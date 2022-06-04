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З початку доби відбито 5 атак ворога. Знищено 44 одиниці техніки рашистів і 3 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Станом на 21:00 4 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 5 атак ворога. На трьох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 4 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Автор: Володимир Янченко
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Зараз повітряна тривога майже по всій Україні.Знову тварі мокшанські пуляють по людях.Коли вже кацапня нарасєї це на своїх шкурах відчує?
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04.06.2022 22:34 Відповісти
У нас більше бахкає від навчання
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04.06.2022 22:35 Відповісти
Похрен на территории уже. Нужен переломный момент. Как добиться уничтожения боеспособности значимой силы врага, чтобы настал этот момент? Только за счет превосходящий силы оружия(современности этогог оружие и как следствие, его более высокой эффективности) перед врагом. Откуда такое взять, если Украина не технологичная страна от слова "совсем"? У Запада. Всё зависит от них сейчас.
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04.06.2022 22:52 Відповісти
нужны дивизионы буксируемых и самоходных гаубиц, штук 200 как минимум. и эшелоны боеприпасов к ним.
европейцы, те же немцы - ссут. И норовят сговориться с орками за счет Украины. Падлы.
Надежда только на США-Канаду-Британию. Если американцы решаться распечатать склады НАТО в Европе, дело сдвинется. Если будут продолжать точечно возить самолетами, перелома еще долго не будет. Если вообще будет.
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04.06.2022 23:17 Відповісти
 
 