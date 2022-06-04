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Viber працює на всій території України, незважаючи на спроби блокування з боку окупантів, - коментар сервісу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

viber,вайбер

Rakuten Viber у відповідь на блокування на окупованих РФ українських територіях повідомив, що сервіс доступний на всій території України.

Про це йдеться в офіційному коментарі сервісу, що надійшов до агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми дізналися про рішення влади тимчасово окупованих територій України заблокувати Viber на території Донбасу. Ми категорично проти будь-якого блокування нашого сервісу. Це рішення можна сприйняти лише як чергову спробу заборонити джерела правдивої інформації та обмежити безпечне спілкування людей у Viber", - підкреслюють в сервісі.

У Viber вважають, що вільне та безпечне спілкування є основним та життєво важливим правом людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Донбасу заборонили вайбер

"Мільйони людей спілкуються зі своїми близькими через Viber. Ми робимо все можливе, щоб і надалі люди могли підтримувати зв'язок. Все листування у Viber повністю зашифроване за замовчуванням, зараз сервіс працює без перебоїв для всіх наших користувачів", - наголошується в повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+2
Не працює в нас вайбер. Тільки через vpn.
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04.06.2022 22:28
+2
Народ, скачайте і користуйтесь Signal ! Супер зв'язок і супер якість + безпечніше ніж орківський вайбер!
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04.06.2022 22:31
+2
Ты тупой или специально дезу пишешь?? Вайбер принадлежит японцам
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04.06.2022 22:56
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А як вони його заблокують? Просто ip адреса будуть банити да й все.
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04.06.2022 22:07 Відповісти
Не працює в нас вайбер. Тільки через vpn.
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04.06.2022 22:28 Відповісти
Ты тупой или специально дезу пишешь?? Вайбер принадлежит японцам
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04.06.2022 22:56 Відповісти
Викиньте на помийку Гугл. Весь. Сергій Брін - теж кацап. Тією ж мірою, що і Магазіннік.
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05.06.2022 00:01 Відповісти
Вайбер светится, как дуршлаг.
В его разработке принимали участие беларуские спецслужбы.
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05.06.2022 01:01 Відповісти
Народ, скачайте і користуйтесь Signal ! Супер зв'язок і супер якість + безпечніше ніж орківський вайбер!
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04.06.2022 22:31 Відповісти
Ще з перших днів війни маю.
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04.06.2022 22:41 Відповісти
Сігнал , телеграм, вайбер -кацапський
ватсап тільки американський
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04.06.2022 22:43 Відповісти
Ваша правда.
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04.06.2022 23:32 Відповісти
Именно поэтому вайбер запретили в Дыре, потому шо он кацапский? Ото дааа. Клиника.
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04.06.2022 23:37 Відповісти
Поэтому моб рашка не даёт его зарегистрировать.
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06.06.2022 06:01 Відповісти
Signal надійний месенджер і його мокші не читають !

Вайбер це повністю мокшанська кантора, яка читається орками!
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04.06.2022 22:35 Відповісти
"Signal ... забезпечує повний зв'язок з іншими користувачами Signal"

Viber в каждом телефоне, а Signal'ов сколько?
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04.06.2022 22:52 Відповісти
Незнаю, у мене вже повно знайомих на Сігналі. І мені військові радили Сігналом користуватись, а вайбер це повністю читаємий орками месенджер!
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04.06.2022 22:55 Відповісти
Установил. У 8 моих контактов оказывается есть Signal
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04.06.2022 23:04 Відповісти
Теж був приємно вражений скільки моїх знайомих має Сігнал.........
І серед них два СБУшніка, всі знайомі мєнти, суддя навіть один...
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04.06.2022 23:09 Відповісти
Прошу зауважити, що телеграм більш розповсюджений , але він ними контролюється, а вайбер ні.
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05.06.2022 09:41 Відповісти
 
 