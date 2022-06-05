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У 35-й армії РФ тільки дивізій п'ять, вона під Ізюмом просто не поміститься. Великих втрат могли зазнати окремі підрозділи, - ЗМІ та владу застерігають від поширення неперевіреної інформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,армія,втрати

Треба вміти інтерпретувати першоджерела, щоб не виникло ефекту інформаційної лінзи.

На це вказує у фейсбуці співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"От дивіться, як воно працює.

Є гондурас з російських "бійців Донбасу". Звати Андрій Морозов, підписується "бойцовский кот Мурз". Звичайний дрібний хер у званні сержанта "народної міліції ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян

Він десь там в себе у жежешечці пише, що через некомпетентні дії російського командування під Ізюмом накрилася відомими органами 35-а армія ЗС РФ.

Після чого ця фраза потрапляє до аналізу Інституту дослідження війни - згадана саме як реакція одного з бійців.

Потім наша медійка це підхоплює у вигляді "Інститут дослідження війни - під Ізюмом знищена 35-а армія!"

Потім Єрмак виходить зі словами "ми під Ізюмом знищили усю 35-ту армію РФ".

Хтось із хутких наших вже встигає оновити українську Вікіпедію.

Також читайте: Запустили репозиторій правди про війну та силу України англійською мовою We are Ukraine

Прикол у тому, що у штаті 35-ї армії тільки дивізій п'ять штук. Себто десятки тисяч осіб. Уся вона під Ізюмом не те що знищена не може бути, але й просто не поміститься. І так, дуже вірогідно, що окремі її підрозділи під Ізюмом понесли великі втрати. Але "вся армія знищена" - це не просто перебільшення, це відверте "шо?".

Красива історія про ефект інформаційної лінзи і про те, як постом одного дебіла навести ілюзії на кілька мільйонів осіб, включно із керівництвом країни.

І наче й проблема невелика. Але велика проблема буде, коли народ почне співставляти таке з реальністю", - вказує Трегубов.

