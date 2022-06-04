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Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У", – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

точка

Російські окупанти обстріляли Бахмут, Краматорськ, Костянтинівку та Лисичанськ із тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Ворог завдає по позиціях ЗСУ ракетно-авіаційних ударів з використанням вертольотів Ка-52 та літаків Су-25.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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та з усього, з усього гатять не перестаючи((
і по півдню, і по сумщині, харківщині, чернігівщині((
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04.06.2022 19:15 Відповісти
А это чмо - пресс-секретарь МО ********* ( не помню фамилии) после обстрела вокзала Краматорска сказало или завоняло , что расея в своем арсенале не имеет комплекса Точка-У. До чего же ублюдочная недонация. Сдохните орки и навсегда
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04.06.2022 19:17 Відповісти
Безугла контролює і допомагає... точка-у крапка
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04.06.2022 19:25 Відповісти
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04.06.2022 20:15 Відповісти
(13 листопада 2019) Коломойський: НАТО купуватиме памперси, коли російські танки будуть біля Кракова і Варшави "Ви всі не приймете нас в Альянс. Марно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б привести нас у новий Варшавський договір"
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04.06.2022 20:16 Відповісти
Зеленый Гай в Зап. области? Это южнее Васильевки. Зачем оркам обстреливать свой тыл?
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04.06.2022 20:38 Відповісти
У Запорізькій області кілька Зелених Гаїв. Це навпевно той, що біля Гуляйполя
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04.06.2022 22:54 Відповісти
 
 