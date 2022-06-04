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війна (56511) Зеленський (17456) Путін (21440) Макфол (28)

Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,зеленский

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол дивується ставленню до президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це він пише у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачу у своїй твіттер-стрічці так багато рекомендацій, що має зробити Зеленський, щоб припинити вторгнення Путіна до його країни. Я бачу дуже мало рекомендацій, що має зробити Путін, щоб припинити своє вторгнення. Дивно", - зауважує Макфол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Старий трюк Путіна. Огидно. Це тиск на Україну "союзників", які повторюють лінію Кремля", - реакція експертів на статтю NYT щодо поступок перед РФ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+83
Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
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04.06.2022 21:27
+72
Респект Макфолу!
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04.06.2022 21:29
+34
Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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04.06.2022 21:30
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Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
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04.06.2022 21:27 Відповісти
Там зечму сын советует какие танки и вирталеты покупать или клянчить. такое...

Сын Зеленского советует отцу, какие танки и самолеты покупать - первая леди
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04.06.2022 21:53 Відповісти
накупил, покупатель асфальта...Думаю выгодно..
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04.06.2022 23:00 Відповісти
зачистка вже стартувала

У Москві помер підприємець Дмитро Ковтун, якого британська влада підозрювала в причетності до отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який раніше втік з РФ і отримав притулок у Великобританії.

Смерть 57-річного Ковтуна підтвердив його друг і головний підозрюваний у справі про отруєння радіоактивним полонієм - Андрій Луговий, також у минулому співробітник ФСБ, а нині депутат Державної думи від ЛДПР, передає Бі-бі-сі.

За даними Лугового, Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.

