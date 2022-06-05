Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж
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Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українські воїни за один тиждень опанували М109А3.
Як відзначають артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував.
"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - йдеться у дописі.
Залужний розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, оскільки перевага ворога в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат.
"Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Най ця зброя, немов Мьєллнір, кришить кацапських нідінгів на скамузь!
Tsjuder (Норвегія) - Slakt
(назва пісні означає "Різанина")
Зроблено для людей, а не болотяних тварин.
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«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции[1].
Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки наземных войск. Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.
Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «Экскалибур». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.
Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа C17 «Глоубмастер» и А400М «Атлас»[3].
Слава ЗСУ!!