РФ принижує себе сама, - Кулеба відреагував на заклики Макрона "не принижувати Росію"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо уникнення "приниження Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у Twitter.

"Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію і будь-яку іншу країну, яка до цього закликала б. Бо саме Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", – впевнений очільник МЗС України.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.