За даними росЗМІ, Ковтун помер в одній з московських лікарень.
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04.06.2022 22:17 Відповісти
Респект Макфолу!
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04.06.2022 21:29 Відповісти
колись було багато порад порошенку, що варто зробити для закінчення війни, та той не дослухався і за це порадники його не переобрали...
ім до душі виявилася проста формула - просто перестать стрелять...
і всьо
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04.06.2022 22:02 Відповісти
Ваша ирония коту под хвост, ПАПа завалил беня, через приметивность мышления избирательной биомассы, схавывающей видосики...
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05.06.2022 07:14 Відповісти
Западные поставки оружия начались слишком поздно, и поэтому тяжелое вооружение не доставляется вовремя к месту назначения!
Вот проблема №1 в Украине!
4 установки дальнобойной реактивной артиллерии погоды не сделают через месяц! Нам нужны таких сотня и на вчера!
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04.06.2022 21:29 Відповісти
hvatit nytj - idi podivis na novy asfalt ... potom predjavy kidai
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04.06.2022 21:32 Відповісти
А потім ЗЕрмак пришле ДБР і ті заарештують всі поставки )))
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04.06.2022 21:32 Відповісти
а почему зе не готовился к войне, его предупреждали за год. где линии обороны?
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04.06.2022 21:44 Відповісти
on gatovilsa rozminoval prohod s Krimu i darogi novye postelil... a zapad - te panikjori i nagnetateli vrodi *********** i kiseljova
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04.06.2022 21:46 Відповісти
Існує таке собі створіння, на даний момент ЗАЙМАЄ (чомусь) посаду Президента, зовуть його попри інші варіанти ще й Боневтік Ботут. Ото до нього й питання...а там вже випірнуть всі зацікавлені істоти))) Тільки пильнуйте)))
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04.06.2022 21:56 Відповісти
Потомучто Зе-это КВНщик а не Президент. Тоесть формально он Президент а реально-шоумен и нихрена в обороне,внешней и внутренней политике не понимает и не может понимать
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04.06.2022 22:01 Відповісти
Тому,що готувався здатись Путіну!І козі зрозуміло.А народ,ЗСУ ,Джо і Борис не дали цього зробити!
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04.06.2022 22:06 Відповісти
Десять днів тому, 17 січня, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна направить до України протитанкові системи для оборони від можливого нападу Росії. За кілька днів перша партія систем прибула в Україну. Уранці, 22 січня, до Києва прибули 90 тонн летальної зброї від США, 23 січня - ще 80 тонн, а 25 - ще 80 тонн з установками Javelin. Також міністри оборони країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - отримали від США дозвіл на постачання в Україну зброї американського виробництва
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04.06.2022 21:45 Відповісти
А звідки інфа про 4 установки?
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04.06.2022 21:46 Відповісти
Було в новинах, що 4 передають США. Ще 4 німці. І ще якусь кількість британці. Мабуть теж 4.
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04.06.2022 21:52 Відповісти
Я читав першоджерело і там не було інфи про 4 штуки. Було вказано що передать himars, але не вказана точна кількість.
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04.06.2022 22:12 Відповісти
Їм же ж дали з опи рекомендацію "нє нагнєтать"... Вони так і робили....
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05.06.2022 10:17 Відповісти
Бо це незручності, які відволікають від проблем сексменшинств та глабального потепління, ой вже ж похолодання.
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04.06.2022 21:29 Відповісти
І "вакцинок" та "пандемійок".
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04.06.2022 23:20 Відповісти
Рекомендаций ***** для окончания войны может быть только две, либо капитулировать и застрелиться, либо победить. Я бы настаивал на первой.
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04.06.2022 21:30 Відповісти
Еще оно может застрелиться, а капитулирует шойгу.
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04.06.2022 21:36 Відповісти
Это нюансы.
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04.06.2022 21:39 Відповісти
Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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04.06.2022 21:30 Відповісти
Зеленський неук і недоросль, а тому без няньки ніяк. Західним лідерам було частково нейтрально за той треш, що зелені зробили в державі за 2 з лишнім роки. Але не зараз, тому вони його опікують, щоб це кодло зрадників не "про*бало" всю країну.
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04.06.2022 21:43 Відповісти
там ару хамлию вытянули из гнезда и спустили с дерева. не к добру это. никак снова оп-а и лично, думают в очко ***** начать заглядывать с мирными инициативами.
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04.06.2022 21:36 Відповісти
***** может сделать только одно- сдохнуть
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04.06.2022 21:41 Відповісти
Всі ці рекомендники та рятувальники осіб знають - у путіна потенційно набагато більше бабла ніж у зеленського з його "набридлою" українкою. З путіним просто набагато швидше за гаманці наповнити. А війна? Ну війна, починається і закінчується колись. Як вона закінчиться питання для цих вирішувачів десятий - не в їхніх країнах війна йде.
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04.06.2022 21:53 Відповісти
кращий варіант це робити діаметрально навпаки тому, що пропонують Італія, Франція та Германія. Вони говорять не стріляйте - стріляємо в цю секунду усім чим є. Говорять атакуйте - перегруповуємось і т.п. Ми таким чином дуже чітко будем приймати рішення найгірші для Мордора.
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04.06.2022 21:56 Відповісти
Зброя, ще більше зброї для України! Зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі 15 червня, її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін.
"Я поїду до Брюсселю для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення росії", - написав Остін 4 червня у Твіттер.
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04.06.2022 22:06 Відповісти
Тут на мою думку-усе просто-Зе можно щось рекомендувати та радити-як би ми к ньому не відносились-ну він спроможний регувати на зовнішні посили тай робити висновки.. и пу.. ну там клініка -реальна психопатологія-з ним ні о чом говорити-його можна тільки *******..
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04.06.2022 22:24 Відповісти
Таке враження що ця публіка спостерігає боксерський поєдинок і поставила не на того бійця.
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04.06.2022 22:27 Відповісти
Слюнтяи,типа макарона и шольца могут лишь блеять "не унижайте расею". А откровенные прокремлёвские шлюшки вроде берлускони и шредера вообще подмахивают ***** без каких-либо угрызений совести.
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04.06.2022 22:33 Відповісти
Ставлення - согласно купленых билетов.
Путин напихал денег своим тайным лоббистам и получил "ставлення"
Зеленский не платит, потому ему все советуют как жить.
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04.06.2022 22:38 Відповісти
Макрон про Януковича забьіл, ему обидно
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05.06.2022 01:03 Відповісти
Як на мене, поради потрібно дати українцям, щоб думали бошками, кого обирають...хотіли "зрелищ и поржать"...поржали на покоління вперед...
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05.06.2022 05:33 Відповісти
Шашлыки на 9 мая от Ze отменили...с турборежиме...
Дальше все зависит от Ллойда Остина...
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05.06.2022 08:09 Відповісти
Для завершения войны нужно ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ее зачинщиков и приспешников!
Задача на самом деле технически не сложная, но нужна политическая воля для передачи Украине соответвующего ракетного вооружения (в том числе противобункерного)!
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05.06.2022 09:27 Відповісти
 
 