Нагадаємо, 4 червня ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомив, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+81
Пропаганда -это нужно во время войны, но не так же тупо, как Арестович, Подоляк и "Єдині новини". Народу нужно говорить правду, а не лгать по тупому.
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04.06.2022 22:13
+42
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04.06.2022 22:15
+36
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04.06.2022 22:19
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Ну, тут еще есть такой нюанс, у нас по любому воюет не вся армия, а только части полной боевой готовности. Т.е. всякие учебные, тыловые, ремонта и обеспечения, штабные роты (!!!), стационарные ракетные дивизионы, прикрывающие ППД - ясное дело они дома остались. А это может быть до 30% полного штатного состава.
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05.06.2022 02:51 Відповісти
Звичайно що могла бути тільки одна дивізія задіяна бо інші неможливо окомплектувати , тому про розгромленя дивізії , чи армії як назвати …може бути реальностю…люба перемога , маленька чи велика……, це і велика вдячність від кожного українця…
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05.06.2022 03:04 Відповісти
Ну війна, це не тільки на полі битви, але і в інформаційному просторі, брехня, фейки - зброя цієї війни. Згадати тільки льотчика-асса "Київський привид", який до 5 літаків щодня збивав, Еріх Хартманн (356 збитих) відпочиває))). Для розумної людини ясно, що це брехня, але вона щадить нерви соціуму простіше, вони радіють, що поганого?. Погано те, що, літаки "збиті" привидом, йшли в статистику, і публікувалися. Потім ВСУ заявив, що привид - придуманий персонаж, але "збиті" їм літаки, зі статистики не прибрали, а їх більше 100. Мені все одно, на війні правду не говорять, але обманювати треба красиво, а не прямолінійно.
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05.06.2022 04:47 Відповісти
и умер в 71 год!)
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05.06.2022 08:13 Відповісти
Збиті літаки могли бути різними літаками і засобами ППО і приписуватися міфічному привиду, легенді.
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06.06.2022 00:36 Відповісти
В Цхинвали я заезжал в тот момент, когда туда заходила 58-я армия. От Алагира до Цхинвали, если я не ошибаюсь, что-то типа ста пятидесяти километров. Все эти сто пятьдесят километров были забиты военной техникой до состояния «пробки десять баллов». Пятьдесят восьмая заходила в Цхинвали недели две - ей просто не было места, чтобы там развернуться. Просто чтоб хотя бы стать впритык борт к борту в каждом дворе.
Когда я читаю новости типа «со стороны России зашла гигантская колонна длиной в десять километров» - я понимаю, что люди вообще не отдупляют, о чем они пишут.
Колонна в десять километров - это примерно полк. Причем, довольно сильно недоукомплектованный полк.
Взвод - это три-четыре БТР.
По уставу дистанция между бэтэрами на марше - сто метров. Ее никто не держит, конечно, кучкуются метров до пятидесяти. Четыре на пятьдесят, плюс длина самого бэтэра - это уже четверть километра. Это только один взвод.
В роте три-четыре взвода.
В батальоне три-четыре роты.
Плюс взвода управления - связь, разведка - затем противотанкисты, зенитчики, минометная батарея, медики.
Это так, чисто для представления масштабов.
Какая, *****, тридцать пятая армия уничтожена полностью в Изюме?
Вы хоть представляете, что такое «армия»?
Ну, вот вам структура:
38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада, в/ч 21720 (п. Екатеринославка);
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в/ч 51460 (пос. Князе-Волконское-1);
69-я отдельная Свирско-Померанская Краснознамённая, ордена Красной звезды Амурская казачья бригада прикрытия в/ч 61424 (с. Бабстово);
107-я ракетная Мозырская ордена Ленина, Краснознамённая бригада, в/ч 47062 (г. Биробиджан/п. Семисточный);
165-я артиллерийская Пражская Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 02901 (п. Никольское);
71-я зенитная ракетная бригада, в/ч 01879 (г. Белогорск);
54-я ордена Красной Звезды бригада управления, в/ч 53790 (г. Белогорск);
35-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 59792 (г. Белогорск);
253-й отдельный радиотехнический батальон ОсНаз, в/ч 63554, Амурская область, г. Белогорск.
82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, в/ч 98673, Амурская область, г. Белогорск.
4729 зенитная техническая ракетная база, в/ч 06455, Амурская область, п. Томичи.
643-й командный пункт ПВО (г. Белогорск);
714-й командный разведывательный центр, в/ч 32863 (г. Белогорск).[7]
63-я отдельная рота СпН.
Мотострелковая бригада - это примерно три тысячи человек. В целом же может быть от двух, до пяти. В зависимости от.
И это все уничтожено под Изюмом.
Даже с учетом недоуклемплектования в сорок-шестьдесят процентов.
Что вы там несёте?
Что вы там, *****, несёте?
Вернитесь в реальность уже!

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Спасибо.https://t.me/babchenko77/5950
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05.06.2022 05:55 Відповісти
Да нафик подписьіваться на такого психопата.
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06.06.2022 00:43 Відповісти
Треба щоб все було в МІРУ !!!
Коли Зе сказав ...що кожного дня в Україні гібне 60-100 і ранених 500 чол.
Я був в ШОЦІ і не повірив !!!
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05.06.2022 06:06 Відповісти
То был вброс от Ермака ротом Зеленского, чтобы подготовить население к договорнякам.
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05.06.2022 07:35 Відповісти
А що 60-100 вбитих кожен день це якась незвичайна цифра? Це тисяч 7-8 за три місяці. Якщо орків 30 тисяч то це приблизно 1 до 4 як і звичайно до обороняючих наступаючих.
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05.06.2022 09:15 Відповісти
Олега Жданова спросили об этих цифрах пару дней назад. Он ответил, что да, были такие потери ОДИН ДЕНЬ во время самой тяжёлой фазы боёв на востоке. А президент наш - болтун ротом - ему что на бумажке написали, то он и озвучил.
Шоу выбрали - шоу и получаем!
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05.06.2022 09:41 Відповісти
это все дивизии "кадра",они в чемоданах лежат в виде учетных карточек и при необходимости разворачиваются местными мобресурсами,учите матчасть,господа..Дивизии-на бумаге,а вот сколько призвали-столько и есть в наличии
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05.06.2022 07:39 Відповісти
Копіпастери Цензора сперш тупо передрукували муйню, а зараз тупо передруковують вислів, що вони - тупі.

А вибачитися за передрук муйні мізків не вистачає.
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05.06.2022 09:46 Відповісти
Так это даже О. Жданов вчера на своём Ю.туб. канале ляпнул, на первых же минутах. Вроде не *******, а туда же.
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05.06.2022 17:27 Відповісти
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