
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04.06.2022 16:57 Відповісти
а касапи ніколи не знімуть тої блокади, якщо матимуть таку можливість.
Тому проблему потрібно формулювати по-іншому, реалістично:
Допоки існуватиме касапська федерація-імперія з її схильністю до агресії, окупації сусідніх територій - доти Україна не матиме змоги користуватися Чорним морем.

Але зебіли слуги уродів на ОПі з головкою ЄрЗе цього навіть не доганяють. І цього не втовкмачують всьому світу.
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04.06.2022 17:05 Відповісти
Цікаво, якщо вивезти все збіжжя, обстрілами спалять готові до збирання поля ( а шо будуть палити це до бабки не ходи) шо буде в Україні?
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04.06.2022 17:08 Відповісти
нікого не цікавить що буде з Українцями, важливо щоб не голодали бабізяни, азіати і араби, бо вони страшні люди, вони і штурмувати кордони будуть і теракти робити. Українці ж не страшні, вони ж цивілізовані люди, вони будуть терпіти знущаня
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04.06.2022 17:19 Відповісти
Буде те, що зараз з паливом - у НАС не буде зерна а буде голод, і весь світ висловить глибоке занепокоєння!!!
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04.06.2022 20:38 Відповісти
Да им *****, кому там голод загрожуе. Их можно вынести только горпунами.
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04.06.2022 17:20 Відповісти
Якщо вивезуть зерно,голод буде в Україні.Чи про те як розікрали держрезерв тогоріч вже забули?
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04.06.2022 17:20 Відповісти
Кубраков, а за наших людей, наших захисників, військових ЗСУ, ТрО, ССО і усіх інших ти подумав? От їм і вирішувати, кого, коли і як знешкодити, щоб не було голоду! Слава Україні! 💙💛🇺🇦
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04.06.2022 17:24 Відповісти
Нам тоже нет дела до людей в Африке.Пусть ООН учит их пользоваться контрацептивами.
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04.06.2022 17:26 Відповісти
У них там АК47 -стоит 50 баксов!!! Так вот в мордве буханка хлебушка 0,5 бакса!!! Пусть делают выводы, их там как саранчи!!!
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04.06.2022 18:48 Відповісти
та і чорт з світом.. от якби Штати або Британія-друге діло
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04.06.2022 17:27 Відповісти
А Кубракову це навіщо ? Хіба він фахівець із блокадів? Де він пропонує зняти блокаду в Азовському морі?
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04.06.2022 17:29 Відповісти
Вирішення проблемы дуже просте : на ті кошти що платять рф купити зерно і відправити куди треба... проблема вирішена. Чи не так?????!!!!!!!!!
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04.06.2022 17:33 Відповісти
Лучше бы вы так за украинцев и за Украину переживали, как за мир ,которому грозит якобы голод. Подал заявку на получение гумпомощи, и ещё сказал ,что инвалидность, жду почти два месяца и нехера,ФИГА от Зеленского ,мало того,второй раз пытался перподать заявку,а оно мне пишет только один раз доступно. Значит ХТОСЬ на меня, и за меня получил помощь? Так получается? Да иди вы на Х с тем миром, который не может вооружения дать для защиты украинского неба хотябы.
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04.06.2022 17:33 Відповісти
Світ має або знищити росію або зхдохнути з голоду.а то Україна має і з кацапами воювати і ще пів світу годувати,а не пішли би ви на...
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04.06.2022 17:40 Відповісти
да ладно волну гнать. голода не будет. на этой карте играть не стоит. путлу пох. и семеркам с двадцатками тоже.
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04.06.2022 17:41 Відповісти
В багатих країнах ніякого голоду не буде. А дикі країни з москалями водяться. То нехай дохнуть.
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04.06.2022 17:43 Відповісти
Нехай цього року якось на дієті бананові поседять.
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04.06.2022 17:49 Відповісти
Україна має заявити, що готові продати пшеницю, але не має можливості вивозити. Хай покупці самі залучають хоч Папу римського для вивозу, якщо їм так потрібно.
Ці курви краще б опікувались і українцями, а про азовців взагалі припинили надавати інформацію.
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04.06.2022 17:49 Відповісти
ОАЕ -Соціальна політика тут вражає навіть При вступі в шлюб молода сім'я громадян ОАЕ отримує від держави котедж, земельну ділянку та державну субсидію у розмірі близько $20 тис.Вартість комунальних послуг на 90% покривається державними субсидіями і т.д
Це при тому вони продають нафту та газ.
УКРАЇНА ГОДУЄ ВЕСЬ СВІТ із давен куди пропадали гроші -в нас їх банально КРАЛИ !!!
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04.06.2022 18:10 Відповісти
З тим зерном якісь мутки мутять..То з Бульбофюрером мутять,то острів Зміїїний не обстрілюють, рашисти торгуються за коридор
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04.06.2022 18:11 Відповісти
поширювати і повторювати про наслідки війни для світу,
це не просто десь там якась війна, яка нікого не має цікавити
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04.06.2022 18:12 Відповісти
Предлагаю исправить и уточнить "терминологию".
Когда говорят об оккупированных портах - неплохо было бы перечислить основные из них.
Когда говорят о неоккупированных портах (Одесса) - неплохо было бы уточнять, что блокирован не порт физически, а морской путь до него, потому что рашисты в море разбросали мины и не дают плавать торговым судам!

