У Криворізькому районі за час війни знешкодили вже понад 2000 касетних елементів російських снарядів

У Криворізькому районі Дніпропетровщини від лютого знешкоджено понад 2 тис. касетних елементів снарядів російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Від 24 лютого у Криворізькому районі рятувальники вже розмінували понад дві тисячі касетних елементів, зокрема, за перші дні літа знищено 93 касетні боєприпаси від систем від РСЗВ "Ураган" та "Торнадо-С". Тому ми почали проводити серію навчальних тренінгів для вимушених переселенців із Херсонської області, які хочуть повернутись у звільнені села. Вони мають розуміти, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Люди повинні знати, який мають вигляд, чим небезпечні заряди, особливо касетні. І під час навчання наші рятувальники говорять про те, що немає такого – щось можна чіпати, а щось не можна чіпати. Якщо щось викликає підозру, то не можна чіпати взагалі, і треба одразу дзвонити за номером 101, 102 – поліція та ДСНС знають, що з цим робити. Бережіть себе!" - сказано в повідомленні.

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