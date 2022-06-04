УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16182 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 972 5
війна (56511) ЗСУ (5717)

Протягом доби знищено 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами, 34 одиниці техніки рашистів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,бмп2

Українська артилерія 4 червня знищила в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами, 34 одиниці техніки та командно-наглядовий пункт противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТУ "Схід " у фейсбуці.

"4 червня, наша артилерія наносила вогневого враження по накопиченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт.

Втрати ворога складають: особового складу – 60, БТР – 1, ББМ – 1, – 2, АТТ – 26, паливозаправників – 1, БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворюють Донбас на попіл. Репортаж з-під Покровського. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АТТ - 26.....? рамазанские теперь за ишаков будут?
показати весь коментар
04.06.2022 21:56 Відповісти
Били в район нефтебазы. Возможно подгорели бензовозы.
показати весь коментар
04.06.2022 22:32 Відповісти
Боги війни, так тримати
показати весь коментар
04.06.2022 22:22 Відповісти
Если мяса русские мамки нарожают то нарожать техники практически невозможно в короткое время, тем более когда 50% комплектующих находятся под санкциями включая подшипники, провода, шланги, поворотные механизмы и.т.д
показати весь коментар
04.06.2022 22:34 Відповісти
Нормально працюють наші хлопці !!

Тільки повертайтеся живими , так як на Вас вся надія 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
05.06.2022 00:46 Відповісти
 
 