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Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 01

Зазначається, що українські воїни за один тиждень опанували М109А3.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 02

Як відзначають артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. 

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 03
Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 04

"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - йдеться у дописі.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 05

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Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 06

Залужний розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, оскільки перевага ворога в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат.

"Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+75
Норвегия респект, мало говорит много делает!
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04.06.2022 21:07
+59
арты мало не бывает.чем больше тем лучше!
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04.06.2022 21:06
+46
Хлопці ніяк не нарадіють. нормальна адекватна зброя, а не совковий мотлох, все зручно і для людей, навіть корзинки для персональних речей приварені. Цивілізація!
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04.06.2022 21:07
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Мар'яна Безмозка контролює, допомагає? Вона худенька, може спробувати нею стволы почистити, хоч стільки з неї допомоги.
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04.06.2022 22:10 Відповісти
Або навпаки, стовбуром почистити її.
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04.06.2022 22:37 Відповісти
Велика подяка родичам-вікінгам! 🇺🇦🇧🇻
Най ця зброя, немов Мьєллнір, кришить кацапських нідінгів на скамузь!
Tsjuder (Норвегія) - Slakt
(назва пісні означає "Різанина")
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04.06.2022 22:24 Відповісти
M109 гарна САУ, гарнi відгуки з часів В'єтнаму.
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04.06.2022 22:46 Відповісти
Ну Бог войны, давай без передышку...
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04.06.2022 22:49 Відповісти
Приєднуюсь. Heil Thor!

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04.06.2022 23:02 Відповісти
Це не роздовбана "Гвоздіка".
Зроблено для людей, а не болотяних тварин.
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04.06.2022 23:39 Відповісти
Та ніхто й не сумнівався, Генерале. Щира Вам подяка і бережи Вас, і всіх наших солдатів, Бог.
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04.06.2022 23:46 Відповісти
Википедия говорит, что у нас их аж 20+ штук по состоянию на 2022 год. А вот для сравнения в Иордании (найти бы ее на карте без микроскопа) их 358 штук, а в Греции (тоже не гигантская страна) - 418 штук. В самих штатах их законсервировано на хранении 500 штук. Ну что это, блин, за помощь? Ну валом же везде по миру их валяется без дела, а здесь просто аврал без артиллерии.
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05.06.2022 01:48 Відповісти
дозирование поставок оттягивает перелом в ходе боев
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05.06.2022 08:06 Відповісти
У нас своїх Гвоздік, МСТА багато. Просто у них гармати вже роздовбались. І з снарядами напруга.
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05.06.2022 10:23 Відповісти
А что шведы притихли, не могут "подкинуть" парочку десятков Saab JAS 39 Gripen, помнится еще Офшаренко что-то там мутил-мутил, но все в холостую (почему кстати?), вроде как неприхотливый современный самолет способный взлетать даже с грунтовки!?
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05.06.2022 09:09 Відповісти
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05.06.2022 09:11 Відповісти
Доброго ранку придурок!
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05.06.2022 10:11 Відповісти
Усі тобі щось винні ... Чого б це ??
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05.06.2022 10:24 Відповісти
лучше бы шведы подкинули десяток:
"

«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции[1].

Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки наземных войск. Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.

Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «Экскалибур». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.

Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа C17 «Глоубмастер» и А400М «Атлас»[3].
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05.06.2022 11:44 Відповісти
Шведы пока не переболели гриппеном.
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05.06.2022 12:39 Відповісти
Хлопці,а може їх в Україні вже достатьньо. Нахрена пиз...іти і розголошувати де і скільки....

Слава ЗСУ!!
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05.06.2022 10:53 Відповісти
"Опытные артиллеристы, которые герметические и абсолютно идентичные, что влияет на точность разлета при выстрелах" - кто отгадает, что насамом деле было написано в оригинале?
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05.06.2022 11:41 Відповісти
Я то же несколько раз перечитал. Может это артиллеристы - девственники?
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05.06.2022 12:40 Відповісти
Це артилеристи, що пройшли посвячення у герметичний орден Бога Війни Марса... Приблизно як тамплієри, коротше кажучи
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06.06.2022 01:56 Відповісти
амфаша, рятую твою щелепу, не звихни клаву: Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", Джерело: https://censor.net/ua/n3345970
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05.06.2022 19:41 Відповісти
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