У 35-й армії РФ тільки дивізій п'ять, вона під Ізюмом просто не поміститься. Великих втрат могли зазнати окремі підрозділи, - ЗМІ та владу застерігають від поширення неперевіреної інформації
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Треба вміти інтерпретувати першоджерела, щоб не виникло ефекту інформаційної лінзи.
На це вказує у фейсбуці співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
"От дивіться, як воно працює.
Є гондурас з російських "бійців Донбасу". Звати Андрій Морозов, підписується "бойцовский кот Мурз". Звичайний дрібний хер у званні сержанта "народної міліції ЛНР".
Він десь там в себе у жежешечці пише, що через некомпетентні дії російського командування під Ізюмом накрилася відомими органами 35-а армія ЗС РФ.
Після чого ця фраза потрапляє до аналізу Інституту дослідження війни - згадана саме як реакція одного з бійців.
Потім наша медійка це підхоплює у вигляді "Інститут дослідження війни - під Ізюмом знищена 35-а армія!"
Потім Єрмак виходить зі словами "ми під Ізюмом знищили усю 35-ту армію РФ".
Хтось із хутких наших вже встигає оновити українську Вікіпедію.
Прикол у тому, що у штаті 35-ї армії тільки дивізій п'ять штук. Себто десятки тисяч осіб. Уся вона під Ізюмом не те що знищена не може бути, але й просто не поміститься. І так, дуже вірогідно, що окремі її підрозділи під Ізюмом понесли великі втрати. Але "вся армія знищена" - це не просто перебільшення, це відверте "шо?".
Красива історія про ефект інформаційної лінзи і про те, як постом одного дебіла навести ілюзії на кілька мільйонів осіб, включно із керівництвом країни.
І наче й проблема невелика. Але велика проблема буде, коли народ почне співставляти таке з реальністю", - вказує Трегубов.
Нагадаємо, 4 червня ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомив, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.
Будь ласка, зачекайте...
Когда я читаю новости типа «со стороны России зашла гигантская колонна длиной в десять километров» - я понимаю, что люди вообще не отдупляют, о чем они пишут.
Колонна в десять километров - это примерно полк. Причем, довольно сильно недоукомплектованный полк.
Взвод - это три-четыре БТР.
По уставу дистанция между бэтэрами на марше - сто метров. Ее никто не держит, конечно, кучкуются метров до пятидесяти. Четыре на пятьдесят, плюс длина самого бэтэра - это уже четверть километра. Это только один взвод.
В роте три-четыре взвода.
В батальоне три-четыре роты.
Плюс взвода управления - связь, разведка - затем противотанкисты, зенитчики, минометная батарея, медики.
Это так, чисто для представления масштабов.
Какая, *****, тридцать пятая армия уничтожена полностью в Изюме?
Вы хоть представляете, что такое «армия»?
Ну, вот вам структура:
38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада, в/ч 21720 (п. Екатеринославка);
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в/ч 51460 (пос. Князе-Волконское-1);
69-я отдельная Свирско-Померанская Краснознамённая, ордена Красной звезды Амурская казачья бригада прикрытия в/ч 61424 (с. Бабстово);
107-я ракетная Мозырская ордена Ленина, Краснознамённая бригада, в/ч 47062 (г. Биробиджан/п. Семисточный);
165-я артиллерийская Пражская Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 02901 (п. Никольское);
71-я зенитная ракетная бригада, в/ч 01879 (г. Белогорск);
54-я ордена Красной Звезды бригада управления, в/ч 53790 (г. Белогорск);
35-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 59792 (г. Белогорск);
253-й отдельный радиотехнический батальон ОсНаз, в/ч 63554, Амурская область, г. Белогорск.
82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, в/ч 98673, Амурская область, г. Белогорск.
4729 зенитная техническая ракетная база, в/ч 06455, Амурская область, п. Томичи.
643-й командный пункт ПВО (г. Белогорск);
714-й командный разведывательный центр, в/ч 32863 (г. Белогорск).[7]
63-я отдельная рота СпН.
Мотострелковая бригада - это примерно три тысячи человек. В целом же может быть от двух, до пяти. В зависимости от.
И это все уничтожено под Изюмом.
Даже с учетом недоуклемплектования в сорок-шестьдесят процентов.
Что вы там несёте?
Что вы там, *****, несёте?
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Коли Зе сказав ...що кожного дня в Україні гібне 60-100 і ранених 500 чол.
Я був в ШОЦІ і не повірив !!!
Шоу выбрали - шоу и получаем!
А вибачитися за передрук муйні мізків не вистачає.