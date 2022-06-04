Viber працює на всій території України, незважаючи на спроби блокування з боку окупантів, - коментар сервісу

Rakuten Viber у відповідь на блокування на окупованих РФ українських територіях повідомив, що сервіс доступний на всій території України.

Про це йдеться в офіційному коментарі сервісу, що надійшов до агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми дізналися про рішення влади тимчасово окупованих територій України заблокувати Viber на території Донбасу. Ми категорично проти будь-якого блокування нашого сервісу. Це рішення можна сприйняти лише як чергову спробу заборонити джерела правдивої інформації та обмежити безпечне спілкування людей у Viber", - підкреслюють в сервісі.

У Viber вважають, що вільне та безпечне спілкування є основним та життєво важливим правом людини.

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"Мільйони людей спілкуються зі своїми близькими через Viber. Ми робимо все можливе, щоб і надалі люди могли підтримувати зв'язок. Все листування у Viber повністю зашифроване за замовчуванням, зараз сервіс працює без перебоїв для всіх наших користувачів", - наголошується в повідомленні.