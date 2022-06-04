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Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній посол США в РФ Майкл Макфол дивується ставленню до президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це він пише у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я бачу у своїй твіттер-стрічці так багато рекомендацій, що має зробити Зеленський, щоб припинити вторгнення Путіна до його країни. Я бачу дуже мало рекомендацій, що має зробити Путін, щоб припинити своє вторгнення. Дивно", - зауважує Макфол.
Топ коментарі
+83 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Сын Зеленского советует отцу, какие танки и самолеты покупать - первая леди
У Москві помер підприємець Дмитро Ковтун, якого британська влада підозрювала в причетності до отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який раніше втік з РФ і отримав притулок у Великобританії.
Смерть 57-річного Ковтуна підтвердив його друг і головний підозрюваний у справі про отруєння радіоактивним полонієм - Андрій Луговий, також у минулому співробітник ФСБ, а нині депутат Державної думи від ЛДПР, передає Бі-бі-сі.
За даними Лугового, Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.
За даними росЗМІ, Ковтун помер в одній з московських лікарень.
ім до душі виявилася проста формула - просто перестать стрелять...
і всьо
Вот проблема №1 в Украине!
4 установки дальнобойной реактивной артиллерии погоды не сделают через месяц! Нам нужны таких сотня и на вчера!
"Я поїду до Брюсселю для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення росії", - написав Остін 4 червня у Твіттер.
Путин напихал денег своим тайным лоббистам и получил "ставлення"
Зеленский не платит, потому ему все советуют как жить.
Дальше все зависит от Ллойда Остина...
Задача на самом деле технически не сложная, но нужна политическая воля для передачи Украине соответвующего ракетного вооружения (в том числе противобункерного)!