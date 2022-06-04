Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол дивується ставленню до президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це він пише у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачу у своїй твіттер-стрічці так багато рекомендацій, що має зробити Зеленський, щоб припинити вторгнення Путіна до його країни. Я бачу дуже мало рекомендацій, що має зробити Путін, щоб припинити своє вторгнення. Дивно", - зауважує Макфол.

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