Чтобы у рашистских ушлёпков не было возможности бредить про разминирование Одессы, ведь проблема - вовсе не в заминированном одесском пляже, а проблема в оккупации Бердянска, Керчи, Феодосии, Мариуполя, и том, что именно рашисты не подпускают торговые суда к Одессе!!
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04.06.2022 18:44 Відповісти
А можна те зерно переробити на борошно,крупи , макарони і тоді тільки відправити на експорт?Чому з року в рік відправляємо сировину а переробки в Україні немає?Повз бюджет проходять десятки млрд доларів,українці немають роботи,а уряд одне і те ж бубонить..
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04.06.2022 18:59 Відповісти
та ні панове. йдуть пробні камені ромініровать порт Одесса і здать Одессу. хто їсти хоче є залізниця аєзжай і заберай що мало ***** залізниць у всіх нгапрямках що ви дьдьку ******* тільки з Одесси і токо розмінровать ви журнашлюхи нахрена сунити цю муйню. Ще раз наголошую готовлять здать Одессу.
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04.06.2022 21:03 Відповісти
Не пписздел бы твой рот нанахапавШийся мильйонами не болелиб мои уши!пурген нести не кукурму глотать дыбилы!кто верит что скоро конец!то да!а строить нужно!летать ракетки а мы строим!как классно Вэлыке будивныцтво дороги построило!БАБУШКА БОРОДАТА КАЛОМОЙША ЗАРОБЫЛА!ДЕНЬЖАТ!А ЛОХЫ???ХА!!!ЩЕ *********))))!!!!!!!!
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04.06.2022 23:49 Відповісти
Війна тільки почалась, а ми вже маємо початок дефіциту олії, цукру, солі (ну, ц окрема тема), запасів держава не зробила, так виходить? Але ж ми "великі" експортери, як виявляється, не тільки зерна, а й вище вказаних продуктів. Навіть торкатися теми експорту продуктів в теперішній час - державна зрада.
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05.06.2022 09:36 Відповісти
До речі, все, що дуже хочеться вивезти не державне, а приватне, а налоги в нас платять не ті, хто млн. тон вивозять крам, так що у разі таки постачання нам, пересічним громадянам, лише трохи потепліє, а так байдуже, але проблемами голодних ми дуже переймаємося, як і проблемами наших олігархів, які дуже потерпають, що доведеться, врешті решт, годувати українців, а не заробляти зелень.
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05.06.2022 09:48 Відповісти
Брехня.
Уже давали статистику по доле зерна в мире.
Подоражает... Но голода не будет. Может Африка булки напряжет и начнёт таки сама заниматься сх.
Израиль в пустыне проблем с сх не имеет.
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06.06.2022 05:57 Відповісти
 
 