Протягом доби знищено 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами, 34 одиниці техніки рашистів, - ОТУ "Схід"

Українська артилерія 4 червня знищила в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами, 34 одиниці техніки та командно-наглядовий пункт противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТУ "Схід " у фейсбуці.

"4 червня, наша артилерія наносила вогневого враження по накопиченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт.

Втрати ворога складають: особового складу – 60, БТР – 1, ББМ – 1, – 2, АТТ – 26, паливозаправників – 1, БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

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