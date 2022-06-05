У 35-й армії РФ тільки дивізій п'ять, вона під Ізюмом просто не поміститься. Великих втрат могли зазнати окремі підрозділи, - ЗМІ та владу застерігають від поширення неперевіреної інформації

Треба вміти інтерпретувати першоджерела, щоб не виникло ефекту інформаційної лінзи.

На це вказує у фейсбуці співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"От дивіться, як воно працює.

Є гондурас з російських "бійців Донбасу". Звати Андрій Морозов, підписується "бойцовский кот Мурз". Звичайний дрібний хер у званні сержанта "народної міліції ЛНР".

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Він десь там в себе у жежешечці пише, що через некомпетентні дії російського командування під Ізюмом накрилася відомими органами 35-а армія ЗС РФ.

Після чого ця фраза потрапляє до аналізу Інституту дослідження війни - згадана саме як реакція одного з бійців.

Потім наша медійка це підхоплює у вигляді "Інститут дослідження війни - під Ізюмом знищена 35-а армія!"

Потім Єрмак виходить зі словами "ми під Ізюмом знищили усю 35-ту армію РФ".

Хтось із хутких наших вже встигає оновити українську Вікіпедію.

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Прикол у тому, що у штаті 35-ї армії тільки дивізій п'ять штук. Себто десятки тисяч осіб. Уся вона під Ізюмом не те що знищена не може бути, але й просто не поміститься. І так, дуже вірогідно, що окремі її підрозділи під Ізюмом понесли великі втрати. Але "вся армія знищена" - це не просто перебільшення, це відверте "шо?".

Красива історія про ефект інформаційної лінзи і про те, як постом одного дебіла навести ілюзії на кілька мільйонів осіб, включно із керівництвом країни.

І наче й проблема невелика. Але велика проблема буде, коли народ почне співставляти таке з реальністю", - вказує Трегубов.

Нагадаємо, 4 червня ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомив, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.